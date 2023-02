I-AM GreenStars Opportunities: Mischfonds mit dreifacher Wertorientierung

Mag. Daniel Feix: Generell steht die Marke „I-AM GreenStars“ für Investments in nachhaltige Qualitätsunternehmen, welche sich neben ihrem vergleichsweise höheren Wachstumspotenzial vor allem durch ihre Top-ESG-Noten auszeichnen. Mit dem I-AM GreenStars Opportunities können wir Investoren attraktive Rendite/Risikopotenziale, vor allem auch durch unser aktives Risikomanagement in Kombination mit einer vollständigen ESG-Integration anbieten. Diese ist mittlerweile auch in Richtung Impact – also Veranlagungen mit einer positiven Wirkung – optimiert.Mag. Daniel Feix: Unsere strategische Asset-Allocation liegt beim I-AM GreenStars Opportunities bei 70% Aktien und 30% Unternehmensanleihen. Da wir auch hier einen dynamischen Ansatz verfolgen, können wir die Aktienquote in günstigen Marktphasen auf bis zu 100% erhöhen, während sie in Bärenmärkten abgesenkt werden kann. Anpassungen erfolgen gewöhnlich im Rahmen unseres wöchentlich stattfindenden Investment-Committees, welches die Markentwicklungen kontinuierlich beobachtet und daraus Erwartungen bzw. Zielallokationen ableitet. Als langfristig orientierte Investoren lassen wir uns aber nicht von jeder Tagesmeldung beeinflussen, sondern verfolgen das klare Ziel eines nachhaltigen Wertzuwachses.Mag. Daniel Feix: Der Prozess ist ein Top-Down-Ansatz aus Fundamental- und ESG-Kennzahlen. Ein klares Charakteristikum der im Portfolio gehaltenen Unternehmen ist die Qualität: robuste Geschäftsmodelle, hohe Markteintrittsbarrieren und Preissetzungsmacht, gut gefüllte Pipelines mit Produkt- oder Serviceinnovationen sowie eine dominierende Marktstellung. Damit ergeben sich auch in der Regel niedrigere Verschuldungsgrade und höhere (freie) Cash-Flows. Dies erzeugt einen selbstverstärkenden Effekt, da Unternehmen somit mehr Kapital für die Optimierung bzw. Erweiterung ihrer Geschäftsfelder zur Verfügung steht, um stabiles Ertragswachstum generieren zu können. Auf der ESG-Seite sind vor allem Top-ESG-Ratings und saubere Kontroversenprofile wichtig. Darüber hinaus achten wir auf Beiträge zu den UN-Nachhaltigkeitszielen, den Anteil an nachhaltigen (Impact-) Umsätzen sowie die Mitwirkung am Pariser Klimaabkommen. Dem sind unsere strengen I-AM Mindestausschlüsse vorgelagert: Ausschluss von bedenklichen Geschäftsfeldern (kontroverse und normale Waffen, Alkohol, Glücksspiel etc.), Nichteinhaltung globaler Normen (UNGC, ILO etc.), Involvierung in extreme Kontroversen (bspw. Korruption), auffallend negative Auswirkung auf die UN-SDGs oder allgemein schlechte ESG-Ratings (Laggards).Mag. Daniel Feix: Wir beginnen bei den oben genannten Ausschlüssen (Branchen, globale Normen, Mindestrating-Standards) und arbeiten uns dann weiter ins Detail. Durch die Zusammenarbeit mit den führenden ESG-Datenanbietern (MSCI ESG Research / ISS) haben wir Zugriff auf mehrere hundert Datenpunkte für Tausende Unternehmen. Die ESG-Reports spielen hierbei eine wesentliche Rolle, da wir uns so einen guten Überblick zu den relevanten Themen der Zielunternehmen machen können, um zu verstehen, welche Risiken bestehen und was die jeweilige Branche bzw. das konkrete Unternehmen vorantreibt. Ob ein Unternehmen schlussendlich auch nachhaltige Lösungen zur ökologischen Transformation bei gleichzeitig fairen Geschäftspraktiken (beispielsweise in Bezug auf die Behandlung der MitarbeiterInnen) bereitstellen kann, wird an „Schlüsselindikatoren“ festgemacht. Hier achten wir auf die Entwicklung von Kontroversen (sofern vorhanden), den Anteil nachhaltiger (Impact-) Umsätze sowie die Beeinträchtigung einzelner UN-Nachhaltigkeitsziele und schlussendlich auch auf den ökologischen Ressourcenverbrauch (C02-Intensität, Achtung der Biodiversität etc.), welcher sich durch Vorgaben in Bezug auf den Temperaturbeitrag gemäß dem Pariser Klimaabkommen ausdrückt. Abgerundet wird dieser Prozess durch unsere Abstimmungen auf den Hauptversammlungen und Dialogstrategien, womit wir mit den Unternehmen teilweise direkt in Kontakt treten. Am Ende verbleiben nur jene Unternehmen in unseren Portfolios, welche unsere Erwartungen und Mindestkriterien erfüllen.Mag. Daniel Feix: Der amerikanische Aktienmarkt ist sehr dominant und bietet Zugang zu internationalen Unternehmen, welche oftmals ihren Sitz in den USA haben, ihre Umsätze aber weltweit erzielen. So gesehen orientieren wir uns vorwiegend an den entwickelten Märkten als strategische Ausrichtung. Gerade im letzten Jahr hatten wir wegen der wirtschaftlichen Risiken und anderer Unsicherheiten (beispielsweise aufgrund des Ukraine-Russland-Konfliktes) europäische Aktien untergewichtet. Aktuell machen europäische Unternehmen fast die Hälfte unserer jüngsten Top-Ten-Positionen aus.Mag. Daniel Feix: Insbesondere Liquidität, Transparenz und Diversifikation. Durch die enorme Größe dieser Unternehmen haben wir eine sehr hohe Sicherheit, was die Marktliquidität angeht, hohe Transparenz in der finanziellen- und vor allem auch nachhaltigen Berichterstattung sowie eine starke Resilienz gegenüber spezifischen regionalen Risiken durch die globale Ausrichtung bzw. Einnahmequellen.Mag. Daniel Feix: Wie soeben angesprochen, konzentrieren wir uns auf globale Qualitätsunternehmen, womit die Wichtigkeit des Landes der offiziellen Niederlassung in den Hintergrund rückt. Das letzte Jahr war für viele sehr herausfordernd, insbesondere Unternehmen mit hoher Qualität haben auch ihren Preis, sprich ein höheres KGV. Durch die signifikanten Zinsanstiege wurden höher bewertete Unternehmen von größeren Abschlägen getroffen, als es bei Value-Unternehmen der Fall war. 2022 lag der Fokus auf Inflation und Zinsen, 2023 werden Rezessions- und Gewinnerwartungen die Börsennachrichten dominieren. Hier haben unsere Portfoliotitel einen klaren Vorteil, da sie von Wirtschaftseinbrüchen in der Regel weniger betroffen sind und von Preissteigerungen (größtenteils) profitieren können, was sich in der Robustheit der Gewinnschätzungen widerspiegelt.Mag. Daniel Feix: Im aktuellen Umfeld gilt es, mit ruhiger Hand auf Qualität und Nachhaltigkeit zu setzen. Das gilt auch für die Positionierung entlang der Zinskurve sowie das Verständnis für „faire“ Risikoprämien. Wir wollen keine Wetten auf Unternehmen abschließen, sondern uns auf stabile Erträge entlang mittlerer Laufzeiten im Gesamtportfoliokontext verlassen. Deshalb fokussieren wir uns auch hier auf Werte mit guter Bonität, Liquidität, niedrigen Risiken und attraktiven Renditen.Mag. Daniel Feix: Mit der Firmenumbenennung im Mai 2021 haben wir unseren nachhaltigen Erfolgskurs nochmals unterstrichen. Die Top-ESG-Auszeichnungen unserer I-AM GreenStars Fonds (seit letztem Jahr auch mit drei Sternen seitens FNG und somit der Bestnote), unsere langjährige Expertise im Bereich Mikrofinanz, die Umsiedlung in ein umweltfreundliches Büro sowie die Auszeichnung als klimapositives Unternehmen zeigen klar, wohin die Reise geht: Wir wachsen, und zwar nachhaltig! Das wird seit mehreren Jahren durch viele unabhängige Institutionen und Ratingagenturen honoriert.AT0000A1YH15Dynamischer Mischfonds5,25% (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Thesaurierend1,95 %Keine28.12.2017242,15 Mio. EUR (31.01.2023)3,51 % durchschnittlich pro Jahr (per 02.02.2023)4 von 7Die Impact Asset Management GmbH (vormals C-QUADRAT Asset Management GmbH) zählt zu den führenden bankenunabhängigen Asset Management Gesellschaften im deutschsprachigen Raum, die auf Auswahl, Analyse und Management von ESG- und Impact-Strategien spezialisiert sind.Die Anlagepolitik verfolgt das Ziel, durch die Investmentstrategie in ESG-konforme Wertpapiere, Impact Investment via Mikrofinanz und einen verantwortungsvollen Investmentansatz zum Erreichen der UN Sustainable Development Goals beizutragen. Unser Anlageziel ist es, als „Triple-Bottom-Line“ Asset Manager soziale, ökologische und finanzielle Erträge zu generieren. Kooperationen ergänzen unsere Anlageprozesse und fördern den Wissensaustausch auf internationaler Ebene.