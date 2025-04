FondsSuperMarkt weiter mit deutlichem Kundenplus

18.500 Kunden vertrauen der INFOS AG. Damit erreicht die Miltenberger Finanzgruppe, unter deren Dach der FondsSuperMarkt als wichtigste Marke agiert, einen neuen Höchststand. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 kamen 250 neue Kunden hinzu – ein Plus von deutlich über 5 % gegenüber dem Jahresultimo 2024. Gerade vor dem Hintergrund des schwierigen internationalen Börsenumfelds – Stichworte Handelskonflikte, Konjunktursorgen und anhaltende geopolitische Spannungen – ist man bei der INFOS AG besonders stolz auf dieses Wachstum. So hinterlässt der Rückgang bei den weltweiten Aktienindizes im ersten Quartal zwar einen leichten Dämpfer im verwalteten Depotvolumen. Mit 566 Mio. € bei FondsSuperMarkt und 933 Mio. € bei der gesamten Finanzgruppe wachsen die Miltenberger auf Sicht eines Jahres dennoch deutlich (+ 16,2% bei FondsSuperMarkt und + 5,4% bei der gesamten INFOS-Gruppe im Vergleich zum 31.03.2024).



„Aktiv gemanagte Fonds spielen besonders in solchen Marktphasen ihre Vorteile aus, denn im Vergleich zu passiven ETFs haben Fondsmanager die Möglichkeit, frühzeitig auf sich verändernde Rahmenbedingungen zu reagieren, anstatt stur einen Index nachzubilden“, erklärt Frank Berberich, Vorstand der INFOS AG.



Marco Kantner, Vorstandskollege von Berberich, ergänzt: „Gerade in einem unsicheren Umfeld profitieren unsere Kunden besonders – neben einem meist kostenlosen Depot entfallen in der Regel die Ausgabeaufschläge bei Investmentfonds, was am Ende natürlich der Rendite zugutekommt.“



Strategische Erweiterung des Führungsteams: Erschließung neuer Geschäftsfelder und Kundengruppen



Mit der Bestellung von Dr. Dirk Rogowski als weiteres Vorstandsmitglied der INFOS AG zum 01.03.2025 unterstreicht die Finanzgruppe ihre Zukunftsambitionen. Mit Unterstützung Rogowskis wollen die Miltenberger beispielsweise Produkte für institutionelle Kunden auf den Markt bringen. Dabei wird es zunächst um einen ELTIF gehen, der durch seine innovative Ausgestaltung neue Akzente auf dem Markt setzen wird. Noch in diesem Jahr will die INFOS AG mit der ebenfalls der Gruppe zugehörigen PRIMA Fonds Service GmbH als Initiator das Produkt an den Start bringen. „Mit der langjährigen Erfahrung Rogowskis im institutionellen Kapitalanlagemanagement werden wir nicht nur die für uns bis dato neue Kundengruppe der institutionellen Investoren erschließen, sondern die INFOS AG auch insgesamt breiter aufstellen“, ist Kantner überzeugt.

