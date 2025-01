FondsSuperMarkt erneut bester Fondsvermittler Deutschlands

Auch im Abschlussquartal 2024 wächst FondsSuperMarkt kräftig: Ein Depotvolumen von 568 Millionen € bedeutet ein Plus von über 25% auf Jahressicht. Zu Beginn des abgelaufenen Jahres standen noch 452 Millionen € in den Büchern. Insgesamt vertrauen der Miltenberger Finanzgruppe 18.250 Kunden ein Depotvolumen von rund 951 Millionen € an. Damit stieg die Kundenzahl im vergangenen Jahr abermals deutlich an: Waren es Anfang 2024 noch 17.300 Kunden, kamen allein im vierten Quartal weitere 250 hinzu.



„Natürlich liegt das Wachstum auch an den Spitzenkonditionen, von denen unsere Kunden profitieren“, erklärt Frank Berberich, Vorstand von FondsSuperMarkt. Wichtigster Erfolgsfaktor sei jedoch der herausragende Kundenservice, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich leisten. Es verwundere daher nicht, dass FondsSuperMarkt zum zweiten Mal in Folge vom renommierten Fachmagazin BÖRSE ONLINE als bester Fondsvermittler ausgezeichnet wurde. „Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung und geben ein großes Lob an unser gesamtes Team weiter“, kommentiert Berberich die neuerliche Platzierung ganz oben auf dem Siegerpodest.



Soziales Engagement – gemeinsam Großes bewirken



FondsSuperMarkt blickt nicht nur auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Auch die Werte, die das Unternehmen antreiben, standen 2024 wieder im Fokus: Verantwortung, Solidarität und die Freude am Geben. „Dank der Treue und der Unterstützung unserer Kunden konnten wir in diesem Jahr abermals eine großzügige Spende an die Bernd & Sigi Kugler Stiftung leisten“, erklärt Marco Kantner, Vorstandskollege von Frank Berberich.



Die Kugler Stiftung engagiert sich für humanitäre und soziale Herzensprojekte, die wirklich einen Unterschied machen – von der Unterstützung bedürftiger Familien über Bildungsprojekte bis hin zur Förderung von Chancengleichheit.



So ist man in Miltenberg besonders stolz darauf, durch die Spende einen Beitrag leisten zu können, diese wertvollen Initiativen zu fördern.



Kantner betont: „Dieser Erfolg ist nicht allein unser Verdienst – er ist vor allem unseren Kunden zu verdanken. Sie sind es, die mit Ihrem Vertrauen in FondsSuperMarkt diese Unterstützung überhaupt erst möglich machen. Dafür möchten wir Ihnen von Herzen danken!“

