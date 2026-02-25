Kontakt
FondsSuperMarkt Miltenberg, Deutschland
Ansprechpartner:in Frau Jutta Kiffe +49 9371 9486720
FondsSuperMarkt – Kundenvermögen auf neuem Höchststand

FondsSuperMarkt setzt seine erfolgreiche Entwicklung fort und erreicht erneut einen Höchststand beim betreuten Kundenvermögen. Zum 31.12.2025 belief sich das geführte Depotvolumen der INFOS AG, unter deren Dach die Kernmarke FondsSuperMarkt agiert, auf 1.079 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahresultimo entspricht dies einem Anstieg von über 13 %. Insgesamt vertrauen rund 19.400 Kunden dem unabhängigen Fondsvermittler ihr Vermögen an.

Vierte Auszeichnung in Folge durch BÖRSE ONLINE

Parallel zur positiven Geschäftsentwicklung wurde FondsSuperMarkt vom renommierten Fachmagazin BÖRSE ONLINE zum vierten Mal in Folge als Top-Fondsvermittler ausgezeichnet. Die wiederholte Platzierung unter den führenden Fondsvermittlern Deutschlands unterstreicht die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens sowie den klaren Fokus auf Servicequalität, Transparenz und dauerhaft günstige Konditionen.

Marco Kantner, Vorstand der INFOS AG, sieht in der aktuellen Entwicklung eine klare Bestätigung des eingeschlagenen Kurses: „Der erneute Höchststand beim Kundenvermögen zeigt eindrucksvoll das große Vertrauen unserer Kunden. Viele halten uns bereits seit Jahren die Treue und schätzen unsere Unabhängigkeit, Transparenz und konsequente Kostenorientierung. Dass FondsSuperMarkt erneut als Top-Vermittler ausgezeichnet wurde, ist für uns ein starkes Signal, dass unser Geschäftsmodell überzeugt.“

Frank Berberich, Vorstandskollege von Kantner, ergänzt: „Diese Auszeichnung ist vor allem eine Anerkennung für die hervorragende Arbeit unseres gesamten Teams. Unsere Mitarbeiter leisten täglich einen entscheidenden Beitrag dazu, dass sich unsere Kunden gut betreut fühlen. Der hohe Serviceanspruch ist und bleibt ein zentraler Erfolgsfaktor von FondsSuperMarkt.“

Der kontinuierliche Zuwachs bei Kunden und Depotvolumen bestätigt damit einmal mehr die starke Marktposition des Unternehmens. FondsSuperMarkt festigt seine Stellung als eine der führenden Plattformen für Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag im deutschsprachigen Raum.

FondsSuperMarkt

FondsSuperMarkt als Kernmarke der INFOS AG ist mit mehr als 24.000 angebotenen Fonds und ETFs und sechs Partnerbanken – darunter comdirect und FNZ Bank – eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Rund 19.400 Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen neben einer einzigartigen Zahl von Fonds mit 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein kostenloses Depot bei der FNZ Bank bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro. FondsSuperMarkt gehört zur Miltenberger Finanzgruppe, die aktuell Kundenvermögen von deutlich über einer Milliarde Euro betreut. Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de. Stand: Februar 2026

