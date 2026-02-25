FondsSuperMarkt – Kundenvermögen auf neuem Höchststand

FondsSuperMarkt setzt seine erfolgreiche Entwicklung fort und erreicht erneut einen Höchststand beim betreuten Kundenvermögen. Zum 31.12.2025 belief sich das geführte Depotvolumen der INFOS AG, unter deren Dach die Kernmarke FondsSuperMarkt agiert, auf 1.079 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahresultimo entspricht dies einem Anstieg von über 13 %. Insgesamt vertrauen rund 19.400 Kunden dem unabhängigen Fondsvermittler ihr Vermögen an.



Vierte Auszeichnung in Folge durch BÖRSE ONLINE



Parallel zur positiven Geschäftsentwicklung wurde FondsSuperMarkt vom renommierten Fachmagazin BÖRSE ONLINE zum vierten Mal in Folge als Top-Fondsvermittler ausgezeichnet. Die wiederholte Platzierung unter den führenden Fondsvermittlern Deutschlands unterstreicht die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens sowie den klaren Fokus auf Servicequalität, Transparenz und dauerhaft günstige Konditionen.



Marco Kantner, Vorstand der INFOS AG, sieht in der aktuellen Entwicklung eine klare Bestätigung des eingeschlagenen Kurses: „Der erneute Höchststand beim Kundenvermögen zeigt eindrucksvoll das große Vertrauen unserer Kunden. Viele halten uns bereits seit Jahren die Treue und schätzen unsere Unabhängigkeit, Transparenz und konsequente Kostenorientierung. Dass FondsSuperMarkt erneut als Top-Vermittler ausgezeichnet wurde, ist für uns ein starkes Signal, dass unser Geschäftsmodell überzeugt.“



Frank Berberich, Vorstandskollege von Kantner, ergänzt: „Diese Auszeichnung ist vor allem eine Anerkennung für die hervorragende Arbeit unseres gesamten Teams. Unsere Mitarbeiter leisten täglich einen entscheidenden Beitrag dazu, dass sich unsere Kunden gut betreut fühlen. Der hohe Serviceanspruch ist und bleibt ein zentraler Erfolgsfaktor von FondsSuperMarkt.“



Der kontinuierliche Zuwachs bei Kunden und Depotvolumen bestätigt damit einmal mehr die starke Marktposition des Unternehmens. FondsSuperMarkt festigt seine Stellung als eine der führenden Plattformen für Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag im deutschsprachigen Raum.

(lifePR) (