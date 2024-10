FondsSuperMarkt: 1.000 Neukunden in einem Jahr

Das dritte Quartal schließt FondsSuperMarkt mit einem Depotvolumen von 528 Millionen € ab. Das bedeutet ein Wachstum von 3,5 % seit dem letzten Quartal. Der gesamten Miltenberger Finanzgruppe vertrauen Kunden über 915 Millionen an. 200 neue Kunden erhöhen den Kundenstamm von FondsSuperMarkt auf 18.000.



„Seit Jahren wächst die Anzahl unserer Kunden stetig“, sagt Marco Kantner, Vorstand von FondsSuperMarkt. „Dazu zählen private Anleger ebenso wie Gewerbetreibende, Unternehmen und Vereine. Zum 30.09.2023 lag die Zahl der Kunden bei 17.000. Das bedeutet 1.000 neue Kunden innerhalb eines Jahres.“



Vorstand Frank Berberich ergänzt: „Wir freuen uns natürlich über alle neuen Kunden. Aber besonders stolz sind wir, dass die Kunden bei FondsSuperMarkt bleiben: Auf herausragenden Kundenservice legen wir besonders großen Wert. Unabhängige Tests attestieren uns regelmäßig, dass wir hier sehr gut unterwegs sind.“



Tagesgeld und Festgeld bei FNZ Bank



Über FondsSuperMarkt gibt es derzeit attraktive 2,75 % Zinsen p.a. für neu eröffnete Tagesgeldkonten bei der FNZ Bank (vormals ebase). Durch die tägliche Verfügbarkeit können Kunden jederzeit und ohne Aufwand auf ihr Vermögen zugreifen. So erhalten sie volle Flexibilität und zugleich lukrative Zinserträge. Bis zum 31.12.2024 läuft die Aktion noch. Ohne feste Laufzeit und ohne Kündigungsfristen ist die Anlage bereits ab 1 € möglich.



Für diejenigen, die etwas langfristiger planen, lohnt sich das Festgeldkonto bei der FNZ Bank. Am meisten ist hier mit einer Laufzeit von 6 Monaten rauszuholen – dann gibt es nämlich 3,0 % p.a. Der Zinssatz ist über die gesamte Laufzeit garantiert. Möglich ist allerdings auch eine Laufzeit von 3 Monaten (1,75 % p.a.) oder 12 Monaten (2,24 % p.a.). Nach Ablauf der Laufzeit kann bequem verlängert werden. Die Mindestsumme für die Anlage beträgt 5.000 €.



Voraussetzung für ein Tages- oder Festgeldkonto ist lediglich ein Konto flex bei der FNZ Bank. Dieses wird als Verrechnungskonto verwendet und ist sowohl für Privat- als auch Firmenkunden kostenfrei. Beide Anlageformen unterliegen keinen Kursschwankungen und sind durch die Einlagensicherung abgedeckt.

