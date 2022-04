Ethna-DEFENSIV: Vorsichtige Zinspapier-Auswahl für konservative Anleger

Der Ethna-DEFENSIV eignet sich für Zinssparer, die ihr Geld kurz- bis mittelfristig parken oder längerfristig ohne große Kursschwankungen anlegen wollen. Fondsmanager Dr. Volker Schmidt erklärt im Interview, wie er unter Berücksichtigung von Bonitäten, Laufzeiten, Währungen und Finanzmarktumfeld einerseits konstante, andererseits auskömmliche Kapitalzuwächse anstrebt. Der Fonds, in Risikoklasse 3 von 7 (SRRI) eingeordnet, kann bei günstigem Klima auch eine kleine Aktienposition halten.Dr. Volker Schmidt: Der Ethna-DEFENSIV ist ein anleihefokussierter Mischfonds, der insbesondere konservative Anleger anspricht. Die Aktienquote ist bei 10 % limitiert. Wir streben eine Volatilität des Fondspreises an, die unter 4 % liegen soll. Die Erträge des Fonds – im Wesentlichen Zinseinnahmen – sollen eine Auszahlung von 1,5 % pro Jahr ermöglichen.Dr. Volker Schmidt: Da täuscht Ihr Eindruck nicht. Ein Schwerpunkt des Ethna-DEFENSIV bilden Unternehmensanleihen, wobei wir besonders auf die Kreditqualität des Emittenten Wert legen. Wir mischen aber auch Anleihen mit geringerer Qualität bei, wenn hier die Zusatzrendite die höheren Risiken ausgleicht. Wir schauen uns dabei jeden Emittenten detailliert an. Der konservative Charakter des Gesamtportfolios muss aber erhalten bleiben.Dr. Volker Schmidt: Das ist richtig, wir konzentrieren uns auf den von Ihnen genannten Laufzeitbereich, um die Zinssensitivität niedrig zu halten. Wir nutzen zudem auch zeitweise Zinsfutures, um die Duration des Portfolios noch weiter zu senken. Ist die zusätzliche Sicherung nur von kurzer Dauer, so kann man die Kosten eher vernachlässigen. Aber es ist auch klar, dass man mit dem Zinssicherungsgeschäft die Differenz aus längerfristigem Zins und kurzfristigem Zins gerade wieder bezahlt, also den vermeintlichen Vorteil durch die längere Laufzeit wieder aufgibt.Wir wollen einerseits die Stärke des US-Dollars nutzen, und andererseits glauben wir, dass die Preise von Unternehmensanleihen in USD nicht von den Anleihekaufprogrammen der Zentralbank verzerrt sind. Wenn die EZB aufhört, Unternehmensanleihen zu kaufen, dann fällt ein wesentlicher Käufer aus, und es ist unklar, wie schnell dieser durch andere Investoren ersetzt werden kann. Die US Federal Reserve hat keine Unternehmensanleihen in ihrem Bestand.Dr. Volker Schmidt: Die Verluste in 2020 hatten im Wesentlichen mit unseren Investments in Unternehmensanleihen zu tun. Die Ausweitung der Risikoprämien war in kurzer Zeit enorm. Damals hatten wir noch eine durchschnittliche Duration von 7 in unserem Anleiheportfolio, heute sind es knapp 4. 2020 hat gezeigt, dass wir mit so langen Restlaufzeiten in einem Niedrigzinsumfeld unser Volatilitätsziel im Stressfall nicht einhalten können. Deshalb sind wir vorsichtiger geworden. In 2021 sind zwar auch die Risikoprämien wieder angestiegen, aber das Hauptrisiko sind aktuell die steigenden risikofreien Renditen.Dr. Volker Schmidt: Die US Federal Reserve wird ihre administrativ festgelegten Zinsen in 2021 deutlich erhöhen müssen, da die Inflation sich den 10 % nähert und zudem Vollbeschäftigung in den USA herrscht. Die US-Wirtschaft ist auch nicht direkt durch den Krieg in der Ukraine betroffen, und die USA ist Selbstversorger bei Öl und Gas. Für die Federal Reserve hat aktuell Inflationsbekämpfung Vorrang. In Europa ist die Inflation niedriger, aber auch deutlich über dem Zentralbankziel. Auch die EZB wird ihre Zinspolitik normalisieren müssen, negative Einlagenzinsen sollten zum Jahresende der Vergangenheit angehören. Allerdings wird die EZB später als die Fed zunächst ihren Einlagenzins und in 2023 dann auch den Wertpapierpensionssatz anheben. Das Ganze verläuft also langsamer, und die Höhe der Zinsanhebungen wird auch niedriger sein. Wir werden zunächst die Zinssensitivität niedrig halten. Sollte es aber bereits in diesem Jahr zu überzogenen Renditesteigerungen kommen, z.B. fünfjährige Treasuries über 3,25 % bzw. fünfjährige Bundesobligationen über 0,75 %, so könnten wir auch die Duration wieder verlängern.Dr. Volker Schmidt: Wir haben noch keine inflationsindexierten Anleihen genutzt. Der Markt ist deutlich kleiner und neigt daher zu Übertreibungen, wenn alle rein bzw. wieder raus wollen. Daher fühlen wir uns mit kürzerlaufenden klassischen Anleihen wohler.Dr. Volker Schmidt: Wir haben in 2021 fast das ganze Jahr unsere Aktienquote voll ausgenutzt und erst im November alle Aktien verkauft. Wir sind weiterhin der Meinung, dass Aktien sehr hoch bewertet sind, und sind insbesondere von der schnellen Erholung in den letzten Wochen überrascht. Wir werden erst bei niedrigeren Kursen wieder in Aktien einsteigen, auch eine Stabilisierung der Energiepreise wollen wir erst abwarten.Dr. Volker Schmidt: Der ESG-Investmentansatz besteht aus einem dreistufigen Prozess. Bei der Auswahl von Unternehmenswerten werden Unternehmen, die unserem Verständnis von Mindeststandards an ein nachhaltiges Geschäftsmodell nicht entsprechen, ausgeschlossen (Negative Screening). Dazu gehören Unternehmen, zu deren Kerntätigkeit die Produktion oder der Handel mit Waffen, Tabak, Pornografie, Grundnahrungsmittelspekulationen und die Förderung bzw. Verstromung von Kohle gehören. Zudem investieren wir nicht in Unternehmen, für welche schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact festgestellt wurden und die keine überzeugende Perspektive zur Behebung der Missstände erkennen lassen. Bei Staatsemittenten schließen wir Investments in Anleihen von Ländern aus, die in der jährlichen Analyse von Freedom House ( www.freedomhouse.org ) als „unfrei“ deklariert werden. In einem zweiten Schritt bildet sich das Portfoliomanagementteam eine Meinung über die wesentlichen Nachhaltigkeitsrisiken, die mit einem Investment verbunden sind. Das Portfoliomanagement setzt bei seinen Investments bevorzugt auf Unternehmen, die eine bereits niedrige Exponierung hinsichtlich wesentlicher ESG-Risiken aufweisen. Zur Beurteilung der für die einzelnen Unternehmen relevanten ESG-Risiken steht dem Portfoliomanagement ein Zugang zu sustainalytics.com zur Verfügung. LU0279509144Defensiver globaler MischfondsBis zu 2,50% (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Thesaurierend1,12 % (31.12.2021)Keine02.04.2007359,79 Mio. EUR (31.03.2022)(BVI-Methode) 67,46 % (31.03.2022)3 von 7Artikel 8 Fonds 