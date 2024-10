Echiquier Space: Der Griff nach den Sternen. Europas erster aktiver Weltraumfonds

Es war Pionierarbeit, als der Echiquier Space im Juni 2021 aufgelegt wurde – der erste aktiv gemanagte Themenfonds in Europa, der sich nur der Raumfahrt und ihrem Ökosystem widmet. Ziel sind internationale Aktien, die den Fonds entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Ökosystems positionieren. Raumfahrt wurde von LFDE als struktureller Trend identifiziert, der erhebliches Wachstumspotenzial und entsprechende Anlagechancen über die kommenden Jahrzehnte bietet.Während bereits 2020 das Potenzial für den Markt von PwC auf 400 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, prognostiziert die Bank of America Merrill Lynch für 2040 mittlerweile ein mögliches Volumen von 2.700 Milliarden US-Dollar. Möglich wird dies auch durch die steigende Nachfrage von Raumfahrtbehörden. Staatliche Programme wie Artemis werden die dauerhafte Besiedlung des Mondes durch Menschen anstreben und die Nachfrage ankurbeln.Die beiden Hauptziele des Raumfahrtsektors bestehen darin, das Leben auf der Erde vom Weltraum aus zu verbessern und die Tür zu neuen Welten zu öffnen. Die Investitionen von heute könnten das menschliche Leben in Zukunft auf neue Planeten erweitern. Die Weltraumrevolution wird es dabei ermöglichen, sowohl Herausforderungen auf der Erde, wie Kommunikation, Navigation und Erdbeobachtung, zu bewältigen als auch die Entwicklung einer lunaren und solaren Wirtschaft voranzutreiben.Zwar ist die Raumfahrtbranche noch jung und unterliegt strukturellen Herausforderungen, allerdings sichert sich der Echiquier Space ab, indem er ein besonders strategisches und langfristiges Querschnittsthema abbildet, das ohne sektorale oder geografische Beschränkungen in weiten Teilen der Wirtschaft zu finden ist.Innerhalb des Echiquier Space werden vier Unternehmensprofile bevorzugt: Zuerst Unternehmen, dieaktiv sind, von der Erdbeobachtung bis zum 3D-Druck oder der Entwicklung von Medikamenten in der Mikrogravitation. Dann gibt es Unternehmen, dietätig sind, insbesondere aus der Satellitenindustrie. Das dritte Profil beinhaltet Unternehmen, dieoperieren, indem sie Weltraumtechnologien einsetzen, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen, zum Beispiel in der Satellitenkommunikation und Datennutzung. Viertens interessieren sich die Fondsmanager für die, die die Weltraumrevolution möglich machen, zum Beispiel in den Bereichen Cloud, Cybersicherheit und 3D-Design. Der Fonds ist dadurch in der gesamten Wertschöpfungskette des Ökosystems positioniert.Echiquier Space investiert ausschließlich in den Weltraum 2.0 mit einem klar festgelegten Anlageuniversum. Unternehmen, deren Aktivitäten eng mit dem Raumfahrtsektor verbunden sind, sei es in der Satellitenkommunikation, der fortgeschrittenen Raumfahrttechnologie oder der Entwicklung neuer raumfahrtbezogener Märkte, werden ausgewählt. Dazu zählen aber auch Technologieunternehmen, da zugrunde liegende Innovationen eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Raumfahrtkapazitäten spielen. Auf diese Weise kann der Fonds das gesamte Wachstumspotenzial nutzen und Anlegern ein gezieltes Engagement in diesem Nischensektor bieten.Unternehmen in diesem Wachstumsmarkt befinden sich überwiegend in der Entwicklungsphase, was zu erhöhter Volatilität und Abhängigkeit von externer Finanzierung führen kann. Auch spielen technologische, regulatorische und operative Risiken eine Rolle, da die Raumfahrt von Innovation und dem technischen Erfolg komplexer und kostspieliger Projekte abhängt. Deswegen investiert der Fonds auch in generalistische Luft- und Raumfahrtkonglomerate, die ein ausgewogeneres Risikoprofil aufweisen. Der Raumfahrtsektor profitiert aber auch von einer langfristigen Sichtbarkeit. Vor allem die US-Regierungsaufträge führen der Industrie enorme Kapitalmengen zu.Das Thema Raumfahrt erfordert einen langen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren und spricht alle Investoren an, die auf der Suche nach Wachstum, Zukunftstrends und echter Innovation sind.LU2466448532Themenfonds Aktien Raumfahrt3,0% (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Thesaurierend1,93% (inkl. Transaktionskosten)15% der Outperformance ggü. MSCI All Country World Index NET RETURN (High Water Mark)31.05.202175 Mio. EUR (Stand: 15.10.2024)+36,2% (12 Monate) / +4,13% (seit Auflage) (Stand: 30.09.2024)4 von 7La Financière de l’Echiquier (LFDE) ist eine der führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften Frankreichs. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und ist seit Juli 2023 eine Tochtergesellschaft von LBP AM. LFDE stützt sich auf ihr Know-how und ihre Expertise, um institutionellen Kunden, Vertriebsstellen und Privatanlegern Produkte und Lösungen mit hohem Mehrwert anzubieten, die sowohl ihren finanziellen als auch nicht-finanziellen Bedürfnissen entsprechen. LFDE verwaltet ein Vermögen von 27 Milliarden Euro (auf konsolidierter Basis, Stand: 30.06.2024), beschäftigt über 170 Mitarbeiter und vertreibt seine Fonds in Frankreich, den Benelux-Ländern, in Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz und Spanien. Sie können LFDE Deutschland auch auf LinkedIn folgen: https://bit.ly/3nuJ8Sq