ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE: "Wenn wir auf längere Sicht keine Fortschritte erreichen, steigen wir aus."

Luc Olivier: Dieser Impact-Fonds, der das FNG-Siegel mit drei Sternen erhalten hat, strebt eine attraktive Rendite an, die durch Investitionen mit positiven Auswirkungen im Hinblick auf die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) generiert wird. Er stützt sich dabei auch auf eine hauseigene Methodik zur Benotung der Unternehmen im Bezug auf die UN-Nachhaltigkeitsziele. Hier wird der jeweilige Beitrag der Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen zur Erreichung der SDGs bewertet.Der mehrstufige Anlageprozess besteht aus einem Filter für Sektor- und normenbasierte Ausschlüsse im Zusammenhang mit den SDGs, einem ESG-Filter, der zwei Drittel des Anlageuniversums ausschließen muss, und einer Mindestnote pro Titel bei der SDG-Benotung. Anschließend wird eine präzise Finanzanalyse durchgeführt, es werden mögliche Renditeziele erarbeitet, und es finden intensive Gespräche mit der Geschäftsführung der Unternehmen sowie Besuche vor Ort statt. Dieser Prozess führt zu einem konzentrierten Portfolio aus rund 40 überzeugungsbasierten Titeln.Luc Olivier: Impact-Investing bezieht sich auf Intentionalität (Absicht), Additionalität (Mehrwert) und Messbarkeit. Der Ansatz des ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE beruht auf diesen drei Säulen. An erster Stelle steht die Absicht, positive ökologische und/oder soziale Auswirkungen zu erzielen. Diese setzen mehrere Komponenten voraus, beispielsweise die Festlegung von Impact/Nachhaltigkeits-Zielen und eine robuste Unternehmensführung. Darüber hinaus gilt es, den Mehrwert und die Messbarkeit zu beachten: Wir messen die positiven und negativen Auswirkungen des Fonds und der Portfoliotitel, damit wir die Qualität der unternommenen Schritte bewerten und die (Nachhaltigkeits-)Performance des Fonds offenlegen können. Wir veröffentlichen jedes Jahr in Zusammenarbeit mit einem externen Experten einen Impact-Bericht.Das Fondsmanagement wird von unserem SRI-Research-Team, das die Anwendung der unternehmensinternen Methoden gewährleistet, unterstützt und gefordert.ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE erfüllt somit die Voraussetzungen von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR): er trägt zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels bei, indem er insbesondere in die Unternehmen investiert, die einen Beitrag leisten: Sämtliche Investitionen gelten gemäß unserer unternehmenseigenen Methode, die sicherstellt, dass sie einen Beitrag zu den SDGs leisten, als nachhaltig.Wir können somit den Anlegern einen Fonds anbieten, dessen Komponenten die aktuell höchsten Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen, dessen Portfolio sehr genau und mit einer anerkannten Methodik zusammengestellt und verwaltet wird, dessen Fondsmanagement die Unternehmen auf dem Weg in die Nachhaltigkeit begleitet und herausfordert und dabei eine solide Performance vorweisen kann.Luc Olivier: Engagement, ob individuell oder gemeinsam, findet überall statt, und die Ergebnisse sind positiv. Die Ergebnisse unserer Engagement- Studie sind sehr beeindruckend. Wir führen einen Dialog mit den Portfoliounternehmen und verfolgen gemeinsame langfristige Zielsetzungen (2021 wurden 76 Nachhaltigkeitsempfehlungen an 23 Unternehmen unterbreitet). Von 172 Empfehlungen und Hinweisen, die vor 2021 an die 40 Unternehmen im Portfolio gegeben wurden, sind 62% zumindest teilweise erreicht worden. Wenn wir auf längere Sicht keine Fortschritte erreichen, steigen wir aus dem jeweiligen Titel aus.Außerdem nehmen wir an sämtlichen Abstimmungen auf Hauptversammlungen teil, wobei wir bei Beschlüssen, die Umwelt-, soziale und insbesondere Klimafragen betreffen, besonders aktiv sind.Luc Olivier: Das Marktumfeld war 2022 tatsächlich ungünstig für die Positionierung des Fonds in Wachstumstiteln, denn er legt naturgemäß nicht in Sektoren wie Rohöl, Schwermetall, Rüstung, Tabak und Banken an, die in diesem Jahr zu den Performance-Spitzenreitern gehörten. Die Ausschlüsse gingen also zu Lasten der Performance. Der Impact-Ansatz war ebenfalls nachteilig für den Fonds, denn seine Positionierung kostete den Fonds somit über 5% im Vergleich zum Index. Dies entspricht ca. 40% der Unterperformance des Fonds (A-Anteile) im Jahr 2022 gegenüber dem allgemeinen Aktienmarkt in Europa. Andererseits waren Anlagen in erneuerbare Energien 2022 ein positiver Faktor, denn in diesem Umfeld gewann das Thema Energieunabhängigkeit wieder an Bedeutung.Luc Olivier: Wir haben die Positionierung des Fonds etwas verlagert, die Gewichtung zyklischer Titel verringert und den Anteil der erneuerbaren Energien wieder erhöht. Außerdem haben wir unser Exposure in soliden Qualitätsunternehmen und solchen mit hoher Preissetzungsmacht, wie beispielsweise Relx, verstärkt. Angesichts der historisch hohen Zinsen achten wir vor allem auf die Bewertungen. Das Beta des Portfolios wurde genau wie der Anteil an kleineren Marktkapitalisierungen verringert.Anfang 2023 besitzen wir ein Exposure im Gesundheitssektor (31% des Fonds) vor allem über Positionen in NOVO NORDISK und ALLIANZ, in der Energiewende und -effizienz und erneuerbaren Energien (30%) sowie in digitalen Lösungen (21%) mit soliden Titeln wie beispielsweise SAP. Wir haben unsere Strategie zwar angepasst, halten aber an der Philosophie des Fonds fest. Als langfristig orientierte Investoren sind wir überzeugt, dass Impact-Investing ein langfristiger Prozess ist.Luc Olivier: Wir haben bis dato weder von Banken noch von Finanzdienstleistern einen positiven Beitrag zu den SDGs erkennen können; für uns sind daher nur Versicherer investierbar. Wir haben unser Exposure gegenüber dem Versicherungssektor vor allem über die ALLIANZ, die das SDG 3 erfüllt, und seit Anfang 2023 eine Position in der MÜNCHENER RÜCK.Grundstoffe sind eine überzeugungsbasierte Position des Fonds. Zu diesem Sektor gehören sowohl umweltschädliche Grundstoffe (Bergbau, Stahl, Zement), deren Auswirkungen negativ sind und in die wir nicht investieren, als auch nachhaltige Grundstoffe, die wir in diesem Segment für wichtig halten. Ein Beispiel sind Hersteller von holzbasierten Grundstoffen (SCA), von Industriegasen, die zur Dekarbonisierung eingesetzt werden (AIR LIQUIDE), oder von natürlichen Zutaten, z.B. Vitaminen und Probiotika (DSM).Luc Olivier: LFDE stellt den deutschen Anlegern sein Know-how als „Stock-Picker“ bereit, d.h. eine aktive, überzeugungsbasierte Verwaltung mittels konzentrierter Portfolios.Dank unserer Fähigkeit, ausgeklügelte Lösungen zu konzipieren, und unserer Positionierung in neuartigen Themen bieten wir eine breite Palette an Fonds an, sind sowohl als Investor, aber auch als Vermögensverwalter sehr innovativ und haben eine große Expertise im Bereich der börsennotierten Impact-Investments.Luc Olivier: Wir gehen von einer Verlangsamung der Weltwirtschaft und einer Rezession in Europa aus. Wir gehen von einer Verlangsamung der Weltwirtschaft und einer Rezession in Europa aus. Wir erwarten dabei ein günstiges Umfeld für langfristig orientierte Anleger, denn die Bewertungen sind auf attraktivem Niveau, und die gestiegenen Zinsen bedeuten attraktivere Renditen.Mittel- bis langfristig sollten Impact-Investments eine wichtige Rolle an den Börsenmärkten spielen, denn sie stellen eine Anlage mit hohem Potenzial dar. 