Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS – Eine überzeugende Performance

Den Analysten sind mehrere Punkte positiv aufgefallen. So wurden die Fondsanleger in den vergangenen Jahren regelmäßig über hohe Ausschüttungen signifikant am Anlageerfolg beteiligt. Positiv hebt GBC zudem die besonders hohe Transparenz und relativ geringe Volatilität des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS hervor. Dem Fondsmanagement sei es mit seiner erfolgreichen und bewährten Anlagestrategie in den vergangenen Jahren gelungen, eine überzeugende Performance zu erzielen und eine Überrendite auf die vom Analysehaus geschätzten Kapitalkosten zu erwirtschaften, heißt es weiter in der Begründung. Der Fonds erfülle vier von fünf Kriterien und erhält dafür vier „GBC-Falken“.Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert als offener Rentenfonds in Anleihen großer mittelständischer Unternehmen. Das Management verfolgt einen Bonds-Picking-Ansatz, jedes Papier wird also einzeln ausgewählt. Das Segment der Mittelstandsanleihen und damit das Angebot an Investmentmöglichkeiten für den Fonds wächst kontinuierlich. Derzeit überwachen die Fondsmanager Anleihen in einem Gesamtumfang von rund 200 Milliarden Euro. Die Unternehmen nutzen zunehmend das Instrument der Anleihe zur Finanzierung ihrer Investitionen und Wachstumspläne, da der Kreditspielraum der Banken durch eine zunehmende Regulierung eingeschränkt wird. Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften sowie Bewertungsrichtlinien für Sicherheiten (Basel II bzw. IV) engen die Kreditvergabemöglichkeiten ein.Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS strebt eine Renditeentwicklung in Höhe von 3,0 Prozentpunkten über der Rendite von fünfjährigen Bundesobligationen an. Dieses Ziel wurde seit Fondsauflage durchgängig erreicht. Die Kupons bieten derzeit im Durchschnitt mehr als 6,0 Prozent. Die Anleger profitieren davon mit einer Ausschüttungsrendite oberhalb von 4,0 Prozent im Jahr nach Abzug der laufenden Fondskosten. Auch dies hat der Fonds seit 2014 jedes Jahr erreicht.Das Management achtet auf eine breite Streuung über unterschiedliche Branchen, Emissionsvolumina und Laufzeiten. Grundsätzlich bevorzugt die KFM Papiere mit kurzer bis mittlerer Restlaufzeit. Der Fonds fängt somit zeitversetzt auch ein steigendes Zinsniveau auf. Zudem ist das Portfolio flexibel gestaltet: Ein Teil ist in schnell liquidierbare Titel investiert, um Marktchancen rasch nutzen zu können. Das Kernportfolio umfasst hoch verzinste Papiere.Die Grundphilosophie des Fonds gründet weniger in der Investmentwelt als der unternehmerischen Kreditvergabe. Ziel des Investments ist es, über die gesamte Laufzeit der Anleihe Zinsen zu erwirtschaften und am Ende das Kapital zurückzuerhalten. Um dies sicherzustellen, müssen sowohl die Unternehmen als auch die Anleihen ausgefeilte Qualitätsstandards erfüllen. Das Fondsmanagement hat dafür einen umfassenden, exklusiven Auswahl- und Analyseprozess entwickelt, das KFM-Scoring. Die Analysten untersuchen die Unternehmen nach quantitativen Kriterien, die auch bei der Kreditvergabe angewendet werden, also alle relevanten Kennzahlen wie zum Beispiel Gewinn, Umsatz, Ebit, Cashflow, Mitarbeiteranzahl, Marktmacht und deren Entwicklung. Darüber hinaus werden auch qualitative Kriterien untersucht, etwa die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells oder Managementqualitäten der Geschäftsführung. Auf der anderen Seite steht die Analyse des Wertpapiers, zum Beispiel Laufzeit, Verzinsung und Besicherung des Papiers, Kündigungsklauseln und weitere Merkmale. Die Analyse endet nicht mit dem Kauf der Anleihe, sie wird ebenso wie das Unternehmen fortlaufend überwacht. Das Fondsmanagement beurteilt regelmäßig die aktuelle Marktlage und die Geschäftszahlen des Unternehmens.Ausgehend von der Erkenntnis, dass Mittelständler den langfristigen Erhalt des Unternehmens als Primärziel verfolgen, spielt Nachhaltigkeit von Beginn an eine wichtige Rolle. Seit 2018 berücksichtigt das Fondsmanagement zudem ESG-Kriterien. Der Fondsinitiator arbeitet dabei mit der Agentur imug | rating zusammen, die zu den tonangebenden deutschen Nachhaltigkeits-Ratingagenturen zählt. Die Bewertungen der Agentur fließen in die Auswahl- und Überwachungsprozesse ein. Erfüllt ein Unternehmen während der Anleihen-Laufzeit die gesetzten ESG-Standards nicht mehr, wird die Anleihe verkauft. Jährlich prüft die Agentur zudem das Anleihen-Portfolio der KFM und hat es erst kürzlich wieder als neutral bis positiv und als nahezu frei von ESG-Risiken klassifiziert und damit den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS als geeignet für nachhaltigkeitsorientierte Anleger eingestuft. Die Prüfergebnisse werden ebenso wie die Käufe und Verkäufe von Anleihen umfassend und stetig kommuniziert. Für ihre Tran sparenz der Kommunikation hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner der KFM bereits zweimal in Folge die Auszeichnung „Transparenter Bulle“ verliehen.Mittelstandsanleihen eignen sich für Privatanleger und institutionelle Investoren, die ihr Portfolio diversifizieren wollen und zudem stetige Einnahmen aus ihren Investments erzielen wollen, also zum Beispiel Versicherungsgesellschaften, Family Offices und Vermögensverwalter. Die Anlage in einem Fonds bietet den Investoren einige Vorteile. Sie profitieren von der Rendite der Mittelstandsanleihen, ohne das Risiko eines Einzelinvestments einzugehen. In der Regel können oder wollen die Anleger nicht den intensiven Aufwand bei der Auswahl und der Überwachung von geeigneten Anleihen leisten – diese Arbeit übernimmt das Fondsmanagement. Mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS steht ein Zinsbaustein zur Verfügung, der nach Kosten und Inflation einen nachhaltigen Renditebeitrag leistet und jährlich seinen erwirtschafteten Nettoertrag ausschüttet. Anleger können Fondsanteile bei Banken, Sparkassen, Volksbanken, Direktbanken, Online-Brokern und über alle deutschen Börsenplätze erwerben un d bei einigen auch Sparpläne auf den Fonds abschließen.Die Folgen der aktuellen Krisen wie zum Beispiel Lieferengpässe, Sanktionen, steigende Zinsen und zunehmende Inflation verunsichern die Märkte und führen auch zu einer höheren Schwankungsbreite der Anleihenkurse. Die Börsendaten spiegeln dabei die realen Werte nur unzureichend wider. Viele Anleihen werden derzeit an den Börsen mit niedrigeren Kursen bewertet als außerhalb am OTC-Markt. Das wirkt sich auf den aktuellen Anteilspreis für den Fonds aus, da für die Bewertung die Börsenkurse der Anleihen herangezogen werden müssen. Der Fonds-Anteilspreis ist daher derzeit unterbewertet. Zudem werden die Anleihen bei Fälligkeit zum Nennwert zurückbezahlt, der derzeit häufig über dem Börsenkurs liegt. Die durchschnittliche Kuponrendite von mehr als 6,0 Prozent und die kurzen bis mittleren Restlaufzeiten bieten darüber hinaus einen Puffer auch bei ansteigendem Zinsniveau. Das Fondsmanagement sieht daher ein Potenzial für die Wertaufholung von rund 20,0 Prozent.LU0974225590Unternehmensanleihen EUR3% (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Ausschüttend1,66 %Keine25.11.2013154.065.429 Euro (Stand 08.07.2022)4 von 7Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist auf die Analyse und die Auswahl von Investments in festverzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen spezialisiert. Für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und den Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS, der 2020 aufgelegt wurde, analysieren die Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG permanent die Emittenten. So verfügen die Experten über ein großes Know-how im Bereich der Mittelstandsanleihen und sind in der Lage, die Unternehmensanleihen mit dem besten Chancen-/Risikoprofil herauszufiltern.