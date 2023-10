DWS Floating Rate Notes: Immer am Puls der Zinsentwicklung

DWS-Ausschlüsse für kontroverse Waffen 3

Bewertung 1 oder Umsatzgrenze 2 : > 0%

Bewertung oder Umsatzgrenze : > 0% Herstellung von Produkten und/oder Erbringung von Dienstleistungen in der Rüstungsindustrie

Bewertung 1 oder Umsatzgrenze 2 : ≥ 10%

Bewertung oder Umsatzgrenze : ≥ 10% Herstellung und/oder Vertrieb ziviler Handfeuerwaffen oder Munition

Bewertung1 oder Umsatzgrenze2: ≥ 5%

Herstellung von Tabakwaren

Bewertung 1 oder Umsatzgrenze 2 : ≥ 5%

Bewertung oder Umsatzgrenze : ≥ 5% Abbau von Ölsand

Bewertung 1 oder Umsatzgrenze 2 : ≥ 5%

Bewertung oder Umsatzgrenze : ≥ 5% Abbau von Kohle und kohlebasierte Energiegewinnung 4

Bewertung 1 oder Umsatzgrenze 2 : ≥ 25%

Bewertung oder Umsatzgrenze : ≥ 25% Unternehmen mit Kohleexpansionsplänen4

Bewertung1 oder Umsatzgrenze2: > 0%

DWS Norm-Bewertung (Unternehmen)

Bewertung 1 oder Umsatzgrenze 2 : Kein F / M

Bewertung oder Umsatzgrenze : Kein F / M DWS Klima- und Transitionsrisiko-Bewertung (Unternehmen & Staaten)

Bewertung 1 oder Umsatzgrenze 2 : Kein F

Bewertung oder Umsatzgrenze : Kein F Freedom House Status (Staaten)

Bewertung1 oder Umsatzgrenze2: "nicht frei" → kein E / F

Principle adverse impact indicators (PAII) 5



Bewertung 1 oder Umsatzgrenze 2 : PAII #4 / #10 / #14 / #16 8

oder Umsatzgrenze : PAII #4 / #10 / #14 / #16 Anteil nachhaltiger Investments (SFDR) 6

Bewertung 1 oder Umsatzgrenze 2 : Individuell je Fonds

Bewertung oder Umsatzgrenze : Individuell je Fonds Anteil nachhaltiger Investments (EU Taxonomie)7

Bewertung1 oder Umsatzgrenze2: 0%

Christian Reiter: Keine Angst vor dem Begriff „Floating Rate Notes“. Die sogenannten Floater sind alles andere als exotisch. Es sind Anleihen von überwiegend namhaften Unternehmen, bei denen sich der Kupon an Veränderungen des Marktzinses anpasst.Christian Reiter: Mit „Floatern“ partizipieren die Anleger bei steigenden Zinsen im Zuge der kontinuierlich anwachsenden Kupons. Daher könnten insbesondere einkommensorientierte bzw. ausschüttungsorientierte Anleger hohe laufende ordentliche Erträge mit DWS Floating Rate Notes vereinnahmen. Bei anderen Rentenfonds, die überwiegend festverzinsliche Anleihen im Bestand haben, wurde der Großteil des gegenwärtigen Portfolios vor den Zinsanstiegen erworben, und das Kuponeinkommen in diesen Fonds dürfte noch längere Zeit niedriger bleiben, bis die höheren Kupons auch hier ankommen.Und selbst wenn die Zinsen nicht weiter steigen sollten, können die Anleger in diesem und nächsten Jahr hohe laufende Erträge vereinnahmen. Am Ende eines Zinserhöhungszyklus sollten die Zinsen bei sehr kurzen Laufzeiten am höchsten sein, wie im gegenwärtigen Marktumfeld zu sehen. Dementsprechend liegt auch die Portfoliorendite und das Kuponeinkommen von DWS Floating Rate Notes deutlich über der Rendite von Euro-Anleihen mit längeren Laufzeiten.Christian Reiter: Bei Anleihen gibt es zwei wesentliche Treiber von Risiko and Rendite. Die Duration und die Risikoprämien. Geldmarktfonds sind sehr eingeschränkt hinsichtlich des Anlageuniversums. So können keine Anleihen mit Laufzeiten länger als 2 Jahren und auch keine Duration höher als 1 Jahr in das Portfolio eingekauft werden. Üblicherweise gehen aber längere Laufzeiten und längere Duration mit höherem Renditepotential einher. DWS Floating Rate Notes fokussiert sich bei den Anleihen auf Laufzeiten bis zu 5 Jahren. Die Renditeaufschläge bei 3–5-jährigen Anleihen sind deutlich größer als bei Geldmarktpapieren bis zu 2 Jahren. Aus diesem Grund offeriert DWS Floating Rate Notes eine durchschnittliche Portfoliorendite, welche innerhalb der vergangenen 10 Jahre, 0,5%-0,6% über Geldmarktniveau lag. Und das, obwohl Floater eine Duration haben, welche vergleichbar mit der von Geldmarktpapieren ist.Christian Reiter: Je höher das Kuponeinkommen im Fonds, desto geringer in der Regel die Preisschwankungen. Beim Ausbruch der Covid-Pandemie lag das Kuponeinkommen im Fonds bei 0%, da die Zinsen negativ waren. Der Fonds hatte daher keine laufenden ordentlichen Erträge, um Marktpreisschwankungen abzufedern. Daher konnten Anleger eine signifikante Delle im Preis beobachten. Nun vereinnahmt der Fonds allerdings täglich anteilig die höhere Rendite. Folglich würden die gleichen Marktbewegungen zu einem wesentlich geringeren Preisrückgang im Fonds führen, und zudem wäre die Werterholung zügiger. Genau deshalb haben viele Anleger nun einen Fokus auf DWS Floating Rate Notes. Das schwankungsarme Profil spricht vor allem risikoscheue Anleger an.Christian Reiter: Nur bedingt. DWS Floating Rate Notes ist kein Geldmarktfonds, sondern ein Rentenfonds mit kurzen Laufzeiten. Es ist richtig, dass sowohl unsere Geldmarktfonds als auch DWS Floating Rate Notes bei uns im Geldmarkt-Team verantwortet werden und die Liquidität des Fonds eine hohe Priorität genießt. Allerdings bedingen die etwas höheren Risiken im Portfolio, aufgrund der größeren Anlageflexibilität, einen längeren Anlagehorizont von mind. 6 bis 12 Monaten.Christian Reiter: Wie eingangs erwähnt, werden die Floater in unserem Anlageuniversum überwiegend von namhaften Unternehmen begeben. Ein Blick in das Portfolio von DWS Floating Rate Notes über die letzten 5 Jahre zeigt, dass unter Anderem 19 von 40 DAX Unternehmen, 24 von 50 EuroStoxx Unternehmen und sogar 11 von 30 Dow Jones Werten Bestandteil des Fonds waren. Somit sollte das Portfolio eine gewisse Vertrautheit für die Anleger vermitteln können. Wir haben eine große Auswahl an Floatern. Daher mögen wir das Segment schon viele Jahre. Mein Kollege Torsten Haas und ich sind seit 2005 bereit für Floating Rate Notes im Hause der DWS verantwortlich.Christian Reiter: Wir fokussieren uns auf ein ruhiges Ablaufmanagement. Das heißt, dass üblicherweise die ohnehin kurzlaufenden Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden, solange keine auftretenden Risiken dagegensprechen. Dadurch werden zum einen Transaktionskosten gespart, und der Fonds bekommt ein strukturiertes und regelmäßiges Fälligkeitsprofil. Die Ausrichtung im Fonds kann daher als strategisch bezeichnet werden. Das Marktumfeld und die Risikotreiber behält das Fondsmanagement stets im Blick.Im Zuge der nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik in Europa als auch des nahenden Endes der Zinsanstiege haben wir in den vergangenen Monaten das freie Kapital im Fonds bevorzugt in hohe Bonität und besonders kurze Laufzeiten unter 2 Jahren angelegt.Christian Reiter: Das angestrebte Ziel im Fonds ist, den Anlegern einen breiten Marktzugang zum Segment der Floater zu bieten. Die Wertentwicklung des Fonds sollte die Wertentwicklung des Anlageuniversums reflektieren und nicht durch sektorspezifische oder unternehmensspezifische Themen dominiert werden. Daher versucht das Fondsmanagement die Allokation je Emittent auf maximal 1% zu begrenzen, und den durchschnittlichen Anteil einer Anleihe bei unter 0,5%.Christian Reiter: Auch wenn der Fonds kein Geldmarktfonds ist, ist das Fondskonzept an den Bedürfnissen von liquiditätsorientierten Anlegern ausgerichtet. Es werden im Schnitt 10% bis 20% des Fonds in Kasse vorgehalten. Das ist weniger, als bei Geldmarktfonds üblich, aber deutlich mehr, als bei Rentenfonds zu sehen. Es reflektiert die spezielle Ausrichtung des Fonds zwischen Geldmarkt und Rentenfonds. Die Kasse ist ein wichtiger Bestandteil des Konzepts, da sie das ruhige Ablaufmanagement im Fonds ermöglichen soll. Rückgaben von Anteilen durch die Anleger sollen typischerweise aus der Kasse bedient werden und nicht über Verkäufe im Anleihebestand.Christian Reiter: DWS Floating Rate Notes wendet den „DWS Basic Exclusions”-Ansatz an. Dieser spiegelt eine Vielzahl von Ausschlüssen wider sowohl bei Normen, Sektoren und Klima. Eine Übersicht der einzelnen Facetten folgt:Link: https://www.fonds-super-markt.de/fondsfinder/fondsdetails/LU0034353002/dws-floating-rate-notes-lc/ 1) DWS Bewertung MethodologieDie DWS ESG-Datenbank leitet innerhalb verschiedener Bewertungsansätze anhand der Buchstaben „A“ bis „F“ codierte Bewertungen ab. Innerhalb einzelner Bewertungsansätze erhalten Emittenten eine von sechs möglichen Bewertungen, wobei "A" die beste Bewertung und "F" die niedrigste Bewertung darstellt. Wird die Bewertung eines Emittenten entsprechend eines Bewertungsansatzes als nicht ausreichend erachtet, ist es dem Portfoliomanagement untersagt, in diesen Emittenten zu investieren, auch wenn dieser entsprechend der anderen Bewertungsansätze grundsätzlich investierbar wäre. In diesem Sinne wird jede Bewertung individuell betrachtet und kann zum Ausschluss eines Emittenten führen.2) UmsatzgrenzeDargestellt ist der Schwellenwert in % des Umsatzes, bei dessen Erreichung oder Überschreitung ein Ausschluss erfolgt. Im Fokus steht die Herstellung bzw. Produktion, bei Tabak z.B. die Herstellung von Tabakwaren oder bei Ölsand die Förderung von Öl.3) Kontroverse WaffenKontroverse Waffen beinhaltet Streumunition, Antipersonenminen sowie biologische und chemische Waffen und Nuklearwaffen, Waffen aus abgereichertem Uran und Nuklearwaffen, sowie Brandbomben auf Basis von weißem Phosphor. Bei den kontroversen Waffen handelt es sich um jegliche Beteiligung, unabhängig von Umsatz. Beteiligung wird identifiziert als Waffenhersteller (F), Komponentenhersteller (E) oder eine relevante Beteiligungsstruktur mit einem Unternehmen mit „E“- oder „F“-Bewertung (D). Bezogen auf weißen Phosphor werden solche Emittenten ausgeschlossen, die als Hersteller oder Hersteller wesentlicher Komponenten von Brandbomben auf Basis von weißem Phosphor identifiziert werden.4) KohleDer Filter schließt Unternehmen mit Kohleexpansionsplänen, wie zum Beispiel zusätzliche Kohleförderung, -produktion oder -nutzung, basierend auf einer internen Identifizierungsmethodik aus. Die zuvor genannten kohlebezogenen Ausschlüsse beziehen sich ausschließlich auf sogenannte Kraftwerkskohle, d.h. Kohle, die in Kraftwerken zur Energiegewinnung eingesetzt wird.5) Indikatoren für nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAIIs)Je nach Anlageklasse des Fonds und seiner Produktstrategie können aktiv verwaltete Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds unterschiedliche Indikatoren für nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen (PAIIs) berücksichtigen. PAII 16 wird zum Beispiel nur von Fonds berücksichtigt, die in staatliche Emittenten investieren.6) Anteil nachhaltiger Investments (SFDR 2(17))Die Methodik zur Bestimmung des Anteils nachhaltiger Investitionen gem. Offenlegungsverordnung basiert auf vier Schritten. Zur Bestimmung nachhaltiger Investitionen wird im ersten Schritt geprüft, ob ein Unternehmen über seine Geschäftsaktivitäten einen positiven Beitrag zu den UN SDGs leistet. Die Messung der Geschäftsaktivitäten erfolgt dabei in der Regel auf Basis der Umsätze eines Unternehmens, teilweise auch basierend auf den Investitionsausgaben eines Unternehmens (Capital Expenses – CapEx) oder seinen Betriebskosten (Operating Expenses – OpEx). Im zweiten Schritt wird analysiert, ob das Unternehmen bei Ausführung seiner Geschäftsaktivitäten keinen negativen Einfluss auf soziale oder ökologische Ziele hat (DNSH Assessment). Ist dies erfüllt, folgt im dritten Schritt eine Prüfung der Prinzipien guter Unternehmensführung (sog. „Good Governance“) des Unternehmens: Hierbei wird beispielsweise betrachtet, ob ein Unternehmen nicht das schlechteste Norm Bewertung aufweist (sog. „Minimum Safeguards“). Ein Beispiel hierfür ist die Bekämpfung von Korruption. Ist auch dies gewährleistet, kann schlussendlich der positive Beitrag des Unternehmens, welcher im ersten Schritt identifiziert wurde, angerechnet werden. Somit würde der prozentuale Umsatz des Unternehmens zum Anteil nachhaltiger Investitionen im Portfolio beitragen.7) Anteil nachhaltiger Investments (EU Taxonomie)Die EU-Taxonomie zielt darauf ab, Klarheit darüber zu schaffen, welche Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig anzusehen sind. Zu diesem Zweck wird mit Hilfe eines Kriterienkatalogs für Unternehmen definiert, welche Wirtschaftstätigkeiten bzw. Umsätze zur Erreichung der sechs EU-Umweltziele beitragen. LU0034353002Rentenfonds EUR1% ( FondsSuperMarkt-Rabatt 100% Thesaurierend0,34 % p. a. (inkl. Transaktionskosten)15.07.19915,30 Mrd. EUR (31.08.2023)104,7 % / 2,26 % p. a. (31.08.2023)2 von 7• Renditerückgang bzw. Kurssteigerungen auf den Rentenmärkten und / oder Rückgang der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Wertpapieren• Ggfs. Wechselkurschancen• Renditeanstieg bzw. Kursverluste auf den Rentenmärkten und / oder Erhöhung der Renditeaufschläge bei höher verzinslichen Papieren• Länderrisiko, Emittenten-, Kontrahentenbonitäts- und Ausfallrisiko• Ggfs. Einsatz derivativer Finanzinstrumente• Ggfs. Wechselkursrisiken• Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat• Der Fonds ist in die Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis üblicherweise wenig schwankt und deshalb sowohl Verlust- als auch Gewinnchancen relativ niedrig sein sollten. Insbesondere folgende Risiken können für den Fonds von Bedeutung sein: Es besteht die Gefahr von Verlusten, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen interner Systeme, Verfahren oder Menschen sowie infolge externer Ereignisse eintreten können. 