DJE - Multi Asset & Trends: Gute Aussichten für Aktien, Anleihen und Gold

Der DJE - Multi Asset & Trends, der als globaler Mischfonds auch in Anleihen investiert, hat die schwierige Zinswende ordentlich gemeistert. Fondsmanager Moritz Rehmann erklärt im Interview, welche Konsequenzen er aus seiner Erwartung längerfristig hoher Renditen für das Fondsportfolio gezogen hat. Das komplexe politische Umfeld, so seine Überzeugung, spricht für eine flexible Anlagelösung, wie sie der Multi-Asset-Fonds biete.Moritz Rehmann: Bis zur jüngsten Vergangenheit war es absolut richtig, im Fonds eine kurze Duration auf der Anleiheseite zu halten. Gerade wenn man die Erwartungshaltung des Jahresanfangs 2024 mit der aktuellen Situation vergleicht, wird klar, dass die Erwartung des Marktes von 6-7 Zinssenkungen in 2024 deutlich korrigiert werden musste. Während dies für die Anleihekomponente im Fonds mögliche Kursgewinne zeitlich nach hinten verlagert, bedeutete dies jedoch für viele Aktien ergänzenden Rückenwind, insbesondere für solche, die von einem länger anhaltendem Zinsniveau auf höherem Niveau profitieren, z.B. Versicherungen. Die Kombination aus kurzer Duration und Aktien, die von höheren Zinsen profitieren, sowie strukturell wachsenden Unternehmen, die dem Fonds-Aspekt des Trends gerecht werden, brachte uns eine sehr gute Performance im Jahr 2023, an die wir 2024 nahtlos anknüpfen konnten.Moritz Rehmann: Der Vorteil eines Mischfonds ist es, zwischen den Anlageklassen wählen zu können, und aktuell sind wir in der vorteilhaften Situation, dass die 3 Anlageklassen des DJE Multi Asset & Trends für sich genommen jeweils attraktive Charakteristika aufweisen. Insoweit ist es in diesem Fall insbesondere die Abwägung im Rahmen des Chance-Risiko-Verhältnisses, die uns zu dem Schluss bringt, im Rahmen eines aktiven Managements Anleihen mit der aktuell attraktivsten Rendite seit Jahren ein gewisses Übergewicht einzuräumen, dass zu Lasten der Aktienkomponente geht. Insofern sind wir in diesem Kontext damit nicht negativ für Aktien und nutzen aktuell auch keine Absicherungsgeschäfte. Für den Anleger bedeutet dies aber, dass die Rendite des Anleihebausteins mit hoher Visibilität eine Rendite von annähernd 5% für die kommenden 4-5 Jahre liefert.Moritz Rehmann: Wir hatten strukturell von Seiten der Zentralbanken die schärfste Zinswende der vergangenen Jahrzehnte, bedingt durch die deutlich anspringende Inflation in der jüngsten Vergangenheit, die die Vorlage an die Zentralbanken lieferte, die Politik der extrem niedrigen Zinsen zu korrigieren. Nachdem wir nicht die Rückkehr zu einer Politik des „Nullzinses“ erwarten und damit ein mittelfristig höheres Zinsniveau antizipieren, sehen wir hier den Raum für ein strukturelles Ergebniswachstum über Jahre, bei den Unternehmen, die bislang unter dem Niedrigzins litten und Marge aufgeben mussten. Jetzt sehen wir die Umkehr dieses Trends bei vielen Unternehmen aus dem Finanzsektor, wie Banken, Versicherungen und Börsenbetreibern.Moritz Rehmann: Wir investieren hier aktuell besonders selektiv, da viele Unternehmen in diesem Segment genau die Kehrseite, der für Finanzunternehmen oftmals positiven hohen Zinsen spüren. Viele Wind- oder Solarparks im Bereich der erneuerbaren Energien sind mit den aktuellen Zinssätzen am Markt keine attraktiven Investitionen mehr. Wir fokussieren uns hier auf die Unternehmen, die auf dem Weg einer Transformation von noch Cash-Flow-starken „alten“ Energieträgern hin zu neuen Erzeugungstechniken sind. Mit den rentablen alten Segmenten können diese den Aufbau neuer Geschäftsfelder langfristig finanzieren und die Energiewende aktiv begleiten.Moritz Rehmann: Gerade wenn man sich z.B. Deutschland anschaut, sieht man in vielen Bereichen die drängende Notwendigkeit, bestehende Infrastruktur zu überholen oder neu zu bauen. Durch diese Großprojekte eröffnen sich Chancen für die Hersteller der Baustoffe, der elektrischen Infrastruktur oder auch für die Unternehmen, die auf der Ebene der Investoren tätig sind, wie die großen Private-Equity- und Private-Debt-Gesellschaften, um nur einige Beispiele zu nennen.Moritz Rehmann: Bis vor kurzem wurde die Performance im Gesundheitssektor von nur einigen wenigen Unternehmen getragen, die von den neu entwickelten „Abnehm-Medikamenten“ profitierten, in denen wir auch investiert sind. Darüber hinaus konnte sich erst jüngst die Marktbreite in diesem Sektor etwas verbessern, so dass wir hier im Prozess sind, ergänzende Anlagen zu prüfen.Moritz Rehmann: Wir sehen in Japan seit dem letzten Jahr eine deutliche Verbesserung des Momentums. Hervorgerufen wurde diese durch die aktiven Kapitalmarktreformen in Japan, die von der Regierung und dem japanischen Börsenbetreiber ausgehen und zum Ziel haben, den japanischen Markt insbesondere auch für internationale Investoren attraktiver zu machen. Zu nennen sind hier Themen wie Investorenkommunikation, Entflechtung der Japan AG und eine deutliche Verbesserung der Kapitalrentabilität. Zusammen mit der hohen Qualität vieler japanischer Konzerne bildet dies eine sehr gute Grundlage für lokale Investitionen.Moritz Rehmann: Im Anleihesegment ist in den vergangenen Quartalen insbesondere der Anteil der Anleihen gewachsen, die von Staaten begeben wurden. Zum einen, da es hier gerade am kürzeren und mittleren Ende attraktive Renditen gibt, was in den letzten Jahren ja gar nicht mehr der Fall war. Insofern nutzen wir die aktuell attraktiven Bedingungen, um diese Lücke wieder zu schließen. Zum anderen bieten Unternehmensanleihen aktuell noch keine attraktiven Risikoaufschläge und verfügen oftmals über eine schwächere Liquidität im Zweitmarkt. Gerade für einen aktiven offensiven Mischfonds ist Liquidität jedoch auch im Anleihesegment wichtig, um auch zukünftig eine aktive Allokation zwischen des Assetklassen gewährleisten zu können.Moritz Rehmann: Wir sehen Gold im Rahmen des DJE Multi Asset & Trends als wichtigen Portfolioanker für die immer wieder am Markt auftretenden Verwerfungen, und um auch Themen wie der in vielen Ländern ungelösten Neuverschuldungsproblematik zu begegnen. Ferner bewährt es sich im Umfeld geopolitischer Spannungen immer wieder als gutes Gegengewicht zur Volatilität anderer Assetklassen und hilft uns so,das Rendite-Risikoprofil des Fonds auch für besonders schwierige Marktphasen abzurunden.Moritz Rehmann: Im Moment zeichnet sich keine harte Landung ab, und wir befinden uns in vielen Märkten bereits am Drehpunkt hin zu wieder moderat rückläufigen Zinsen, was die Unternehmen und Märkte stützen sollte. Die Herausforderungen der Geopolitik und die damit einhergehenden strukturellen Spannungen werden uns insbesondere auch vor dem Hintergrund der noch anstehenden US-Wahlen weiter begleiten und zunächst möglicherweise sogar noch zunehmen. Die Themen Deglobalisierung, Verschuldung und Klimawandel sind globale Themen, und dies erhöht auch die Komplexität der Lösung so enorm. Hier eröffnen sich jedoch auch gerade für den Anleger Chancen zu profitieren, in dem er in die Unternehmen investiert, die beispielsweise von der neu zu schaffenden Infrastruktur oder den neu benötigten Technologien und Trends profitieren können. Gerade in einem Umfeld mit so viel Komplexität kann ein offensiver Mischfonds seine Stärken zeigen.LU0159549145Offensiver globaler Mischfonds4,00 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Ausschüttend1,86 % (Stand: 29.12.2023; TER p.a.)10 % (High-Watermark 5 Jahre)27.01.2003300 Mio. EUR (24.06.2024)236,54 % | 5,83 % durchschnittlich pro Jahr (27.01.2003 – 24.06.2024)4 von 7Die DJE Kapital AG gehört zur DJE-Gruppe und ist seit 50 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv. Das familiengeführte Unternehmen aus Pullach bei München verwaltet mit ca. 200 Mitarbeitern, darunter rund 25 Fondsmanager und Analysten, aktuell über 16,5 Milliarden Euro (Stand: 31.03.2024) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Es gehört damit zu den führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleistern im deutschsprachigen Europa. Den Grundstein dafür hat Dr. Jens Ehrhardt bereits 1974 gelegt. Vorstandsvorsitzender ist Dr. Jens Ehrhardt, sein Stellvertreter Dr. Jan Ehrhardt. Kern des Anlageprozesses und Grundlage aller Investmententscheidungen ist die FMM-Methode (fundamental, monetär, markttechnisch), welche auf dem hauseigenen, unabhängigen Research basiert. DJE folgt bei der Wertpapierauswahl Nachhaltigkeitskriterien, berücksichtigt ausgewählte nachhaltige Entwicklungsziele, vermeidet oder verringert nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen und gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren“ der Vereinten Nationen. DJE hat den Anspruch, ihren Kunden weitsichtige Kapitalmarktexpertise in allen Marktphasen zu bieten.