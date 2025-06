Clartan - Valeurs: Europäische Top-Aktien mit langer Erfolgsgeschichte

Guillaume Brisset: Ja, der Fonds wird üblicherweise als flexibler Fonds eingestuft, aber in Wirklichkeit verwalten wir ihn größtenteils als 100%igen Aktienfonds. Die Diskrepanz ist historisch bedingt. Der Fonds ist 34 Jahre alt, und der Prospekt lässt eine gewisse Flexibilität zu. Wir haben ihn in dieser Hinsicht seit Beginn nicht geändert. Insbesondere haben wir durch den Prospekt die Möglichkeit, bis zu 100% des Aktienengagements durch Leerverkäufe von Index-Futures abzudecken. Wir haben dies nie in diesem Umfang genutzt, behalten uns aber die Möglichkeit dazu bei. Es ist für uns so etwas wie eine Lebensversicherung, falls etwas wirklich Großes und Schlimmes passieren sollte. Wir hätten die Möglichkeit zu reagieren, und das wollen wir auch behalten. Unter stabilen Bedingungen ist Clartan Valeurs jedoch ein europäischer Aktienfonds und als solcher fast vollständig in europäische Aktien investiert.Nicolas Descoqs: Aufgrund seiner langen Geschichte und weil Anfang der 1990er Jahre, als der Fonds aufgelegt wurde, klare Erfolgsziele und Marktbenchmarks kaum berücksichtigt wurden, hatte und hat Clartan Valeurs auch keine Anlageziele. Unser Ziel ist es jedoch, ihn als europäischen Aktienfonds zu führen und ohne großes zusätzliches Risiko eine höhere Performance als den Stoxx Europe 600 zu erzielen. Ein Übertreffen dieses Index über 3, 5 und 10 Jahre bei gleichbleibender Volatilität wäre für uns ein Erfolg.Marilou Goueffon: Ja, wir konzentrieren uns primär auf qualitativ hochwertige Unternehmen. Unser Hauptziel ist es, Unternehmen zu meiden, die in ihren jeweiligen Märkten keine etablierte Marktposition haben, und stattdessen solche zu wählen, die nahezu unabhängig vom wirtschaftlichen Kontext erfolgreich sind. Wir können diese Unternehmen weiterhin je nach Bewertung oder makroökonomischem Kontext ein- und ausgliedern. Insbesondere bei Unternehmen in zyklischen Branchen und Märkten verfolgen wir einen taktischeren Ansatz. Unternehmen mit schlechter Qualität werden wir jedoch zu keinem Zeitpunkt in unser Portfolio aufnehmen, unabhängig vom kurzfristigen taktischen Potenzial.Guillaume Brisset: Ehrlich gesagt ist es beides. Als Aktien-Picker investieren wir in Unternehmen, die wir kennen und gut zu verstehen glauben. Daher tendieren wir naturgemäß zu französischen Unternehmen, da wir sie besser kennen als andere europäische und erst recht außereuropäische Unternehmen. Dennoch gibt es einige gute französische Unternehmen – oder besser gesagt Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich –, und wir halten gerne Anteile an ihnen. Die tatsächliche Abhängigkeit dieser Unternehmen von der französischen Wirtschaft ist deutlich geringer als es scheint, da wir uns auf große Unternehmen konzentrieren, die typischerweise einen Großteil ihres Umsatzes weltweit erzielen. Wir wissen auch sehr wohl, dass es im übrigen Europa viele attraktive Anlagemöglichkeiten gibt, und wir arbeiten intensiv daran, diese zu finden. Darüber hinaus versuchen wir, den Anteil unserer in Paris notierten Aktien zu keinem Zeitpunkt 25 % überschreiten zu lassen, um diese inländische Ausrichtung zu begrenzen.Nicolas Descoqs: Clartan Valeurs ist ein europäischer Aktienfonds, der auch über europäische Grenzen hinaus expandieren kann. Wir tun dies typischerweise im Technologiebereich, wo europäische Anlagemöglichkeiten rar gesät sind. Einige andere europäische Unternehmen, wie der Schuhhersteller On Holding, sind zwar lokal, in diesem Fall schweizerisch, aber an der Nasdaq notiert. Er wird in der Klassifizierung als US-Aktie erscheinen, obwohl dies eigentlich nicht der Fall sein sollte. Aber so ist es nun einmal. Unsere US-Beteiligungen sind Unternehmen wie Service Now oder Crowdstrike, die unserer Meinung nach in ihrem Marktsegment weltweit führend sind und die wir langfristig halten wollen.Marilou Goueffon: Wir halten in Clartan Valeurs üblicherweise keine Schwellenländeraktien. Wir sind zwar damit einverstanden, uns über europäische Unternehmen, die einen Großteil ihres Umsatzes in diesen Regionen erzielen, in diesen Volkswirtschaften zu engagieren. Wir sind jedoch der Ansicht, dass unsere Aktionärsrechte in OECD-Ländern besser geschützt sind als in Schwellenländern. Alibaba war ein gutes Beispiel dafür, womit wir uns nicht einlassen wollen. Der Gründer und CEO geriet einen Tag nach seiner Kritik an der Kommunistischen Partei Chinas ins Visier. Bevor wir verstehen konnten, was passiert war und warum, war der CEO verschwunden, und die Geschäftsaussichten des Unternehmens waren zerstört.Guillaume Brisset: Wir verfolgen eine klar definierte ESG-Richtlinie mit sechs Sektorausschlüssen, wie beispielsweise Kohle oder Tabak, und einer Best-in-Class-Richtlinie für alle anderen Sektoren. Wir sind überzeugt, dass der Ausschluss ganzer Sektoren aus unserem Anlageuniversum nicht die beste Antwort auf die globale Nachhaltigkeitsherausforderung ist. Wir investieren lieber auch in Sektoren mit Problemen und streben deren Verbesserung an, um wieder eine bessere Position zu erreichen. Unser Fonds schneidet bei den meisten Nachhaltigkeitskennzahlen externer Anbieter recht gut ab, insbesondere mit fünf Morningstar Globes.Nicolas Descoqs: Sicherlich. Es hängt bei solchen Vergleichen wirklich davon ab, welche Vergleichsgruppe man wählt. In Deutschland werden wir oft mit Mischfonds verglichen. Betrachtet man den Rest des „flexiblen“ Universums, so übertrifft Clartan Valeurs zwar die Erwartungen und ist deutlich volatiler, aber das liegt einfach daran, dass es sich in Wirklichkeit um einen Aktienfonds handelt. Vergleicht man ihn – wie man es tun sollte – mit den europäischen Aktienfonds, so ist die Volatilität vergleichbar, und die Performance ist seit Anfang 2022 etwas besser als bei den meisten vergleichbaren Fonds.Marilou Goueffon: Clartan ist normalerweise kaum bekannt, vor allem weil es sich um eine kleine und diskrete Investmentboutique mit Sitz in Paris handelt. Darüber hinaus haben wir unseren Namen vor fünf Jahren, kurz vor COVID, von Rouvier in Clartan geändert, da unser Gründer Guillaume Rouvier nach seinem Ruhestand seine Namensrechte zurückerlangen wollte. Viele, die uns seit Jahrzehnten kennen, wissen immer noch nicht, dass wir aus Rouvier hervorgegangen sind – keine Änderung außer dem Markennamen. Trotzdem können unsere Investmentfonds, insbesondere Clartan Valeurs und Clartan Patrimoine, auf eine sehr lange Erfolgsgeschichte (34 Jahre) zurückblicken, und wir glauben, dass dies vor allem das Vertrauen in sie und in uns stärken sollte.Guillaume Brisset: Clartan Valeurs wird in der Regel von drei Managern geleitet, die zusammenarbeiten und gemeinsam Entscheidungen treffen. Die Philosophie von Clartan besteht auf allen Ebenen darin, Entscheidungen auf kollegialer Basis zu treffen, um persönliche Voreingenommenheit zu minimieren. Das aktuelle Team besteht aus bis zu vier Mitgliedern, da einer von uns, Michel Legros, nach einer sehr langen Karriere am 30. Juni 2025 in den Ruhestand geht. Damit bleibt uns wie gewohnt ein dreiköpfiges Team. Aufgrund unserer langen Geschichte mussten wir als Investmentteam des Fonds im Laufe der Jahre mehrere Abschiede in den Ruhestand bewältigen. Und es ist uns gelungen sicherzustellen, dass dies ohne Unterbrechungen oder Änderungen der Anlagephilosophie verlief. Wir erhalten außerdem Unterstützung vom restlichen Clartan-Investmentteam. Insgesamt sind wir zehn Leute, die Finanzrecherche und -analysen durchführen. Das ist mehr als genug, um ein breites Spektrum an Unternehmen in vielen verschiedenen Sektoren und Regionen abzudecken.ISIN LU1100076550WKN A12GBH Fondskategorie Europäische AktienAusgabeaufschlag 3,00 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%) Ertragsverwendung ThesaurierendLaufende Kosten 2,00 % (19.02.2025)Performance Fee KeineAuflegung 07.06.1991Fondsvolumen 565 Mio. EUR (30.04.2025)Performance (seit Auflage) 1.162,9 % kum. / 7,8% durchschnittlich pro Jahr (07.06.1991 – 16.05.2025)Risikoklasse (SRI) 4 von 7Seit 1986 verwaltet Clartan Associés das Kapital privater und institutioneller Kunden. Das Unternehmen ist von der französischen Marktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers) als unabhängige Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassen und verfügt über ein einzigartiges Unternehmensmodell, das auf einer gemeinsamen Überzeugung und gemeinsamen Werten beruht. Entscheidungen im Hinblick auf das Unternehmen und die Verwaltungsstrategie werden in kollegialer Teamarbeit getroffen. Die Beteiligung der Fondsmanager am Gesellschaftskapital und eine Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmensgewinn sorgen für eine langfristige Bindung an das Unternehmen. So können Kunden- und Mitarbeiterinteressen auf lange Sicht in Einklang gebracht werden.