Chancen erkennen, Risiken steuern: Der INVIOS Vermögensbildungsfonds erklärt
FondsSuperMarkt: In Ihrer Beschreibung der Anlagestrategie des INVIOS Vermögensbildungsfonds sprechen Sie von einer „wertorientierten Anlagephilosophie“. Welchen konkreten Value-Kriterien folgt die Investmentauswahl des Fonds?
Nikolas Kreuz: Value heißt für uns nicht „billig“, sondern vernünftig bepreist im Verhältnis zu Qualität, Stabilität und Zukunftsfähigkeit. Im Zentrum steht für uns der innere Wert eines Marktes, Subsegmentes bzw. eines Unternehmens – und dessen Abstand zum aktuellen Marktpreis. Genau hier entstehen Chancen: immer dann, wenn Emotionen, kurzfristige Narrative oder makroökonomische Ängste Preise verzerren. Unser Anspruch ist es, diese Diskrepanzen nüchtern zu analysieren und nicht dem Marktlärm zu folgen. Value ist für uns damit weniger eine Stilfrage als eine Haltung: rational, diszipliniert und langfristig. Ergänzend betrachten wir die psychologische Widerstandsfähigkeit eines Geschäftsmodells. Unternehmen, die auch in Stressphasen stabil bleiben, werden vom Markt häufig unterschätzt – ein Effekt kurzfristiger Angst und Verlustaversion. Genau hier setzen wir mit Geduld und Rationalität an.
FondsSuperMarkt: Auch Erkenntnisse aus der Verhaltensforschung fließen in das Fondsmanagement ein. Welche sind das?
Nikolas Kreuz: Kapitalmärkte sind in der Theorie rational – in der Praxis jedoch zutiefst menschlich. Emotionen, Erwartungen und kognitive Verzerrungen prägen Kurse oft stärker als Fundamentaldaten. Genau hier setzt unser Ansatz an. Wir berücksichtigen systematisch typische Anlegerfehler wie Overconfidence, Recency Bias, Verlustaversion und Herdenverhalten.
Neurofinance hilft uns, Marktphasen einzuordnen: Wann kippt Optimismus in Euphorie? Wann wird aus Vorsicht Panik? In solchen Momenten entstehen Über- und Unterbewertungen. Unser Ziel ist es, dann bewusst antizyklisch zu handeln – nicht reflexhaft, sondern regelbasiert. Das ist kein Bauchgefühl, sondern angewandte Verhaltensökonomie im Portfolioalltag. Neurofinance wirkt bei uns auch nach innen. Klare Entscheidungsregeln helfen, Bestätigungsfehler und emotionale Kurzschlüsse zu vermeiden. Unser Anspruch ist nicht, klüger zu sein als der Markt, sondern emotional disziplinierter.
FondsSuperMarkt: Beim Portfolioaufbau verfolgen Sie eine sogenannte Core-Satellite-Strategie. Wie definieren Sie den Kernbereich des Fonds und optionale Investitionen?
Nikolas Kreuz: Der Core ist das ruhige Fundament des Fonds. Hier setzen wir auf breite Diversifikation über kosteneffiziente ETFs und ETCs – über Aktien, Anleihen und ausgewählte alternative Anlageklassen. Dieser Kern sorgt für Stabilität, Transparenz und eine klare Risikostruktur. Die Satelliten sind der aktive Teil des Portfolios. Hier nutzen wir gezielt Marktineffizienzen, Bewertungsanomalien oder taktische Chancen. Diese Positionen sind bewusst begrenzt, klar begründet und jederzeit überprüfbar. Der Kern reduziert Handlungsdruck und Aktionismus, gerade in nervösen Marktphasen. Die Satelliten ermöglichen gezielte Chancen, ohne das Gesamtportfolio aus dem Gleichgewicht zu bringen. Rational konstruiert, psychologisch stabil.
FondsSuperMarkt: Der INVIOS Vermögensbildungsfonds wird in einschlägigen Fondsportalen als flexibler Mischfonds geführt. In welcher Bandbreite schwankt die Aktienquote des Fonds gewöhnlich? Setzen Sie auch Termingeschäfte ein, um vorübergehend Risiken zu reduzieren?
Nikolas Kreuz: Die Aktienquote ist bei uns kein statischer Wert, sondern ein aktiver Steuerungsparameter. Sie bewegt sich je nach Marktumfeld in einer bewusst breiten Bandbreite. In Phasen erhöhter Unsicherheit oder überzogener Bewertungen reduzieren wir Risiken – in attraktiven Marktphasen erhöhen wir sie gezielt.
Derivate nutzen wir ausschließlich zur Absicherung, nicht zur Spekulation. Sie dienen als Instrument zur Risikokontrolle, etwa zur Glättung von Volatilität oder zum Schutz in Stressphasen. Bildlich gesprochen: als Sicherheitsgurt, nicht als Turbolader. Unser Fokus liegt immer auf kontrolliertem Risiko, nicht auf maximaler Geschwindigkeit. Flexibilität schützt vor falschem Timing. Absicherungen helfen, Ruhe zu bewahren – und genau diese Ruhe ist oft der entscheidende Renditefaktor in volatilen Märkten.
FondsSuperMarkt: Versuchen Sie auch bei verzinslichen Anlagen Renditen zu erzielen, oder halten Sie auf dieser Seite nur Cash?
Nikolas Kreuz: Verzinsliche Anlagen sind für uns ein aktiver Baustein, kein bloßer Parkplatz. Wir nutzen Anleihen, geldmarktnahe Instrumente und eine flexible Laufzeitensteuerung gezielt, um Erträge zu generieren und Risiken zu balancieren. Gerade in einem sich wandelnden Zinsumfeld sehen wir hier differenzierte Chancen. Liquidität ist für uns kein Dauerinvestment, sondern strategische Handlungsfähigkeit. Sie gibt uns die Möglichkeit, in volatilen Marktphasen schnell und entschlossen zu agieren – dann, wenn andere Anleger blockiert oder emotional überfordert sind.
FondsSuperMarkt: Unter den Aktienmärkten bevorzugen Sie derzeit deutlich europäische gegenüber US-amerikanischen Titeln. Welche Überlegungen veranlassen Sie zu dieser Entscheidung?
Nikolas Kreuz: Europa ist aus unserer Sicht fundamental attraktiver bewertet als viele US-Märkte. Während in den USA hohe Erwartungen, starke Narrative und technologische Erfolgsstories oft bereits eingepreist sind, finden wir in Europa häufiger Substanz zu vernünftigen Preisen. Behavioral Finance spielt auch hier eine Rolle: In den USA beobachten wir regelmäßig Narrativ-getriebene Übertreibungen, während Europa eher skeptisch betrachtet wird. Für Value-Investoren ist genau diese Skepsis oft der beste Nährboden für Chancen. Cash bedeutet für uns vor allem mentale Freiheit. Liquidität verhindert Zwangsentscheidungen und ermöglicht Handeln, wenn andere emotional blockiert sind. US-Märkte sind stark narrativgetrieben, Europa eher skeptisch. Märkte überbezahlen beliebte Geschichten und vernachlässigen ungeliebte Regionen. Für Value-Investoren ist diese Wahrnehmungslücke besonders attraktiv.
FondsSuperMarkt: Investieren Sie auch in Schwellenländer?
Nikolas Kreuz: Ja – allerdings selektiv, dosiert und diszipliniert. Schwellenländer bieten langfristiges strukturelles Wachstum, sind jedoch mit höherer Volatilität, politischen Risiken und Währungseinflüssen verbunden. Deshalb verstehen wir sie als gezielte Beimischung, nicht als dominanten Portfolio-Baustein. Entscheidend ist für uns nicht die Story, sondern die Bewertung und das Risikoprofil im Gesamtkontext des Fonds. Höhere Volatilität führt oft zu emotionalen Fehlentscheidungen. Durch klare Gewichtung nutzen wir Schwankungen kontrolliert, statt ihnen reflexhaft auszuweichen.
FondsSuperMarkt: Welche Rolle spielen Edelmetalle, deren Notierungen von einem Hoch zum nächsten steigen, für den Fonds?
Nikolas Kreuz: Edelmetalle sind für uns kein Renditeturbo, sondern ein strategischer Diversifikationsbaustein. Sie dienen als Absicherung gegen systemische Risiken, extreme Marktphasen und Vertrauenskrisen in klassische Anlageklassen. Gerade in Zeiten geopolitischer Unsicherheit oder geldpolitischer Experimente können Edelmetalle stabilisierend wirken. Ihre Aufgabe im Portfolio ist Schutz, nicht Spekulation. Edelmetalle wirken als psychologischer Stabilisator, da sie sich in Krisen oft unabhängig entwickeln. Diese Entkopplung reduziert Stress im Gesamtportfolio
FondsSuperMarkt: Der INVIOS Vermögensbildungsfonds berücksichtigt als sogenannter Artikel-6-Fonds offiziell keine nachhaltigen Investmentkriterien. Warum?
Nikolas Kreuz: Wir möchten Anlageentscheidungen ökonomisch begründen, nicht regulatorisch verengen. Nachhaltigkeit kann ein Ergebnis guter Unternehmensführung sein – sie ist für uns jedoch kein starres Ausschlusskriterium, sondern Teil einer umfassenden Risiko- und Qualitätsanalyse. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Verantwortung stehen für uns über Labels. Deshalb haben wir uns bewusst für eine Artikel-6-Klassifizierung entschieden. Verantwortungsvolles Investieren erfordert eigenständiges Denken, nicht starre Etiketten. Wir setzen auf Analyse, Transparenz und ökonomische Logik statt regulatorischer Vereinfachung.
FondsSuperMarkt: Während der INVIOS Vermögensbildungsfonds zu Beginn der Covid-Pandemie, Anfang 2020, nur wenig verloren hatte, erzielte er 2023 nur ein kleines Plus. 2025 konnte er mit einem zweistelligen Ergebnis sehr erfolgreich abschließen. Wie blicken Sie auf die Wertentwicklung des Fonds seit seiner Auflage im Frühjahr 2019?
Nikolas Kreuz: Die Entwicklung bestätigt unseren Ansatz. In Stressphasen wie 2020 lag der Fokus klar auf Kapitalerhalt und Risikokontrolle. In ruhigeren Marktphasen stand der kontinuierliche Vermögensaufbau im Vordergrund. 2025 war das Ergebnis aktiver Steuerung, Geduld und disziplinierter Umsetzung. Unser Anspruch ist nicht, jedes Jahr an der Spitze zu stehen, sondern robuste, nachvollziehbare Vermögensbildung über Marktzyklen hinweg. Genau daran lassen wir uns messen. Entscheidend ist nicht jedes einzelne Jahr, sondern der Umgang mit Extremen. Unser Ansatz begleitet Anleger durch emotionale Marktzyklen – stabil, diszipliniert und langfristig orientiert.
Fondsdetails: INVIOS Vermögensbildungsfonds P
ISIN DE000A2N82F6
WKN A2N82F
Fondskategorie Flexibler Mischfonds
Ausgabeaufschlag 5,00 % (FondsSuperMarkt-Rabatt 100%)
Ertragsverwendung Ausschüttend
Laufende Kosten (ohne Transaktionskosten) 2,10 % (01.04.2025)
Performance Fee Keine
Auflegung 01.03.2019
Fondsvolumen 42,26 Mio. EUR (30.12.2025)
Performance (seit Auflage) 29,34 % / 3,83 % durchschnittlich pro Jahr (30.12.2025)
Risikoklasse (SRI) 3 von 7
Über INVIOS GmbH
INVIOS ist ein bankenunabhängiges Institut für Vermögenssicherung und Asset Management in Hamburg. Das Management verfügt über jahrzehntelange und mehrfach ausgezeichnete Investmenterfahrung. Das Institut betreibt Vermögensmanagement, betreut Multi-Asset-Fonds und fördert die finanzielle Allgemeinbildung durch Seminare und Vorträge. INVIOS leitet sich aus dem englischen "inviolable" ab, was so viel bedeutet wie unverletzlich. Dies unterstreicht den hohen Anspruch an die drei Geschäftsbereiche, die vorhandenen Kundenvermögen zu bewahren bzw. vor externen Einflüssen zu schützen.