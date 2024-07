Bestnote für FondsSuperMarkt

Das Wachstum von FondsSuperMarkt ist nicht zu bremsen und erreicht einen neuen Meilenstein. Das Depotvolumen hat im zweiten Quartal eine halbe Milliarde überschritten und liegt per 30.06.2024 bei 510 Millionen Euro. Für das letzte Quartal bedeutet das ein Wachstum von 4 %. Innerhalb eines Jahres hat das Depotvolumen von FondsSuperMarkt um 110 Millionen Euro zugelegt – ein Plus von 27 %. Der Bestand der gesamten Miltenberger Finanzgruppe erhöht sich auf 900 Millionen Euro.



„Das Depotvolumen der Miltenberger Finanzgruppe steuert langsam aber sicher eine Höhe von einer Milliarde Euro an. Über die Hälfte dieses Volumens kommt durch FondsSuperMarkt zustande. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass es den Fondsvermittler erst seit 2009 gibt“, sagt Frank Berberich, Vorstand von FondsSuperMarkt.



Note 1,1 von getestet.de



Bereits zum siebten Mal war FondsSuperMarkt beim unabhängigen Verbraucherportal getestet.de auf dem Prüfstand. Das Ergebnis von Juni 2024 kann sich sehen lassen: Erneut gibt es für FondsSuperMarkt mit der Gesamtnote „Sehr gut“ (1,1) eine herausragende Bewertung. Die Fondsplattform überzeugt mit günstigen Konditionen, einer großen Auswahl an Partnerbanken und natürlich der riesigen Auswahl an verschiedensten Fonds. In der Kategorie Internetauftritt wird unter anderem das Design der Seite sowie die Präsentation umfassender Informationen hervorgehoben. Die wichtigsten Grundbegriffe aus der Welt der Fonds werden erläutert und einige nützliche Informationen sogar in Erklärvideos verpackt. Auch deshalb gibt es hier die volle Punktzahl. In der Kategorie Leistung ist das ebenso der Fall. Besonderes Lob bekommen hier der Fondsfinder, die einfache Depoteröffnung und der Wegfall der Gebühren.



„Wir freuen uns sehr, dass wir wieder eine Spitzenbewertung erhalten haben und so weiter zu den besten Fondsvermittlern in Deutschland zählen“, sagt Marco Kantner, Vorstand von FondsSuperMarkt. „Wir überzeugen mit 100 % Rabatt auf den Ausgabeaufschlag sowie kostenloser Depotführung. Was uns darüber hinaus ausmacht ist unser ausgezeichnetes Kundenservice-Team, das unseren Kunden stets mit Rat und Tat zur Seite steht. Unsere Mitarbeiter machen einen tollen Job und sind das Aushängeschild von FondsSuperMarkt.“



Barprämie von bis zu 4.000 Euro bei Depotwechsel oder Fondskauf



Zusätzlich zu den günstigen Konditionen gibt es für Neu- und Bestandskunden aktuell eine Prämie für neu investiertes oder übertragenes Fondsvolumen. Das Angebot gilt bis zum 30.09.2024 und kommt bereits ab einem Volumen von 20.000 Euro zum Tragen, denn die Höhe der Prämie ist abhängig von der Investitionssumme. Bei einem Fondsvolumen ab 800.000 Euro erhalten Anleger die maximale Barprämie von 4.000 Euro.

