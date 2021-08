Prost auf den Genuss!

Der Bierkrug steht bereit. Das frische Hopfenaroma kitzelt die Nase und verspricht entspannenden Genuss – und die Gäste tauchen mitten hinein! Im Naturpark Altmühltal kommt Hopfen nämlich nicht nur in den Braukessel, sondern auch in die Wanne: Die Limes-Therme und das Wellnesshotel Eisvogel in Bad Gögging nutzen die gesunde und beruhigende Wirkung der Hopfenpflanze für Bäder und weitere Verwöhnanwendungen. Schließlich wächst das „grüne Gold“ rund um das renommierte Heilbad: Die Gegend gehört zum Hopfenanbaugebiet Hallertau. Natürlich reicht die Ernte auch noch für die Brauer. Eine Kostprobe ihrer Spezialitäten wird beim Hopfenbad dazu serviert – das verstärkt die entspannende Wirkung.Rund 25 Privatbrauereien sorgen im Naturpark Altmühltal für eine Fülle an Bierspezialitäten, darunter die älteste noch bestehende Klosterbrauerei der Welt in der Benediktinerabtei Weltenburg. Nicht nur der Hopfen, auch die Braugerste für die süffigen Spezialitäten wird direkt vor Ort angebaut. Wie aus den einfachen Zutaten Malz, Hopfen, Wasser und Hefe die unterschiedlichsten Biere entstehen, lässt man sich am besten von den Experten bei einer Brauereiführung zeigen. Jederzeit können Neugierige zum Beispiel einen Blick hinter die Kulissen der Brauerei Gutmann in Titting werfen – dank virtueller Brauereiführung. Von Mai bis Mitte September öffnen sich die Tore des ehemaligen fürstbischöflichen Wasserschlosses, das heute Sitz der Brauerei ist, immer donnerstags (außer an Feiertagen) auch analog für Besucher. Während sich die Tittinger Brauerei auf Weißbier spezialisiert hat, bietet die Bio-Brauerei Lammsbräu in Neumarkt i.d.OPf. eine breite Palette an Bio-Bieren – von Hellem und Pils bis zu Dinkelbier. Jeweils am ersten Samstag im Monat erfahren Neugierige bei einer Führung mehr über deren Herstellung.Um das Bierwissen noch zu vertiefen, lohnt sich ein Ausflug zum Gasthof Schwan in Riedenburg: Hier bietet Wirtin und Biersommelière Sandra Schmid jeden Freitag (außer feiertags) unter dem Motto „360° Bier“ eine Verkostung an. Oder man gönnt sich ein bayerisch-italienisches Biermenü als Abschluss eines zünftig-bayerischen Erlebnisses: Nachdem die Führerin in der Tropfsteinhöhle Schulerloch den Gästen im Dialekt, aber gut verständlich einige unterhaltsame „Lochg’schichten“ aufgetischt hat, werden im Gasthof Schwan kulinarische Leckerbissen mit ausgewählten Bieren serviert.Die Gelegenheit, die süffigen Spezialitäten aus dem Naturpark Altmühltal zu probieren, bietet sich bei der Einkehr immer wieder. Wer die Biertradition von ihrer fröhlichsten Seite erleben möchte, sollte sich aber auch die Bierfeste nicht engehen lassen, wie zum Beispiel die Kirchweih- und Brauereifeste – darunter das Tittinger Kellerfest (20. bis 22. August 2021). Und auch die Hopfenernte bietet Anlass zum Anstoßen, etwa beim traditionellen Hopfenzupferfest im Kindinger Ortsteil Haunstetten (27. bis 29. August 2021). Viele weitere Termine, Wissenswertes über die anderen Spezialiäten der Region – vom „Altmühltaler Lamm“ bis zu süßen Zuckerhasen – und dazu Rezepte zum Nachkochen sind in der Broschüre „Kulinarische Genüsse – So schmeckt der Naturpark Altmühltal“ zu finden, die kostenlos bestellbar ist und online zum Download zur Verfügung steht.Mehr Informationen: Informationszentrum Naturpark Altmühltal, Notre Dame 1, 85072 Eichstätt, Telefon 08421/9876-0, info@naturpark-altmuehltal.de, www.naturpark-altmuehltal.de/...