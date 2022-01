Loipenspaß auf Jurahöhen

Wenn die weiten Landschaften der Jurahöhen und -täler unter einer glitzernden Schneedecke ruhen, verwandeln sich das romantische Lengen-bachtal bei Neumarkt und die Flächen rund um das Nordic Zentrum Hilzhofen in wahre Loipenparadiese. Wer hier seine Langlauf-Ski anschnallt, kann das Thema Corona endlich mal vergessen und – ganz ohne 2G- oder gar 2G plus-Regeln – die wohltuende sportliche Betätigung und die Stille der winterlichen Natur genießen. Die notwendigen Abstandsregeln einzuhalten, fällt auf den perfekt gespurten Loipen der beiden Skilanglauf-Zentren superleicht. Weit abseits des alpinen Ski-Massenzirkus ist Erholung garantiert und der Langlaufsport wird unter perfekten Loipenbedingungen inmitten der unberührten Natur zum reinsten Vergnügen. Im Nordic Zentrum in Hilzhofen bei Neumarkt, Teil des Regionalparks „Quellen-Reich“, laden die im Winter ungenutzten Golfplätze der Jura Golfpark GmbH zu Aktivitäten auf den Loipen und Skating-Trassen ein. Die Höhenlage von rund 600 Metern sorgt für eine hohe Schneesicherheit. Es gibt drei perfekt gespurte Klassik- und Skating-Loipen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade durch verzuckerte Traumlandschaften, jeweils mit einer Länge von mindestens drei Kilometern. Der Einstieg in die Loipen sowie das gesamte Skilanglaufzentrum liegen direkt am Landgasthof Meier, der für seine exzellente Regionalküche weithin bekannt ist. Eine ebenso schöne Alternative ist das Lengenbachtal nahe Voggenthal. Wintersport-Freunde finden in dem romantischen Tal gleich sechs traumhafte Langlauf-Loipen mit einer Gesamtlänge mehr als 30 Kilometern vor. Aber auch ein ausgiebiger Winterspaziergang in der belebenden Luft auf den Jurahöhen, wo die Sonne den Schnee zum Glitzern bringt, ist gut für den Serotoninspiegel und die Laune. Wer hinterher durchgefroren ist, kann sich anschließend im gerade erst eröffneten Neumarkter Schlossbad in die wohlig-warmen Fluten eintauchen, im schönen Wohlfühl-Ambiente des neuen Ganzjahresbades relaxen und den Wintertag mit einem perfekten Wellness-Erlebnis ausklingen lassen ( www.tourismus-neumarkt.de/... www.schlossbad-neumarkt.de ).