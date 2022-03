Bayerns größtes Holz-Stroh-Haus öffnet am 2. und 3 April seine Türen

Die Benediktinerabtei Plankstetten im Naturpark Altmühltal hat in 3 Jahren Bauzeit das größte Holz-Stroh-Haus in Süddeutschland errichtet. Mit dem Neubau ist ein einzigarti-ges Referenzprojekt für klimaschonendes Bauen entstanden.

Aus Überzeugung möchte die Mönchsgemeinschaft Verantwortung für den Erhalt von Gottes Schöpfung übernehmen. Seit 1994 arbeiten die Mönche nach den Bioland-Richtlinien und nach den Grundsätzen der regionalen Kreislaufwirtschaft. Die Erzeugung von Bio-Lebensmitteln, der Einsatz von regenerativen Energien, ökologisch nachhaltige und energieeffiziente Sanierung der Klostergebäude bis hin zum neugebauten Holz-Stroh-Haus – das ist gelebte Nachhaltigkeit in Bayerns Grünem Kloster.



Ökologisches Bauen mit klimafreundlichen, regionalen und nachhaltigen Baustoffen wurde aktuell beim Neubau des Holz-Stroh-Hauses St. Wunibald praktiziert. Dabei wurden als Baumaterialien das eigene Holz aus dem Klosterforst und Bio-Stroh aus der Landwirtschaft des Klosters als Dämmstoff verwendet. Die Strohwände wurden mit 6 Lagen Lehm verputzt wurde.



In dem Neubau sind neben Kindergarten und Pfarrverwaltung 30 neue Einzelzimmer mit außergewöhnlichem Raumklima für die Erweiterung des Gäste- und Tagungsbereichs des Klosters untergebracht.



Die Benediktinermönche laden am 2. und 3 April von 11 bis 17 Uhr alle Interessierten herzlich ein, einen Blick in St. Wunibald zu werfen.



Die Besucher erwarten Führungen, Informationen und Vorträge zur Holz-Stroh-Bauweise und zu ökologischem Bauen. Ein praktischer Brandtest sowie das Füllen der Strohgefache gehören ebenfalls zum Programm.



Für das leibliche Wohl ist mit den Bio-Klosterschmankerl aus der Klosterküche bestens gesorgt.