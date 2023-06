Kann man mit Wasser die sportliche Leistungsfähigkeit verbessern?

Wer sportlich aktiv ist, entwickelt oft den Ehrgeiz, die individuelle Leistung weiter zu steigern. Wie leistungsfähig wir sind, hängt jedoch von vielen Dingen ab: von unserer Konstitution und den Genen, vom Trainings- und Gesundheitszustand sowie von der Ernährung; aber auch die Wahl des Wassers kann dazu beitragen. Denn Studien zeigen, dass einige Inhaltsstoffe von Wässern dazu beitragen können, die sportliche Leistung zu verbessern. Neben der Flüssigkeit liefern Mineral- und Heilwässer kalorienfrei wichtige Mineralstoffe wie z. B. Magnesium, Natrium und Hydrogencarbonat. Natrium kann helfen, die Flüssigkeitsbilanz schneller auszugleichen und wieder fit zu werden. Hydrogencarbonat gilt als leistungssteigernd, da es dazu beitragen kann, die beim Sport anfallenden Säuren zu neutralisieren. Dadurch kann sich der Körper schneller regenerieren und mehr leisten. Viele Mineral- und Heilwässer sind ideale kalorienfreie Quellen für natürliche Flüssigkeit, sowie für Magnesium, Natrium, Hydrogencarbonat und weitere Mineralstoffe.Wer leistungsfähig bleiben will, sollte stets optimal mit Flüssigkeit und Mineralstoffen versorgt sein, damit alles läuft wie geschmiert. Je nach Sportart können über den Schweiß pro Stunde durchaus ein halber bis ein Liter Flüssigkeit verloren gehen. Die ausgeschwitzte Flüssigkeit und die Mineralstoffe müssen dann zusätzlich zu den täglich ohnehin erforderlichen 1,5 Litern Flüssigkeit ersetzt werden.Der wichtigste Mineralstoff für die Muskeln ist Magnesium. Ohne Magnesium könnten wir nicht mal den kleinsten Muskel bewegen. Der Mineralstoff ist unter anderem nötig, um den Impuls zum Anspannen der Muskeln weiterzuleiten. Darüber hinaus fördert Magnesium die Entspannung der Muskulatur, indem es dafür sorgt, dass weniger Calcium aus dem Muskel freigesetzt wird. Magnesiumreiche natürliche Heilwässer liefern mindestens 100 mg Magnesium pro Liter und decken damit bereits etwa ein Drittel des Tagesbedarfs.Mit dem Schweiß gehen auch erhebliche Mengen an Natrium verloren. Ein Natriummangel kann jedoch schlapp machen und die Leistungsfähigkeit verringern. Wie Studien an Sportlern zeigen, kann die Flüssigkeitsbilanz mit Hilfe von Natrium schneller und effizienter ausgeglichen werden, da Natrium Wasser bindet. Der Körper erholt sich besser und ist schneller wieder fit.Schon seit den 1930er Jahren ist bekannt, dass Hydrogencarbonat leistungssteigernd wirken kann. Auch die Internationale Gesellschaft für Sporternährung bestätigt den Nutzen von Natriumhydrogencarbonat bei Ausdauersport, Kampfsportarten und anderen intensiven Belastungen. Wie Hydrogencarbonat wirkt, ist noch nicht vollständig bekannt. Eine Erläuterung ist, dass Hydrogencarbonat die beim Sport anfallenden Säuren, die erheblich zur Ermüdung der Muskeln beitragen, neutralisieren kann, wodurch die Muskeln länger leistungsfähig bleiben. Viel natürliches Hydrogencarbonat liefern Heilwässer ab etwa 1.300 mg Hydrogencarbonat pro Liter.Für Aktive im Freizeit- und Wettkampfsport, die sich auf natürliche Weise mit Flüssigkeit und wichtigen Mineralstoffen versorgen möchten, bieten sich natürliche Mineral- und Heilwässer als ideale Durstlöscher an. Heilwässer gelten ab etwa 100 mg Magnesium pro Liter als magnesiumreich und ab etwa 1.300 mg Hydrogencarbonat als hydrogencarbonatreich. Welche Heilwässer viel Magnesium, Natrium, Hydrogencarbonat oder andere Mineralstoffe enthalten, zeigt das Heilwasserverzeichnis unter „Heilwasser finden“ auf www.heilwasser.com . Dort können gewünschte Inhaltsstoffe angeklickt und passende Wässer gefunden werden.