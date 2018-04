Erste Deutsche Meister im Indoor Skydiving in Bottrop gekürt

Indoor Skydiving ist als offizieller Wettkampfsport in Deutschland angekommen. Nach zahlreichen Wettkämpfen auf nationaler und internationaler Ebene sowie den ersten Weltmeisterschaften wurden in Bottrop nun auch die ersten nationalen Titel in vier Disziplinen für das Fliegen im Windkanal vergeben. Bei der Freifallsimulation mit Windgeschwindigkeiten bis zu 286 km/h zeigten die Sportler aus ganz Deutschland in der verglasten Flugkammer ihr ganzes Können und boten den zahlreichen Zuschauern spektakuläre und dynamische Bilder.In den unterschiedlichen Disziplinen „Indoor Formation Skydiving“, „Indoor Vertikal Formation Skydiving“ „Dynamic“ und „Freestyle Solo“ traten die Teilnehmer in Zweier- und Vierer-Teams sowie als Einzelstarter gegeneinander an. Dabei ging es je nach Disziplinen darum, vorgegebene Formationen im Windkanal zu fliegen, aber auch artistische und kreative Elemente einzubauen. Die frisch gekürten Deutschen Meister halten nicht nur den nationalen Rekord in ihrer Disziplin sondern qualifizieren sich auch als Deutsche Vertreter für die Weltmeisterschaften im Oktober in Bahrain.Neben der großen Freude bei den Siegern, die sich zum Teil nur um Haaresbreite gegen ihre Konkurrenten durchsetzen konnten, bleibt vor allem die ausgelassene und freundliche Atmosphäre, die in der Indoor Skydiving-Anlage in Bottrop unter allen Anwesenden herrschte, als Eindruck der ersten Meisterschaft zurück. „Es war jederzeit spürbar, dass alle Beteiligten hier Teil eines Meilensteins für das Indoor Skydiving als Wettkampfsport waren und entsprechend war auch die Stimmung bei den Teilnehmern und Zuschauern ganz besonders“ bilanziert Corinna Graudenz, Operation Manager bei Indoor Skydiving Bottrop und hauptverantwortlich für die Organisation. Bei sommerlichen Temperaturen bereiteten sich viele Teilnehmer vor der Anlage mit ihren Rollbrettern als „Trockenübung“ auf den Wettkampf vor oder nutzen die Pausen zur Erholung in der Sonne. Bei den Wettkämpfen wurde es dann voll vor der Flugkammer und sowohl Teilnehmer als auch Zuschauer unterstützen die fliegenden Athleten mit Standing Ovations.„Wir sind stolz, dass wir als erster und lange Zeit einziger Indoor Skydiving-Windkanal in Deutschland diese Meisterschaft ausrichten durften. Einige der absolvierten Disziplinen sind hier in Bottrop entstanden und nun Wettkampf-Standard, auch international“ freut sich Boris Nebe, Geschäftsführer von Indoor Skydiving Bottrop, über die erfolgreiche Ausrichtung.Informationen zu den Disziplinen, Teams und Ergebnislisten unter www.indoor2018.dfv.aero