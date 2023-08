Palm Code: Ein Unternehmen, das die Web-Branche mit seinen modernen Ansätzen revolutioniert

Palm Code, ein aufstrebendes Technologieunternehmen mit Sitz auf Bali und Teil der Indo Cooperation UG, hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles digitales Potenzial auszuschöpfen. Mit einem erfahrenenbietet Palm Coden, die auf die spezifischen Anforderungen und Ziele jedes Unternehmens zugeschnitten sind. Das Besondere daran: Das junge Unternehmen, hat aber denund setzt sich deshalb aus einem internationalen Team zusammen.Die Gründung von Palm Code geht auf die persönliche Erfahrung und den Ehrgeiz von, dem Gründer des Unternehmens, zurück. Im Jahr 2015 hatte Dogus Ünsalan eine bahnbrechende Idee für eine App. Obwohl diese Idee an der Uni Siegen auf Interesse stieß, fehlte ihm das Netzwerk von Entwicklern, um das Projekt umzusetzen. Entschlossen, seine Visionen selbst zu verwirklichen, entschied er sich dafür, Medieninformatik zu studieren und sich gleichzeitig autodidaktisch in der Softwareentwicklung fortzubilden.Heute konzentriert sich Palm Code auf die. Das Team aus Entwicklern arbeitet eng mit den Kunden zusammen, um deren spezifische Anforderungen zu verstehen und Projekte ihren Wünschen entsprechend umzusetzen. Der Fokus liegt dabei auf der"Wir bei Palm Code wissen, dass der Bedarf an geeigneten Programmierern riesig ist. Unser Team ist deshalb breit ausgestellt und spricht mehrere Programmiersprachen wie z.B. React, Vue oder Angular“, sagt Dogus Ünsalan, Gründer von Palm Code. "Unser Ziel ist es, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Projekte genauso umzusetzen, wie sie gewünscht sind – ganz ohne den Einfluss von Fachkräftemangel. Mit einemundwollen wir aber auch die Erwartungen unserer Kunden übertreffen und ihnen einen echten Mehrwert zu bieten."Palm Code hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2022 bereits stark weiterentwickelt. Das Start-up verfolgt eine agile und kundenorientierte Herangehensweise, um sicherzustellen, dass die entwickelten Lösungen den spezifischen Anforderungen jedes Unternehmens gerecht werden. Durch diehat Palm Code seine Expertise weiter ausgebaut und einen Ruf füraufgebaut. Das internationale Team an Programmierern ist dabei immer vielfältiger geworden und spricht mittlerweile mehrere Programmiersprachen, sodass noch mehr Kundenwünsche erfüllt werden können.Um mehr über Palm Code und seine innovativen Softwarelösungen zu erfahren, besuchen Sie bitte die offizielle Website unter https://palm-co.de oder kontaktieren Sie das Unternehmen per E-Mail an info@palm-co.de