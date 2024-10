Silvretta Montafon: Web-Relaunch mit innovativem Digital Travel Commerce für Bergbahn, Verleih, Hotel & Gastronomie

Zu Beginn der Wintersaison 2023/24 machte sich Silvretta Montafon daran, die digitalen Prozesse gemeinsam mit valantic Austria (vormals elements) weiterzuentwickeln. Ziel war es, alle betrieblichen Akteure online als Einheit erleb- und buchbar zu machen. Die beiden Spezialisten valantic Austria und incert eTourismus spielten dabei ihre Stärken als „Best of Breed“-Duo aus. Gemeinsam wurde ein digitales Erlebnis geschaffen, das Gästen nahtlosen Zugang zu allen Angeboten des „Resorts“ ermöglicht.



Digitale Innovationskraft



Die Silvretta Montafon baute ihr Online-Angebot über die letzten Jahre Schritt für Schritt aus. 2024 folgte das letzte Puzzleteil: Im Zuge dieses Vorzeigeprojekts wurde der eCommerce-Prozess neu konzipiert, einschließlich Erlebnisbuchung, Merchandising-Shop, Online-Verkauf von Gutscheinen und Geschenkkarten. Der neue, betriebsübergreifende Leistungsverkauf von incert eTourismus und die individuelle Design-Anpassung erfolgten auf Basis der von valantic Austria gestalteten Website. Die Einlösung von Gutscheinen und Geschenkkarten wurde durch zahlreiche Schnittstellen zu Kassen-, Payment- und PMS-Systemen von Betrieben der Silvretta Montafon vereinfacht und in die operativen Prozesse integriert. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die Anbindung an Axess für Tickets mittels API zwischen incert und Pimcore, was für den Gast sämtliche Angebote aus einer Hand online buch- und einlösbar macht.



Darüber hinaus ermöglicht das incert-Ticketsystem den digitalen Verkauf kombinierter Bergerlebnisse. Über die API zu Axess wurde die Verknüpfung zum Multiwarenkorb von valantic Austria modernisiert. Dies ermöglicht die gemeinsame Buchung von Kombi-Tickets mit unterschiedlichen Leistungsbausteinen wie Berg- und Talfahrt, Gastronomie und Logis aus einem Warenkorb. Als Basis für künftige Kundenbindungsmaßnahmen ermöglicht zudem ein Kundenkonto Endnutzern die Verwaltung von Stammdaten, Tickets, Bestellungen, Vouchern sowie weiteren Services.



„Die Zusammenarbeit war von der Konzeption bis hin zum Projektprozess vorbildlich & professionell. Der Relaunch hat uns in der Digitalisierung und Markenpositionierung einen entscheiden Schritt nach vorne katapultiert. Unser Wunsch nach einer neuen, modernen E-Commerce-Plattform mit der Vision der Prozessoptimierung wurde definitiv erfüllt“, so Thomas Ettenberger, Bereichsleiter Vertrieb & Marketing Silvretta Montafon.



Mit diesem Digitalisierungsprojekt realisiert Silvretta Montafon eindrucksvoll eine vernetzte, nahtlose Gästeerfahrung und setzt eine neue Benchmark im Bereich Digital Travel.

(lifePR) (