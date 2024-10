Direktvertrieb von Gutscheinen: Ihre Chance im Weihnachtsgeschäft 2024

Die jüngsten Insolvenzen von Gutscheinportalen wie Jollydays in Österreich und keeplocal in Deutschland haben das Vertrauen vieler Unternehmen in den Gutscheinverkauf über externe Plattformen erschüttert. Diese Ereignisse zeigen die Risiken, die mit dem Verkauf über Portale von Drittanbietern sowohl für die Hotels wie auch für die Endkunden einhergehen. Doch wo Unsicherheit bei den Kunden entsteht, eröffnet sich für Unternehmen, die ihre Gutscheinverkäufe in die eigene Hand nehmen, ein großes Potenzial. Gerade für das umsatzstarke vierte Quartal, entsteht dadurch die Chance den eigenen Direktvertrieb mit Onlinemarketing und eigenen Gutscheinsystemen zu stärken und vom Gutscheingeschäft direkt zu profitieren!



Vertrauen und Chancen im bevorstehenden Weihnachtsgeschäft



Gerade in Zeiten, in denen das Vertrauen in große Gutscheinportalanbieter schwindet, wird deutlich, dass immer mehr Konsumenten ihre Gutscheine direkt beim Anbieter kaufen wollen. Dieser Trend bietet enorme Chancen, vor allem im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft.



Gutscheine, die direkt vom Leistungserbringer verkauft werden, schaffen nicht nur Vertrauen, sondern sichern auch, dass der finanzielle Mehrwert direkt dem Unternehmen zugutekommt – ohne den Umweg über Drittanbieter.



Der Direktvertrieb als Schlüssel zur Digitalisierung



In der heutigen digitalen Ära ist der Direktvertrieb von Gutscheinen nicht nur eine verkaufsstrategische Entscheidung, sondern ein zentraler Bestandteil der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Unternehmen, die auf moderne, digitale Gutscheinlösungen von etablierten Spezialisten setzen, profitieren von einer effizienteren Verwaltung und einem besseren



Überblick über ihre Gutscheinverkäufe.



Etablierte Partner für erfolgreichen Gutscheinvertrieb als Ausgangspunkt Etablierte Gutscheinsysteme wie die von incert eTourismus werden von der HMSA in Deutschland wie auch von der Österreichischen Hotelvereinigung besonders empfohlen. Mit diesen bewährten Technologien wird auf eine Lösung gesetzt, die den Direktvertrieb von Gutscheinen nicht nur vereinfacht, sondern auch effizient und sicher gestaltet.



So heben sich die Gutschein-Management-Systeme deutlich von Buchungslösungen ab und Punkten in Sachen Verkaufseffizienz und Verwaltung deutlich.



Beeindruckende Zahlen belegen das Potenzial



Alleine im Jahr 2023 wurden über incert-Systeme im Schnitt über 1.030 Gutscheine pro Betrieb direkt verkauft. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Direktvertrieb nicht nur skalierbar, sondern auch profitabel ist – für Unternehmen jeder Größe.



Der Irrglaube um den Direktvertrieb



Der Direktvertrieb von Gutscheinen wird häufig als zu komplex und ressourcenintensiv wahrgenommen. Viele Unternehmer glauben, dass der Aufbau eines eigenen Systems für den Gutscheinverkauf nicht nur technisches Know-how, sondern auch kontinuierlichen Aufwand erfordert. Doch diese Vorstellung ist längst überholt. Mit den richtigen digitalen Lösungen kann der Direktvertrieb effizient, benutzerfreundlich und sicher gestaltet werden, ohne dass umfangreiche technische Ressourcen notwendig sind. Die Verwaltung und Auswertungen im Gutscheinhandling erfolgt auf Knopfdruck!



Langfristige Kundenbindung statt nicht eingelöster Gutscheine



Einige Branchenexperten argumentieren, dass der größte Vorteil des Gutscheinverkaufs darin liegt, dass ein Teil der ausgegebenen Gutscheine nie eingelöst wird. Doch der wahre Wert liegt vielmehr darin, dass eingelöste Gutscheine einen starken Wertschöpfungs- & Umsatzhebel vor Ort aufweisen!



Nicht eingelöste Gutscheine mögen kurzfristige Gewinne versprechen, aber nachhaltige Erfolge entstehen durch die Einlösung vor Ort und die Zufriedenheit und Treue der Gäste.



Ein eingelöster Gutschein führt oft zu Zusatzausgaben vor Ort und erhöht die Wahrscheinlichkeit, von Zimmerupgrades, Urlaubsverlängerungen oder Mehrausgaben im Restaurant oder SPA-Bereich. Interne Statistiken über alle incertSysteme zeigen zudem, dass der Anteil nicht eingelöster Gutscheine nur zwischen 10-20% liegt, insbesondere bei Gutscheinen mit einem Wert von über 100€. Auch dies verdeutlicht das Potenzial für zusätzliche Wertschöpfung durch die Gutscheineinlösung vor Ort.



Fazit:



Der Direktvertrieb von Gutscheinen bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Zusatzumsätze & Wertschöpfung im eigenen Betrieb zu stärken und die Unabhängigkeit von Drittanbietern zu erhöhen. Mit etablierten Technologieanbietern wie incert eTourismus wird der Gutscheinvertrieb nicht nur unkompliziert und vielseitig, sondern vor allem sicher und langfristig profitabel.



Nutzen Sie diese Gelegenheit, um optimal auf das kommende Weihnachtsgeschäft vorbereitet zu sein und von den Vorteilen des Direktvertriebs zu profitieren.

(lifePR) (