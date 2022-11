Pour les fêtes, prenez une longueur d’avance avec le marketing digital

Envie d’optimiser vos ventes en vue des prochaines festivités ? Le marketing d’influence et l’affiliation marketing sont devenus deux outils essentiels pour renforcer votre présence en ligne.

La force des réseaux sociaux ne saurait être sous-estimée. Que vous soyez connecté ou non, comment rester indifférent au pouvoir gagné par ces plateformes ? Comment faut-il capter l’attention d’un public digitalisé ? La solution semble impliquer le concept d’influencer marketing et celui d’affiliation, des stratégies de plus en plus courantes afin de gagner en visibilité très rapidement. L’agence IMONI Studios vous conseille.



Travailler avec des influenceurs expérimentés est devenu aujourd’hui nécessaire, afin de réaliser une excellente campagne de marketing fidélisant sur le long terme. Dans sa forme la plus simple, un influenceur est quelqu'un qui peut influencer les autres. Dans le marketing d'influence, une forme de marketing des médias sociaux, les marques compensent cette personne pour promouvoir leur produit ou service auprès de leurs abonnés.



Si les célébrités étaient originalement sollicitées pour marchander leurs images, les personnes bénéficiant d’un compte avec de nombreux abonnés ont également compris qu’elles pouvaient exercer une certaine influence sur leur audience. Alors qu’il est encore pratique courante d’acheter des vues à travers la publicité traditionnelle, l'attention des consommateurs est aujourd’hui beaucoup plus tournée vers leurs créateurs de contenus favoris.



Tous types de produits ou de services peuvent être promus sur les réseaux par un influenceur, à condition que cette personne partage les mêmes valeurs que votre marque. Les profils varient. Si certains savent se montrer plus professionnels que d’autres, de bonnes relations de travail peuvent se créer. Souvent très débrouillards, les créateurs de contenu ont de brillantes idées quant à la mise en valeur du produit en question. Une agence joue idéalement les entremetteurs afin de garantir un bon profilage entre particuliers et influenceurs. Les résultats se remarquent dès lors que le nombre de vues augmente sur votre plateforme de vente.



Les programmes d’affiliation sur Internet sont aussi une option intéressante, mais moins connue. Le marketing d'affiliation est un processus par lequel un tiers (blogueur ou influenceur) fait votre promotion en partageant un lien de suivi renvoyant sur votre site de vente. Le partenaire affilié est alors gratifié d’une commission pour avoir fourni ce résultat spécifique au détaillant ou à l'annonceur.



Si réaliser une vente est souvent considéré comme le produit final, d’autres offres promotionnelles peuvent être mises à disposition, telles que des essais gratuits, ou des téléchargements d'application. En pleine période d’inflation et de hausse de prix, cette stratégie n’est pas à ignorer. La période des fêtes vous donne d’ailleurs l’occasion idéale pour tenter cette expérience.



Si trouver son affilié ou son influenceur peut sembler compliqué, des agences vous faciliteront fortement la tâche. Depuis 2020, IMONI Studios vous accompagne dans votre démarche pour vous fournir les meilleurs profils s’efforçant de produire un contenu de haute qualité. Pour augmenter les marges et tirer pleinement parti de la puissance de la recommandation peer-to-peer, les marques commencent de plus en plus à rechercher des influenceurs possédant un nombre raisonnable de followers.



Bien que les chiffres exacts changent, le consensus général est que les « macro-influenceurs » ont plus de 100 000 abonnés, les « micro-influenceurs » ont une base de 10 000 abonnés, tandis que les « nano-influenceurs » ont entre 5 000 et 1 000. Cela peut sembler contre-intuitif, mais les personnes ayant peu d'abonnés peuvent s'avérer des atouts de poids pour une marque. IMONI Studios vous permet donc de gagner en temps et en efficacité en s’assurant du bon déroulement de votre campagne digitale.



Du choix des bons créateurs de contenus, à la livraison d’échantillons ou encore à l’analyse des résultats de campagne, la gestion de votre opération de communication digitale sera confiée à des professionnels de choix.