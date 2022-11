Mit digitalem Marketing einen Vorsprung für die Feiertage schaffen

Sie möchten Ihre Verkäufe für die nächsten Festtage optimieren? Influencer-Marketing und Affiliate-Marketing sind zwei unverzichtbare Instrumente, um Ihre Online-Präsenz zu steigern.

Die Macht der sozialen Medien darf nicht unterschätzt werden. Ob Sie nun hip sind oder nicht, die Macht dieser Plattformen kann Ihnen nicht gleichgültig sein. Wie kann man die Aufmerksamkeit eines digitalisierten Publikums gewinnen? Das Konzept des Influencer-Marketings scheint die Antwort auf die Frage zu sein, wie man sehr schnell Sichtbarkeit erlangen kann. IMONI Studios gibt Ihnen einige Ratschläge und Empfehlungen.



Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Influencern ist mittlerweile unerlässlich, um eine hervorragende Marketingkampagne durchzuführen. In seiner einfachsten Form ist ein Influencer jemand, der andere beeinflussen kann. Im Bereich des Influencer-Marketings, einer Form des Social-Media-Marketings, entschädigen Marken diese Person dafür, dass sie ihr Produkt oder ihre Dienstleistung bei ihren Anhängern bewirbt.



Waren es ursprünglich Prominente, die gebeten wurden, ihr Image in den Medien zu verkaufen, so wurde klar, dass jeder, der eine große Anzahl von Abonnenten auf seinen Social-Media-Konten hat, auch einen gewissen Einfluss auf sein Publikum ausüben kann. Zwar ist es nach wie vor üblich, Aufrufe durch herkömmliche Werbung zu kaufen, doch richtet sich die Aufmerksamkeit der Verbraucher heute viel stärker als früher auf ihre bevorzugten Inhaltsersteller.



Alle Arten von Produkten oder Dienstleistungen können von einem Influencer beworben werden, vorausgesetzt, diese Person teilt die gleichen Werte wie Ihre Marke. Die Profile können variieren. Auch wenn einige Personen professioneller erscheinen als andere, können gute Arbeitsbeziehungen aufgebaut werden. Influencer sind oft einfallsreich und haben brillante Ideen, um das betreffende Produkt zu präsentieren. Eine Agentur spielt idealerweise die Rolle des Vermittlers, um ein gutes Profiling zu gewährleisten. Die Ergebnisse lassen sich schnell an den steigenden Zugriffszahlen auf Ihrer Verkaufsplattform messen.



Eine weniger bekannte Möglichkeit sind auch Partnerprogramme im Internet. Beim Affiliate-Marketing wirbt ein Dritter (Blogger oder Influencer) für Ihre Marke, indem er einen verfolgbaren Link zu Ihren Verkaufsplattformen teilt. Der Affiliate-Partner wird dann mit einer Provision dafür belohnt, dass er dem Einzelhändler oder Werbetreibenden ein bestimmtes Ergebnis liefert.



Auch wenn der Verkauf oft als oberstes Ziel angesehen wird, können andere Werbeangebote wie kostenlose Testversionen oder App-Downloads zur Verfügung gestellt werden. In Zeiten von Inflation und Preissteigerungen ist diese Strategie nicht zu vernachlässigen. Außerdem ist die Urlaubszeit der perfekte Zeitpunkt, um sie auszuprobieren.



Wenn die Suche nach einem Partner oder Influencer kompliziert erscheint, wird sie durch Agenturen erheblich erleichtert. Seit 2020 unterstützt IMONI Studios seine Kunden bei der Suche, indem es ihnen die besten Profile mit hochwertigen Inhalten zur Verfügung stellt. Heutzutage suchen Marken zunehmend nach Influencern mit einer angemessenen Anzahl von Followern, um ihre Gewinnspanne zu erhöhen und die Macht der Empfehlungen von Gleichgesinnten voll auszunutzen.



Obwohl die genauen Zahlen variieren, geht man davon aus, dass "Macro Influencer" mehr als 100.000 Follower haben, "Micro-Influencer" haben eine Basis von 10.000 und "Nano Influencer" haben zwischen 5.000 und 1.000 Follower. Es mag kontraintuitiv erscheinen, aber Menschen mit wenigen Followern können sich in mächtige Aktivposten verwandeln. Indem IMONI Studios den reibungslosen Ablauf Ihrer digitalen Kampagne sicherstellt, können Sie Zeit und Effizienz sparen. Von der Auswahl der richtigen Inhaltsersteller über die Lieferung von Mustern bis hin zur Analyse der Kampagnenergebnisse wird die Verwaltung Ihrer digitalen Kommunikation in die Hände von Spitzenkräften gelegt.