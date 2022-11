Immobilien, der österreichische Entwickler ROS Retail Outlet Shopping macht von sich reden

Die österreichische Gruppe ROS Retail Outlet Shopping, ein internationaler Experte im Immobilien- und Handelssektor, ist stolz auf eine neue Verkaufsfläche an der französisch-belgischen Grenze und baut seine Präsenz auf unserem Kontinent aus.

IMONI Studios freut sich über die enge Zusammenarbeit mit ROS Retail Outlet, einem unabhängigen Unternehmen für die Verwaltung und Beratung von Gewerbeimmobilien, das sich auf die innovativsten Designer-Outlets spezialisiert hat.



Mit über zehn Jahren Erfahrung ist ROS Retail Outlet Shopping heute der fünftgrößte Betreiber von Einzelhandelsgeschäften in Europa. Das Handelsimmobilienunternehmen verfügt bereits über 12 Zentren in Europa und feierte kürzlich die Eröffnung des Designer Outlet Luxembourg, einem Markendorf in der wallonischen Region Messancy, an der französisch-belgischen Grenze. Der österreichische Betreiber wird in Kürze weitere Projekte in Polen, Frankreich, Italien und Spanien entwickeln.



Auf der Suche nach einer größeren Sichtbarkeit in Frankreich kann die österreichische Gruppe bereits sagen, dass die Sprachbarriere überwunden ist. ROS Retail Outlet Shopping ist in Mitteleuropa ein etablierter Name, der seinen Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis bietet, und ist nicht nur mit neuen Akquisitionen zufrieden, sondern auch mit dem Gedeihen seiner Zentren.



Das integrierte Management dieser Einzelhandelsflächen ist das Herzstück ihres Geschäftsmodells, denn nur ein integriertes Managementzentrum, das ein effektives Zusammenspiel verschiedener Disziplinen, wie z. B. Marketingmaßnahmen, kombiniert, kann ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen.



Diese Maxime spiegelt auch die Grundsätze der IMONI Studios wider. Die Garantie für den Erfolg ist vor allem die Zufriedenheit der Partnermarken und Investoren. Ursprünglich auf Design und Mode fokussiert, hat IMONI Studios die Wette der Diversifizierung als Unternehmen für digitales Marketing und Pressearbeit erfolgreich gewonnen. Unser Team, das sich für die Welt der Kommunikation begeistert, ist in der Lage, eine komplette Marketingstrategie durch gute Pressearbeit, soziale Netzwerke und vieles mehr zu entwickeln.