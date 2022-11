Focus Mode : Trouver chaussure à son pied chez Marion Ayonote

Fondée originellement en 2000, la marque éponyme de Marion Ayonote, une créatrice anglaise, a réussi à se créer un nom auprès du milieu du luxe à Londres

Désormais bien établie dans le monde de la mode pour ses articles de maroquinerie, les chaussures et les sacs de Marion Ayonote continuent à faire parler d’eux.



Le fait que les chaussures de Marion Ayonote ont progressivement été adoptées sur le tapis rouge par plusieurs personnalités telles que Beyoncé, Lady Gaga ou encore Gabrielle Union, pour n'en citer que quelques-unes, font preuve de son succès.



Plus récemment, la marque Marion Ayonote a été désignée en 2022 comme une des « marques de demain » par Walpole, l'organisme officiel du secteur du luxe au Royaume-Uni. Fondée en 1992 en tant qu'organisation à but non lucratif, Walpole compte aujourd’hui plus de 250 marques parmi ses membres. Son objectif est de promouvoir et de développer le secteur du luxe, notamment afin d’adopter de nouvelles pratiques en termes de durabilité.



L’agence IMONI Studios a également à cœur de soutenir des designers créatifs qui osent sortir des sentiers battus et qui adoptent l’éco production comme philosophie. Si les différents modèles conçus par notre créatrice apparaissent toujours avant-gardistes, l'utilisation de métal et de tons forts donnent à ses pièces un aspect très dynamique. Une finition main est également apporté à chaque produit par des artisans qualifiés d’Italie et d’Angleterre.



Il ne reste plus qu’à envisager un succès similaire à celui reçu outre-Manche pour les œuvres de Marion Ayonote. Celle-ci exposera d’ailleurs sa prochaine collection sur les rayonnages de l’illustre magasin Harrods, considéré comme le temple du shopping londonien. Pour tous les amateurs de mode et les simples curieux, une petite visite en 2023 devrait valoir le détour.