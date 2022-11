3D-Technologie im Dienste Ihres Unternehmens

Stellen Sie sich vor, Sie bewundern das neue Kleidungsstück, das Ihnen ins Auge gefallen ist, an einem Ort Ihrer Träume, mit Sand an Ihren Füßen und einem azurblauen Himmel über Ihnen.

Diese Bilder sind jetzt möglich mit der Schaffung von digitalen Showrooms, um Ihre Produkte zu bewerben. Die Kommunikationsagentur IMONI Studios erzählt Ihnen mehr.



Ein virtueller Showroom ist eine innovative Lösung für Marken und Einkäufer, um die Öffentlichkeit einzubeziehen und ihre Produkte auf einer Online-Plattform zu verkaufen. Dieser vollständig virtuelle Raum simuliert eine physische Umgebung und integriert 3D-Repliken von Artikeln. Die Nutzer können die betreffende Ware aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und beim Gang durch den Showroom hinein- und herauszoomen. Von der Erstellung von Avataren bis hin zum 3D-Scannen realer Produkte können alle möglichen Modalitäten angewendet werden. Auch wenn die meisten von uns noch einen Computer benutzen, um mit diesem Konzept zu experimentieren, wird die bisher am leichtesten zugängliche Lösung, das Virtual-Reality-Headset, wahrscheinlich in einigen Jahren zum neuen Standard werden. Auch das Herunterladen des Spiels wird zugunsten des Streamings überflüssig werden.



Diese neue Form der Marketingwerbung erfreut sich aufgrund der Gesundheitskrise im Jahr 2021 zunehmender Beliebtheit. Eine Reihe von Museen hat begonnen, virtuelle 3D-Rundgänge zu organisieren, bei denen die Besucher ihre Kunstsammlung bewundern und frei auf die interaktiven Punkte klicken können. In der Modebranche konnten immersive 360-Grad-Räume die Laufstegshows ersetzen und haben in der Blogosphäre einen wahren Hype ausgelöst. Aus der Zusammenarbeit zwischen Balenciaga und Epic Games ging das berühmte Spiel "Afterworld; Age of Tomorrow" hervor, das das Konzept des Metaversums in seiner ganzen Pracht einführte.



Man muss nicht mehr so viel planen wie früher, um einen Showroom zu buchen. Der virtuelle Ausstellungsraum kann im B2B-Bereich für die Präsentation von technischen Produkten, Maschinen jeder Größenordnung, Software oder im B2C-Bereich für andere Artikel wie Kleidung, Einrichtungsgegenstände und Elektronik genutzt werden. Mit der richtigen Werbung brauchen die Besucher nur einen Link, um auf die Produkte zuzugreifen und sie zu kaufen.



Dieser Prozess wird zwar immer beliebter, aber die Suche nach dem richtigen Partner, der Kauf von Serverplatz und die Einrichtung sind nach wie vor eine Herausforderung. Aus diesem Grund bietet Ihnen IMONI Studios, unsere Agentur für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, ihre Dienste an, um einen virtuellen Showroom zu entwickeln, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, zusätzlich zu den kommerziellen Strategien, die wir traditionell zur Verfügung stellen.



Die IMONI Studios haben ihr Handwerk verfeinert und können für Sie 3D-Videos mit Hotspots erstellen, die denen ähneln, die bisher erstellt und auf unserer Website präsentiert wurden. Jede Idee kann entwickelt werden, um Ihr Publikum zu überraschen und die Aufmerksamkeit der jüngeren Generation zu gewinnen. Da digitale Showrooms auf dem Markt immer mehr an Bedeutung gewinnen, können Sie Ihren Kunden durch den Einsatz dieser Technologie die innovativsten Möglichkeiten zum Einkaufen bieten.