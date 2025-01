IMMOVATION AG setzt für neue Anleihe 2025/01 erneut auf die Zusammenarbeit mit Horváth Gábor (SFC Zrt.)

Die IMMOVATION AG arbeitet erneut mit Horváth Gábor von Sinus-Fair Corporate Zrt. in Ungarn zusammen. Gemeinsam treiben wir den Vertrieb unserer neuen Unternehmensanleihe, der IMMOVATION AG-Anleihe 2025/01, voran.Bereits bei früheren Anleihen hat IMMOVATION AG-Vorstand Lars Bergmann erfolgreich mit Horváth Gábor kooperiert. Viele zufriedene Anleger, die von dieser Partnerschaft profitiert haben, waren das Ergebnis. Wir sind zuversichtlich, dass die erneute Zusammenarbeit an diesen Erfolg anknüpfen wird.Die IMMOVATION AG-Anleihe 2025/01 bietet Anlegern die Möglichkeit, an der Investition in attraktive Immobilienprojekte in Deutschland zu partizipieren und von einer stabilen Rendite von 6 Prozent p. a. bei einer Laufzeit von sechs Jahren (02.01.2025-31.12.2030) zu profitieren.Vorstand Lars Bergmann ist seit über 35 Jahren im Immobilienmarkt tätig und hat sich mit der IMMOVATION-Unternehmensgruppe auf den Kauf, die Entwicklung, die Vermietung und den Verkauf von Immobilien spezialisiert. Mit einem verwalteten Vermögen von ca. 450 Millionen Euro und rund 50 Mitarbeitern an den Standorten Kassel, Kornwestheim und Salzgitter setzt die IMMOVATION AG auf nachhaltige Wertschöpfung im Immobiliensektor.Sinus-Fair Corporate Zrt. ist ein ungarisches Finanzdienstleistungsunternehmen, das kreative finanzielle Lösungen anbietet. Mit einem Fokus auf individuelle Kundenbedürfnisse und einem hohen Maß an Flexibilität bietet Sinus-Fair Corporate Zrt. maßgeschneiderte Finanzprodukte und -dienstleistungen an.Weitere Informationen: www.immovation-ag.de und www.immovation-blog.de