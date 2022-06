DLV-Berglauf-Koordinator Kurt König wird Markenbotschafter der IMMOVATION AG

Neue Perspektiven für die Talente des Laufteams „The Running Pack“

Ein Blick für Talente – das muss Kurt König als sportlicher Leiter des DLV Berglauf-Teams Deutschland haben. König, selbst Gewinner zahlreicher nationaler und internationaler Bergläufe, ist auf das Laufteam „The Running Pack“ der Sponsorin IMMOVATION AG aufmerksam geworden. Anlässlich eines Berglaufs in Österreich, an dem Philipp Stuckhardt und Nils Bergmann vom Laufteam der IMMOVATION teilnahmen, traf sich König mit Lars Bergmann, Vorstand der IMMOVATION AG, in Lermoos. Dort sprachen die beiden über eine mögliche Zusammenarbeit.



Mit Berglauf-Weltmeister Benedikt Hoffmann gehört bereits ein Athlet des IMMOVATION Laufteams „The Running Pack“ dem Perspektiv-Kader 2022 des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) an. An der Berufung weiterer Spitzenläufer:innen ist Kurt König in seiner Funktion als Koordinator Berglauf/Trail des DLV maßgeblich beteiligt.



Philipp Stuckhardt und Nils Bergmann, die beiden „The Running Pack“-Teamkollegen von Benedikt Hoffmann, haben das Potenzial ebenfalls zur Spitze der Berglauf-Szene durchzustarten. Davon ist Lars Bergmann überzeugt. Stuckhardt holte im Juni mit einer Zeit von 1:12:50 Stunden den Sieg beim Tschirgant Sky Run über die Distanz von 16 Kilometern. Nils Bergmann erreichte mit Platz 8 eine Platzierung in den Top Ten. Auch Kurt König sei auf das Laufteam „The Running Pack“ und die Erfolge der Athleten aufmerksam geworden und bot nach Angaben des Unternehmens an, Markenbotschafter für die IMMOVATION zu werden und das Laufteam zu beraten.



Zusammenarbeit ab 1. Juli vereinbart



Im Gespräch vor der majestätischen Kulisse der Zugspitze im Hotel Post Lermoos lotete man die Möglichkeiten einer Kooperation aus. Bergmann: „Die langjährige Praxis und spezielle Erfahrung von Kurt König im Berg- und Trail-Lauf können unserem Laufteam frische Impulse auf dem Weg an die Spitze geben.“ Man sei sich laut IMMOVATION schnell einig geworden und habe die Zusammenarbeit ab dem 1. Juli 2022 beschlossen. Kurt König erklärte, er sei neugierig auf seine neue Aufgabe: „Das Thema Berglauf ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich, wenn ich mit meinem Know-how dazu beitragen kann, die Entwicklung vielversprechender Athleten zu unterstützen und das Projekt „The Running Pack“ über die Laufszene hinaus national und international bekannt zu machen.“



Die positive Stimmung bei dem Treffen übertrug sich sogar auf die Gastgeberinnen des Hotels. So sei es zu einem spontanen Gruppenfoto auf der Hotel-Terrasse gekommen. Die positive Aufbruchstimmung des Treffens werde allen gut in Erinnerung bleiben, so das Unternehmen.