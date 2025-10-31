Kontakt
Führungswechsel mit Rückenwind: Nadine Bernink leitet Rainer Elsmann Immobilien | DE/NL-Grenzkompetenz

Nadine Bernink übernimmt die Leitung von Rainer Elsmann Immobilien. Kuratierte Beratung, Vor-Ort-Bewertung und starke DE/NL-Brücke am Niederrhein, Waal und Maas

Zum 1. Juli hat Nadine Bernink (42) die Leitung von Rainer Elsmann Immobilien übernommen – und bringt spürbaren Antrieb in eine Marke, die das Grenzgebiet zwischen Deutschland und den Niederlanden seit fast drei Jahrzehnten prägt. Mit diesem „Führungswechsel mit Rückenwind“ bleiben lokale Verankerung und internationale Ausstrahlung erhalten, während Tempo, Transparenz und Technologieeinsatz gezielt steigen – mit Fokus auf messbaren Kundennutzen.

Mit Standorten in Emmerich-Elten, Kalkar, Isselburg-Anholt sowie dem niederländischen Rheden zählt Elsmann heute zu den größten Immobilienzentren am Niederrhein. Die enge, gelebte Kooperation mit Droomhuis Makelaardij macht das Unternehmen seit Jahren zum Brückenbauer zwischen Nachfrage und Angebot beiderseits der Grenze – von der ersten Besichtigung bis zum unterschriebenen Notarvertrag.

Frau Bernink kennt Markt und Menschen sehr gut! Die ausgebildete Versicherungskauffrau und Immobilienmaklerin ist seit sieben Jahren im Team von Elsmann Immobilien und seit 17 Jahren in der Branche erfolgreich tätig. Aufgewachsen nahe Leipzig, zuhause am Niederrhein, privat „Grenzgängerin“ mit niederländischem Ehemann: kulturell sicher, fachlich sattelfest, operativ hands-on.

Zitat Nadine Bernink: „Wir verbinden präzise Vor-Ort-Bewertung mit klarer Projektsteuerung – digital, mehrsprachig und fair. Unser Ziel ist einfach: bessere Entscheidungen, schnellere Transaktionen, weniger Reibung. Zwischen DE und NL übersetzen wir nicht nur die Sprache, sondern die Erwartungen beider Märkte.“

Mehr als Maklertätigkeit: Elsmann Immobilien begleitet Kundinnen und Kunden durch den gesamten Prozess – von der qualifizierten Objektaufnahme über Unterlagen-Check (Teilungserklärung, WEG, Lasten, Energie) bis zur Verhandlungsstrategie und sicheren Abwicklung. Kern des Modells ist die fundierte Preisbewertung vor Ort: Digitale Prozesse liefern Anhaltswerte, Marktpreise entstehen im Gebiet, im Objekt und im Gespräch.

Dreisprachig, digital, persönlich. Das Team berät auf Deutsch, Niederländisch und Englisch – ideal für Niederländer*innen, die aufgrund des Preisniveaus jenseits der Grenze gezielt in Deutschland suchen. Grenzkompetenz heißt hier: Regelwerke, Erwartungen und Tempo beider Märkte verstehen und smart zusammenbringen.

Strategische Schwerpunkte 2025/26: z.B. „Wohnen mit Pferd“ (kuratierte Hof- und Reitimmobilien), familienfreundliche Wohnlagen für die ganze Familie, solide Anlageobjekte mit klarer Cash-Flow-Story sowie Neubau/Versicherung/Finanzierung aus einem Guss. Der „Führungswechsel mit Rückenwind“ zeigt sich in kuratierten Portfolios statt Zufallstreffern, klaren Vermarktungsplänen und DE/NL-Zielgruppenselektion mit A/B-Tests.

Zitat Rainer Elsmann: „Die Marke bleibt, der Anspruch steigt. Nadine Bernink führt Elsmann Immobilien mit energetischer Ruhe und fachlicher Tiefe. Ich konzentriere mich künftig auf den Bereich Versicherungen – im engen Schulterschluss mit der Immobilienpraxis.“

Ausblick: Mehr Struktur, mehr Dialog, mehr Ergebnis. Elsmann Immobilien setzt in der Kommunikation auf „SEO und AEO“-taugliche Inhalte, schnelle Antwortlogik und klare Service-Pfade: Erstgespräch – Vor-Ort-Bewertung – Unterlagen-Check – Verhandlung – Notar. Jetzt Erstgespräch vereinbaren – „Führungswechsel mit Rückenwind“: elsmannimmobilien.de

Rainer Elsmann Immobilien
-> Eltener Markt 15, 46446 Emmerich-Elten — Tel. +49 (0)2828 92199 — info@elsmannimmobilien.de
-> Anholter Markt 17, 46419 Isselburg-Anholt — Tel. +49 (0)2874 902572 — anholt@elsmannimmobilien.de
-> Monrestraße 4, 47546 Kalkar — Tel. +49 (0)2824 965211 — kalkar@elsmannimmobilien.de
-> Droomhuis Makelaardij, Schoolweg 4a, NL-6991 EB Rheden — Tel. +31 (0)49 264951666 — anholt@droomhuismakelaardij (Kooperation)

Elsmann Immobilien - Ihr Immobilienpartner in Deutschland und den Niederlanden!

Immobilienmagazin von Immo2find

Elsmann Immobilien steht für Kompetenz, Vertrauen und Innovation im Immobiliensektor. Als führendes Unternehmen in der Region bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für all Ihre Immobilienbedürfnisse, sei es der Kauf, Verkauf oder die Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Mit unserem tiefen Verständnis des Marktes und einem starken Netzwerk von Partnern setzen wir uns dafür ein, Ihre Erwartungen zu übertreffen.

Unser engagiertes Team aus erfahrenen Fachleuten begleitet Sie in jeder Phase des Immobilienprozesses. Wir legen großen Wert auf eine persönliche Betreuung und transparente Kommunikation, um sicherzustellen, dass Sie stets gut informiert sind. Dabei kombinieren wir traditionelle Werte mit modernen Technologien, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.

In unserer Arbeit spiegelt sich unsere Leidenschaft für Immobilien wider. Wir glauben an langfristige Partnerschaften und an die Schaffung von Mehrwert für unsere Kunden. Ihr Vertrauen ist unser höchstes Gut, und wir setzen alles daran, dieses Vertrauen mit exzellenten Ergebnissen zu rechtfertigen. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Immobilienziele verwirklichen.

