Blockhaus Goch-Hassum – Exklusiv bei Elsmann Immobilien
Traumhaftes Blockhaus mit 246 m², Doppelgarage, Lift & Gartenparadies. Nachhaltig & exklusiv – jetzt bei Elsmann Immobilien entdecken!
Ein „Blockhaus“ wie aus einem Traum
In Goch-Hassum wartet ein Zuhause, das sofort Herzen höherschlagen lässt: Ein massives Blockhaus aus edlem Holz, 246 m² Wohnfläche, Doppelgarage, Lift und traumhafte Aussicht – ein Gesamtkunstwerk, das nur bei Elsmann Immobilien zu entdecken ist. Wer dieses Haus betritt, spürt sofort, wie Architektur und Natur in perfekter Harmonie verschmelzen.
Naturverbunden und modern zugleich
Das „Blockhaus“, errichtet 2005/2006, kombiniert rustikalen Charme mit modernem Wohnkomfort. Die dicken Blockholzwände strahlen Wärme und Beständigkeit aus, während große Fensterflächen den Blick in die Natur öffnen. Hier entsteht eine Atmosphäre, die sowohl Geborgenheit als auch Freiheit vermittelt – ein Gefühl von Zuhause, das seinesgleichen sucht.
Raum für große Momente
Mit 65 m² bilden Wohn- und Essbereich das Herzstück des Hauses. Ein zentraler Kamin sorgt für wohlige Wärme und ein Ambiente, das zum Bleiben einlädt. Die offene Galerie mit Edelstahlgeländer verleiht dem Haus zusätzlichen Charakter. Ob mit Familie oder Freunden – hier entstehen Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben.
Wohnkomfort ohne Grenzen
Das „Blockhaus“ ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch zukunftsweisend ausgestattet: Ein Aufzug verbindet die Etagen, Fußbodenheizung sorgt für Behaglichkeit, und die durchdachte Raumaufteilung schafft flexible Nutzungsmöglichkeiten. Ob Gästezimmer, Homeoffice oder Rückzugsort – jeder Raum erzählt seine eigene Geschichte.
Ein Garten wie ein kleines Paradies
Das weitläufige Grundstück von rd. 1.200 m² verzaubert mit einem liebevoll angelegten Teich samt Wasserfall, einem romantischen Wintergarten in Iglu-Form und stimmungsvoller Beleuchtung. Jeder Tag beginnt und endet hier im Einklang mit der Natur. Ein Garten, der zum Genießen, Durchatmen und Träumen einlädt.
Technik, die begeistert
Nachhaltigkeit wird in diesem „Blockhaus“ großgeschrieben. Pelletheizung, Solaranlage und ein eigener Brunnen sorgen für ökologische und ökonomische Vorteile. Ergänzt wird dies durch eine zentrale Staubsaugeranlage, smarte Lichttechnik und eine hervorragend ausgestattete Doppelgarage. Effizienz und Komfort gehen hier Hand in Hand.
Perfekt für viele Lebensmodelle
Dieses „Blockhaus“ ist ein Zuhause für Generationen. Familien finden hier großzügige Flächen und Sicherheit, Paare genießen den Luxus und die Ruhe, und wer repräsentativ wohnen möchte, entdeckt ein einzigartiges Refugium. Dank der idyllischen Lage in Goch-Hassum lassen sich Naturverbundenheit und Stadtnähe ideal verbinden.
Energieeffizienz als Versprechen
Mit einem Energieverbrauch von nur 40,1 kWh/(m²a) und der Klassifizierung A gehört das Haus zu den besonders sparsamen Immobilien seiner Art. Nachhaltigkeit bedeutet hier nicht Verzicht, sondern Lebensqualität – und die Sicherheit, in die Zukunft zu investieren.
Exklusiv bei Elsmann Immobilien
Ein „Blockhaus“ dieser Klasse ist eine Seltenheit – und exklusiv nur bei Elsmann Immobilien erhältlich. Lassen Sie sich vom Zauber dieser Immobilie inspirieren und erleben Sie, wie aus einem Haus ein Zuhause voller Emotionen, Erinnerungen und Möglichkeiten wird. Vereinbaren Sie jetzt Ihren Besichtigungstermin und entdecken Sie Ihr persönliches Stück Lebensqualität.
Sie wollen mehr Infos? Klar: Klicken Sie einfach “HIER”:
FAQ zum Blockhaus in Goch-Hassum
1) Wo befindet sich das Blockhaus genau?Im idyllischen Ortsteil Goch-Hassum: ruhige Höhenlage mit Top-Aussicht, kurze Wege nach Goch sowie schnelle Anbindung im Niederrhein-Dreieck (NL/NRW).
2) Wie groß ist die Wohnfläche und das Grundstück?Wohnfläche ca. 246 m²; Grundstück rund 1.200 m² mit Teich, Wasserfall, Iglu-Wintergarten und stimmungsvoller Beleuchtung.
3) Gibt es Barrierefreiheit?Ja. Ein Lift verbindet die Etagen. Ideal für Generationenwohnen, komfortables Alltagsleben und spätere Lebensphasen.
4) Wie ist die Energieeffizienz?Energieverbrauch 40,1 kWh/(m²·a), Klasse A. Pelletheizung, Solaranlage und eigener Brunnen reduzieren laufende Kosten nachhaltig.
5) Was macht den Innenbereich besonders?Ein ca. 65 m² großer Wohn-/Essbereich mit zentralem Kamin, offene Galerie mit Edelstahlgeländer, viel Tageslicht – perfekt für Familie & Gäste.
6) Welche Technik/Komfort-Features sind vorhanden?Fußbodenheizung, smarte Lichttechnik, zentrale Staubsaugeranlage, hochwertig ausgestattete Doppelgarage – Effizienz und Komfort Hand in Hand.
7) Für wen eignet sich die Immobilie?Für Familien, Paare und Repräsentationsliebhaber. Flexible Grundrisse für Gäste, Homeoffice oder Rückzugsräume.
8) Wie vereinbare ich eine Besichtigung?Exklusiv über Elsmann Immobilien. Jetzt Termin anfragen und das Blockhaus vor Ort erleben.