Immobilienrente – hält das Angebot was es verspricht oder drohen hohe Verluste?

Die Immobilienrente wird zum Hit unter Seniorinnen und Senioren, die das Leben im Alter planen. Die eigene Immobilie wird zu groß, die Arbeit zu beschwerlich – und die Instandhaltung zwackt schon jetzt einiges von der Rente ab. Die Immobilie, die einmal das Heim für die gesamte Familie war, wird oft zur finanziellen Belastung.



Aber natürlich ist es der Wunsch eines jeden Menschen, so lange als möglich in den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben.



Immobilienrente klingt attraktiv



Da kommt das Angebot der Immobilienrente gerade zur besten Zeit: Nach dem Verkauf der Immobilie Erhält der Senior oder die Senioren ein lebenslanges Wohnrecht und noch eine Rente obendrauf!



Immobilienexperte Thomas Siedler rät zur Vorsicht. "Die Immobilienrente besteht aus einer Vielzahl von miteinander verquickt Verträgen." Der Kaufvertrag für die Immobilie, das Wohnrecht und die Rentenzahlung bieten viele Stellschrauben, "die ein wenig zu Gunsten des Eigentümers oder des Finanzinvestors gedreht werden können," so der Steuerrechtler, "ohne dass man dies als unseriös bezeichnen kann."



Zweite Meinung bei Immobilienbewertung ist wichtig



Allerdings sollten Senioren, die mit dem Abschluss einer Immobilienrente liebäugeln, die Bewertung Ihrer Immobilie genau prüfen lassen, rät der erfahrener Steuerexperte und zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung.



Gerade in der jetzigen Marktphase gibt es für Gutachter eine Menge Spielraum bei der Immobilienbewertung. "da ist eine zweite Meinung über den Wert der eigenen Immobilie sehr nützlich."



Beim Immobilienverkauf kein Geld verlieren



In den allermeisten Fällen gibt es Lösungen, in denen Seniorinnen und Senioren einfacher und günstiger ans Ziel kommen. "schließlich will man ja bei einer Immobilie kein Geld verschenken."

(lifePR) (