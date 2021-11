Gewerbeobjekt am Niederrhein von Immobilienbüro Feldt Düsseldorf vermittelt

Im Rahmen einer Exklusivtransaktion hat der Regionalmakler aus Düsseldorf eine Produktionsstätte an einen Kunden vom Niederrhein vermittelt. Das Objekt umfasst zwei miteinander verbundene Hallen auf 7000 m² Grund und umfasst 2600 m² Nutzfläche.



Die Produktionsstätte befindet sich im Gewerbegebiet Kranenburg-Nütterden.



Die Immobilie im Gewerbegebiet Kranenburg-Nütterden umfasst auf einem Grundstück von über 7000 m² eine Hallenfläche von rund 2600 m² in zwei miteinander verbundenen Hallen.



Das teilweise zweistöckige Gebäude verfügt über einen repräsentativen Bürotrakt und ein Ausbaugewerbe auf dem Gewerbegrundstück in Kranenburg.



S-POLYTEC GMBH EXPANDIERT AM NEUEN STANDORT IN KRANENBURG



Käufer der Gewerbeimmobilie ist die S-Polytec GmbH, Goch. Das mittelständische Unternehmen ist Spezialist für CNC-Frästeile und Laserzuschnitte aus Kunststoffplatten und Dekorplatten für private und gewerbliche Verwendungen und Zwecke. Zudem verkauft der Spezialist verschiedene Klebstoffe, Dichtstoffe und Silikone.



Gesellschafter–Geschäftsführer Andreas Schröder: „Wir können an diesem neuen und zusätzlichen Standort unsere Kapazitäten noch einmal deutlich erweitern und die Produktionsprozesse straffen.“



Durch die größeren Hallen und die Büroflächen werden die Kernkompetenzen des Unternehmens jetzt an einem Standort gebündelt.



VERKAUF STÄRKT MITTELSTAND AM NIEDERRHEIN



Thomas Siedler, Immobilienbüro Feldt Düsseldorf GmbH, vermittelte die Gewerbeimmobilie am Niederrhein aus einem Insolvenzverfahren: „Wir sind sehr froh, wieder einmal ein lokales Unternehmen gefunden zu haben, welches die guten Wachstumschance an diesem Standort am Niederrhein nutzen kann.“



Über die S–Polytec GmbH



S-Polytec ein modernes und erfolgreiches Familienunternehmen mit Sitz in Goch.

Als führender Onlinehändler der Branche ist das Unternehmen auf weiteren Erfolg und einen gesunden Wachstum ausgerichtet.



Die Produktpalette umfasst CNC gefertigte Erzeugnisse aus Kunststoffen, Kunststoffplatten sowie Kleb,- und Dichtstoffe.



Das Angebot umfasst erstklassige und qualitativ hochwertige Produkte und einen exzellenten Service gepaart mit einer möglichst kurzen Lieferzeit.



Zu dem Kundenkreis gehören namhafte Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Automobilbau, Anlagenbau, Maschinenbau, Werbung, Medizin... genauso wie die unzähligen Endanwender.





