IMMAC Sailing Academy: Optimisten-Übergabe an 10 Segelvereine in Deutschland

Auch dieses Jahr freute sich die IMMAC Sailing Academy e.V., 19 Ausbildungsboote vom Typ „Optimist“ an ausgewählte Segelvereine übergeben zu können. Hierbei wurden unter anderem auch vier Vereine in Süddeutschland berücksichtigt, die sich durch eine hervorragende Arbeit und ein außergewöhnliches Engagement im Jugendbereich hervorgetan haben. Somit ist das Schulungsprojekt der IMMAC Sailing Academy nun deutschlandweit von Nord bis Süd vertreten.



Aufgrund der aktuellen Lage fand die Übergabe der Optimisten am 16. März 2021 nur symbolisch statt. Bei einem Fototermin im Hafen vom Ostsee-Marine-Service in Kappeln an der Schlei präsentierte die Geschäftsführerin des IMMAC Sailing Teams, Nicola Breuer, gemeinsam mit Thomas Pranskat, Projektleiter Schleswiger Werkstätten, die frisch zur Übergabe mit neuem Branding fertiggestellten Optimisten. Ebenfalls vor Ort dabei waren Kai Mares, sportlicher Leiter des IMMAC Sailing Teams, und zwei Mitarbeiter der Schleswiger Werkstätten, Daniel Jürgensen und Maikel Stupil.



Neben IMMAC konnten noch weitere Co-Sponsoren für die Herstellung der Optimisten gefunden werden. „Unser großer Dank gilt der Convivo Holding GmbH und der soleo GmbH, deren Beitrag es uns ermöglicht hat, auch in diesem Jahr die großartige Anzahl von 19 Optimisten für die Segeljugend zur Verfügung stellen zu können“, freute sich Nicola Breuer.





