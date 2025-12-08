Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Landwirtschaft
Neue Ausgabe vom „lebens.mittel.punkt“ erweitert seine Nutzungsvielfalt
Auf breiter Basis bietet der i.m.a e.V. inzwischen viele Lehr- und Lernmaterialien an, mit denen sich Alltagskompetenzen junger Menschen trainieren lassen. Diese „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) steht in einer strategischen Verbindung mit den 17 von den Vereinten Nationen formulierten „Zielen für eine nachhaltige Entwicklung“ (SDG). Im Bildungsmagazin „lebens.mittel.punkt“ finden BNE und SDG in den Unterrichtsbausteinen zusammen. Auf einen Blick wird deutlich, wie sich mit den Materialien BNE- und SDG-Ziele vermitteln lassen.
Themenvielfalt mit mehr Nutzwert
Mit einem Unterrichtsbaustein über Wassergeflügel spannt der „lebens.mittel.punkt“ einen Bogen von der aktuellen Problematik der „Vogelgrippe“ bis zur Krisen-Vorsorge und bietet damit auch Lesern außerhalb der Bildungslandschaft eine interessante Lektüre. Nutzwert über die Wissensvermittlung hinaus bietet auch der Unterrichtsbaustein zu torffreien Erden, indem das Thema mit einen Serviceteil zur Blumenerde ergänzt wird.
Die Komplexität der landwirtschaftlichen Kreislaufwirtschaft wird am Beispiel des Frühstücks populärverständlich erklärt. Damit wird auch bei Lesern abseits von Lerngruppen zum besseren Verständnis der landwirtschaftlichen Praxis beigetragen. Das gilt auch für den Auftakt einer Serie zur Landwirtschaft in Deutschland. Am Beispiel der Arbeit auf hessischen Höfen werden die Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales als Lebensgrundlagen bäuerlicher Existenzen erläutert.
Die weiteren Magazin-Themen reichen über die landwirtschaftliche Praxis hinaus. Sie behandeln gesellschaftliche Aspekte von Versorgungssicherheit bis Nachhaltigkeit, widmen sich dem Internationalen Jahr der Frauen in der Landwirtschaft und dem Jubiläum der Grünen Woche.
Der „lebens.mittel.punkt“ kann online kostenlos gelesen und heruntergeladen werden (www.ima-shop.de). Die gedruckte Ausgabe gibt es für 3,50 Euro, im Abonnement zwölf Euro pro Jahr. Per E-Mail-Registrierung ist das Magazin auch als kostenlose elektronische Abo-Ausgabe erhältlich.