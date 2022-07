Poresta Next Badewannenträger: Reduzierte Artikelkomplexität, minimales Transport- und Lagervolumen und optimales Handling auf der Baustelle

poresta systems GmbH

Unsere Begeisterung beginnt hinter der Fliese.

poresta systems ist mit mehr als 23 Mio. installierten Wannenträgern und über 250.000 bodenebene Duschplatzlösungen einer der führenden Anbieter für Wannenträger, Wannenfüße, Badgestaltung und bodengleiche Duschen in Europa.

Die rund 160 Mitarbeiter, Tochtergesellschaften & Vertretungen in 9 Ländern Europas sorgen dafür, dass regionale Bedürfnisse optimal bedient werden. Service steht bei poresta systems an erster Stelle - alleine in Deutschland bilden mehr als 20 Außendienst- und Servicemitarbeiter ein dichtes Netz an Zuverlässigkeit für Handel, Installateure, Architekten und Planer. Am Produktions- und Entwicklungsstandort in Bad Wildungen werden auf über 150.000 qm hochwertige Produkte konzipiert und gefertigt.

