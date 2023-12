Von der Community gewünscht und voilà: Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer präsentieren den neuen III FREUNDE Pinot Noir Rosé Sekt.

Sie lachen zusammen und auch mal übereinander, sie sind ohne Bedingungen füreinander da, sind aufrichtig zueinander, auch wenn es mal schwerfällt, wachsen zusammen und schaffen die kostbarsten Momente. Freund*innen bringen eine einzigartige Farbe in die Welt. Die neueste III FREUNDE Kreation ist eine Hommage an die Freundschaft, denn Joko Winterscheidt und Matthias Schweighöfer erweitern ihren Wein-Freundeskreis um ganz besondere und ganz viele Freund*innen: die III FREUNDE Community. Inspiriert von ihren Wünschen und Vorlieben entsteht ein eleganter, prickelnder und feinfruchtiger Schaumwein. Der III FREUNDE Pinot Noir Rosé Sekt ist perfekt, um alle großen und kleinen Momente zu feiern.Der aromatische Pinot Noir Rosé Sekt begeistert durch seine elegante Perlage und die feinen Aromen von roten Beeren und einem Hauch von Kirsche. Am Gaumen ist er saftig und lebendig, das harmonische Süße-Säure-Spiel sorgt für ein besonderes Geschmackserlebnis. Auch optisch überzeugt der leuchtend lachsfarbene Schaumwein mit rubinroten Reflexen. Das neue III FREUNDE Design mit reduzierten und detailverliebten Etiketten rückt die strahlende Farbe des feinperligen Weines in den Vordergrund.Für festliche Anlässe und spritzige Genussmomente mit Freund*innen: Der III FREUNDE Pinot Noir Rosé Sekt ist ein wunderbarer Aperitif und Begleiter von leichten Vorspeisen und Salaten. Er ist perfekt zum gemeinsamen Anstoßen, wenn‘s mal wieder etwas zu feiern gibt. Und beim Day Drinking sorgt er für Leichtigkeit, gute Laune und macht Lust auf mehr.Der III FREUNDE Pinot Noir Rosé Sekt ist ab sofort für 12,90 Euro auf www.dreifreundeweine.de erhältlich.