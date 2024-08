ifs gewinnt namhafte Branchenpartner für »Masterclass Non-Fiction«

Die renommierte Weiterbildung zu dokumentarischen Formaten startet im Oktober

Masterclass-Projekte sind aktuell im Kino zu sehen



Am 25. Oktober startet der 9. Jahrgang deran derFür den kommenden Jahrgang konnte die ifs erneut profilierte Partner gewinnen: diedensowie die ProduktionsfirmenundIn der berufsbegleitenden Weiterbildung entwickeln Journalist*innen und Filmemacher*innen dokumentarische Erzählungen – vom Kinofilm bis zur TV-Doku oder Webserie. Ein Team von renommierten Mentor*innen und Dozent*innen betreut die Teilnehmer*innen und ihre Stoffe ein Jahr lang bis zur Finanzierungs- und Produktionsreife – unter der Leitung von, Initiator und Programmpate der »Masterclass Non-Fiction«, freier Produzent und Developer (G5fiction). Mit Blick auf den deutschen und den internationalen Markt präsentieren die Teilnehmer*innen zum Abschluss ihre Exposés und Treatments einer großen Zahl von Auftraggebern.Diezeigen, wie gut dieses Konzept funktioniert: Kinostart hat in Kürze der in der Masterclass Non-Fiction entwickelte Dokumentarfilm und Festivalerfolgvon Julia Charakter, der bereits mit dembeiausgezeichnet wurde. Auch das Masterclass-Projektvon Julia Berhold ist aktuell noch auf Kinotour in Deutschland unterwegs. Ein weiterer Kinofilm –von Kathrin Jahrreiß – startet im Herbst in den Kinos. Die Doku, die von Lars Abromeit in der Masterclass entwickelt wurde, ist gerade für zwei Preise nominiert: für dendesin Italien (23.08. bis 01.09.) und für den, der am 06.10. verliehen wird.Zahlreiche weitere Masterclass-Projekte – darunter z. B. auch »Der große Bluff. Wie man mit Kunst kassiert« oder »Die Romika-Story« – wurden produziert und liefen erfolgreich in TV oder Kino bzw. werden aktuell noch mit Senderunterstützung weiterentwickelt und realisiert. Einige Projekte erhielten Förderungen, einige wurden mit deutschen und internationalen Auszeichnungen sowie Nominierungen geehrt – darunter der Kinofilm »Die schöne Krista«, die Reihe »Frauen und Ozeane«, das Kino- und Webserien-Projekt »Heimatkino« oder die Dokumentation »DNA Cooking«.Im Übrigen haben viele der Absolvent*innen durch die »Masterclass Non-Fiction« Zugang zu Produktionsfirmen und Sendern gewonnen, für die sie nun langfristig Projekte entwickeln und realisieren.: „Ich danke unseren Partnern für das Vertrauen, das sie in die ‚Masterclass Non-Fiction‘ setzen. Diese fruchtbare – oft schon viele Jahre bestehende – Zusammenarbeit zeigt nicht nur, dass sich die ‚Masterclass Non-Fiction‘ mit ihren vielversprechenden Absolvent*innen erfolgreich in der Branche etabliert hat, sondern auch, dass es in der Masterclass gelingt, die sich wandelnden Anforderungen an dokumentarische Inhalte und Formate zu antizipieren und ihnen Rechnung zu tragen – und das auf hohem Niveau.“, Geschäftsführerin der ifs: „Die Unterstützung von Sender- und Produktionsseite ist großartig. Es gibt ein anhaltendes Interesse an vielfältigen dokumentarischen Formaten und innovativen Stoffen. Die ‚Masterclass Non-Fiction‘ bietet den Raum, das innovative Potenzial eines Stoffes herauszuarbeiten und weiterzuentwickeln.“Weitere Informationen zur Masterclass Non-Fiction unter www.filmschule.de