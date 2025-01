ifs @ Filmfestival Max Ophüls Preis 2025

Der Abschlussfilmderfeiert auf dem 46.(20.-26.01.2025) seine Premiere. Das Drama läuft als Weltpremiere imund konkurriert mit 22 weiteren Kurzfilmen um den Jurypreis und einen Publikumspreis für den, die beide mit jeweils 5.000 Euro dotiert sind.In »treibsand« (Regie: Nevin Hahn, Buch: Sylvia Sargisyan, Produzentin: Beate Freier, DoP: Paul Nägl, Szenenbild: Benedikt Runkel, Editing: Patrick Hanemann, Sounddesign: Leo Muheim) hat es der 18-jährige Marco geschafft: Gerade wurde er als junges Talent für einen namhaften Fußballverein ausgewählt. Es ist das goldene Ticket raus aus dem kleinen Dorf und eine einmalige Chance, bei den ganz Großen mitzuspielen. Zwischen wilder Schützenfest-Feierei und aufkommenden Ängsten muss er sich entscheiden, ob er der große Held im kleinen Dorf bleiben möchte oder den Schritt ins Ungewisse wagt. „“, formuliert das Festival im Einladungsschreiben.Zwei ifs-Absolvent*innen sind für den neu ins Leben gerufenennominiert: die Autorin, Regisseurin und Produzentinmit dem Coming-Of-Age-Drama »Cacao, der Tod und ich« und der Regisseurfür »Der Stolz einer Mutter (AT)« (Satire / psychologischer Thriller). Die Auszeichnung, ein Treatment-Entwicklungsvertrag in Höhe von 10.000 Euro mit der ZDF-Redaktion, wird erstmals für eine Treatment-Idee für einen langen Debütspielfilm vergeben.Darüber hinaus sind zahlreiche Produktionen mit Beteiligung vonauf dem Festival zu sehen: Imläuft der Film, für dendie Bildgestaltung verantwortet.Regiearbeitist imzu sehen. Die Serie, bei derden Schnitt verantwortet, läuft in der Reihe. Dort wird auch die Serie(Szenenbild:) gezeigt. In dersind die Filme(Editing: Nicole Kortlüke) und(Art Department Koordinator: Cedric Engelbrecht) zu sehen. Alumnaverantwortete die Kamera für den Kurzfilm, der in der Reiheläuft.Daszählt zu den renommiertesten Plattformen für den Filmnachwuchs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In diesem Jahr werden 57 Filme in den vier Wettbewerbskategorienm undsowie 151 Filme insgesamt gezeigt.