ifs @ Filmfestival Max Ophüls Preis 2026

Die Abschlussfilmeundderfeiern auf dem(19.-25.01.2026) ihre Premiere.Das Drama(Regie / Drehbuch: Aleksandr Kim, Produzentin: Alina Naomi Theis, Kreative Produzentin: Annalena Liesner, Kamera: Jonas Thibaut, Editing: Sophia Timšin) läuft im Wettbewerbund konkurriert mit 10 weiteren Filmen um denund den, die jeweils mit 5.000 Euro dotiert sind.Akim, ein Trans*Mann und politischer Flüchtling, stößt inbei seinen unermüdlichen Versuchen, Deutsch zu lernen, auf bürokratische Hürden, unverständliche Vorschriften und eine menschenverachtende Kälte.Das Drama(Regie / Drehbuch: Marie Pauline Bagh, Kreative Produzentin: Pauline Schläger, Produzenten: Julius Nerlich, Philip J. Malewicz, Kamera: Jakob Dombrowski, Editing: Hannah Burgmann, Szenenbild: Franziska Schellhorn) wird im Wettbewerbgezeigt und wetteifert mit 24 weiteren Filmen um denund den, die ebenfalls mit je 5.000 Euro dotiert sind.Insind die alleinerziehende Studentin Hanna und ihre Tochter Ida im turbulenten Alltag ein eingespieltes Team – bis Idas Einschulung eine Distanz zwischen ihnen schafft.Auch zahlreiche ifs-Alumni sind mit ihren Arbeiten auf dem Festival zu sehen:Im Wettbewerbläuft(Regie: Jelena Ilic), produziert von ifs-Prof. und -Alumnaund Knut Loosen.Die ifs-Alumni(Ton) und(Foleys) sind beteiligt an(Regie: Adrian Witzel), der im Wettbewerb Mittellanger Film gezeigt wird. In der gleichen Kategorie läuft auch(Regie: Moritz Licht), für den Alumnusdie Kamera verantwortet.Das Gastprogrammwidmet sich dem Filmunter der Regie von Alumnus, nach einem Drehbuch von Alumnus, Set Decorator war AlumnusIm Gastprogrammläuft der ifs-Film(Regie: Ciara Borgards, Idee: Ciara Borgards, Luisa Niederschuh, Drehbuch: C. Borgards, Theresa Wessel, Produzent: Philip Malewicz, Kamera: Jonas Thibaut, Szenenbild: L. Niederschuh, Editing: Hannes Gabelmann, Niklas Lipski, VFX: C. Borgards, Ute Becker).Daszählt zu den renommiertesten Plattformen für den Filmnachwuchs aus dem DACH-Raum. In diesem Jahr werden insgesamt 146 Filme gezeigt.