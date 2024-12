ifs-Film auf dem Poitiers Film Festival ausgezeichnet

Der ifs-Abschlussfilm »El Mártir« ist auf dem Poitiers Film Festival (29.11. – 06.12.) in Frankreich mit dem Grand Prix du jury in der Selection Internationale ausgezeichnet worden.

Regisseur Alejandro Mathé konnte den Preis bei der feierlichen Verleihung am 06.12. entgegennehmen. Die Auszeichnung ist mit 3.000 € dotiert.



In »El Mártir« (Regie: Alejandro Mathé, Buch: Alejandro Mathé, Jose Alberto Arias Pereira, Produzentin: Anna Weber, DoP: Zoe Dumas, Szenenbild: Luca Wirtz, Editing & Sounddesign: Leo Muheim) erkundet ein junger Mann in der Sommerhitze eines kleinen andalusischen Dorfes seine Sexualität anhand der halbnackten Figur von Jesus Christus. Elías fühlt sich von den Abbildungen von Jesus und den Märtyrern nicht nur erregt, er möchte so sein wie sie. Um Gott näher zu kommen, beginnt er, eine masochistische Neigung zu entwickeln, die sein Leben zunehmend bestimmt. Gefördert wurde das Drama von der Film- und Medienstiftung NRW.



„Ich bin sehr dankbar, dass ein Film wie dieser, der so extreme Reaktionen beim Publikum auslöst, von einer internationalen Jury anerkannt und gesehen wird – besonders bei unserer Frankreich-Premiere! Es war unglaublich, mit den Festivalbesuchern über den Film zu sprechen – darüber, warum bestimmte Kunst provozieren muss, und über den Wert eines Kinos, das zum Dialog anregt. Ich schätze diese Anerkennung zutiefst, als Würdigung der Arbeit eines Teams, das sich mit ganzem Herzen dafür eingesetzt hat, diese Geschichte zu erzählen.“, sagt Regisseur und Autor Alejandro Mathé.



Erst im November wurde »El Mártir« beim Festival Internacional de Cine de Granada in der Kategorie Beste Granadische Bildgestaltung ausgezeichnet. Bereits 2023 war er für den First Steps Award 2023 in der Kategorie Mittellanger Spielfilm und für den Michael-Ballhaus-Preis nominiert.



Das Poitiers Film Festival geht auf das 1977 gegründete Festival Rencontres Internationales Henri Langlois zurück und gehört zu den ältesten und renommiertesten internationalen Festivals für Filmstudierende und Arbeiten von Filmhochschulen in Frankreich.

