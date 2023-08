ifs-Abschlussfilme dreifach für Filmpreis FIRST STEPS nominiert

Abschlussfilm »El Mártir« im Rennen um Nachwuchspreis in der Kategorie Mittellanger Spielfilm

Animierter Abschlussfilm »Bloom« nominiert in der Kategorie Short Steps

»El Mártir«-DoP Zoé Dumas erhält Nominierung für Michael-Ballhaus-Preis

Der »El Mártir« (Regie: Alejandro Mathé, Buch: Alejandro Mathé, Jose Alberto Arias Pereira, Produktion: Anna Weber, Kamera: Zoé Dumas, Szenenbild: Luca Wirtz, Editing & Sounddesign: Leo Muheim) derist für den diesjährigennominiert. In derkonkurriert »El Mártir« mit zwei weiteren Filmen um den mit 12.000 Euro dotierten Preis.Für ihre Kameraarbeit an »El Mártir« erhält DoP und ifs-Absolventin Zoé Dumas eine Nominierung für denfür Kameraabsolvent*innen, dotiert mit 7.000 €.Als weiterer Abschlussfilm der ifs ist der Animationsfilm »Bloom« (Regie / Animation: Michael Dämmig, VFX: Philipp Kaufhold, Produktion: Luisa Beuschlein, Kamera: Pasindu Goldmann, Sounddesign: Marius Schaaf)in dernominiert.Mit dieser neuen Kategorie öffnet sich FIRST STEPS der Vielfalt kreativen Schaffens. Einreichberechtigt sind kreative Formate bis 7 Minuten wie u.a. Werbefilme, Musikvideos, Social Spots, Webformate, fiktionale und dokumentarische Arbeiten sowie Animationen. Ausgelobt wird die neue Kategorie mit einem Preisgeld von 5.000 €.In jeder der drei Kategorien werden drei Nominierungen ausgesprochen, die mit jeweils 1.000 Euro dotiert sind. Alle nominierten Filmemacher*innen werden zu einem besonderen Rahmenprogramm rund um die Preisverleihung eingeladen.Ein junger Mann ist inbesessen von der halbnackten Gestalt Jesus Christus und gerät auf einen gefährlichen Weg masochistischer Selbstzerstörung.Der Film ist gefördert von derInunterscheidet sich Karl von den anderen Bäumen im Dschungel. Er trägt keine Früchte, ist kleiner und krumm gewachsen. Als sich ihm durch eine herabfallende Mango eine unverhoffte Chance eröffnet, muss er sich entscheiden, wer er eigentlich sein möchte.Verliehen werden die deutschen NachwuchsfilmpreiseFIRST STEPSamim Theater des Westens in Berlin. Wer live dabei sein möchte, kann ab 19 Uhr die Verleihung im Livestream der ARD-Mediathek verfolgen.Der Nachwuchspreis FIRST STEPS ist die wichtigste Auszeichnung für Abschlussfilme von Filmschulen in den deutschsprachigen Ländern. Er ist mit insgesamt 131.000 Euro der höchst dotierte Nachwuchspreis und wird dieses Jahr erstmals in zehn Preiskategorien vergeben. In diesem Jahr wurden 219 Einreichungen angenommen.1999 wurde er als private Initiative der Filmwirtschaft von den Produzenten Bernd Eichinger und Nico Hofmann ins Leben gerufen. Er wird veranstaltet von der Deutschen Filmakademie e.V. in Partnerschaft mit Amazon Studios, ARD, Seven.One Entertainment Group, Studio Hamburg, UFA und Warner Bros, Discovery, um den Filmnachwuchs nachhaltig und effektiv zu fördern.