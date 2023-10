ifs-Abschlussfilm mit Filmpreis FIRST STEPS Award 2023 ausgezeichnet

Abschlussfilm »Bloom« gewinnt Nachwuchspreis in der Kategorie Short Steps

Der Abschlussfilm »Bloom« (Regie / Animation: Michael Dämmig, VFX: Philipp Kaufhold, Produktion: Luisa Beuschlein, Kamera: Pasindu Goldmann, Sounddesign: Marius Schaaf) der ifs Internationale Filmschule Köln hat gestern den diesjährigen FIRST STEPS Award in der Kategorie Short Steps gewonnen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Bereits mit der Nominierung war ein Preisgeld von 1.000 Euro verbunden.



Mit der neuen Kategorie Short Steps öffnet sich FIRST STEPS der Vielfalt kreativen Schaffens. Einreichberechtigt sind kreative Formate bis 7 Minuten wie u.a. Werbefilme, Musikvideos, Social Spots, Webformate, fiktionale und dokumentarische Arbeiten sowie Animationen.



Im Animationsfilm »Bloom« unterscheidet sich Karl von den anderen Bäumen im Dschungel. Er trägt keine Früchte, ist kleiner und krumm gewachsen. Als sich ihm durch eine herabfallende Mango eine unverhoffte Chance eröffnet, muss er sich entscheiden, wer er eigentlich sein möchte.



Die Jury urteilte: »[…] BLOOM stellt über eine metaphernreiche Bildwelt Fragen nach dem Zwischenmenschlichen, dem Eigentlichen – und überzeugt durch seine Expressivität, die Lebhaftigkeit der Erzählung und die anspruchsvoll designten Charaktere, die es einem nicht schwer machen, mitzufühlen und zu -fiebern. Michael Dämmig ist es gelungen eine in sich geschlossene und technisch eindrucksvolle Welt zu kreieren, in der die Spannung konstant zugegen ist. […] Gerade in Zeiten globaler Krisen, wo das gesellschaftliche Miteinander ständig herausgefordert ist und sich die Frage nach Gerechtigkeit und Verantwortung stellt, erscheint ein Animationsfilm wie BLOOM als Lichtblick, der das Warme und Menschliche in den Mittelpunkt rückt und für das Gemeinsame, Nachsichtige und Wohlwollende steht. BLOOM ist ein Spiegel für uns alle.«

»Die Arbeit an dem Film hat mir wirklich so einiges abverlangt, weshalb ich mich jetzt umso mehr darüber freue, dass der Film so eine Wertschätzung bekommt. Der Preis ist für mich eine enorme Bestätigung, dass meine Geschichten gesehen werden wollen und dass ich auch in schweren Zeiten nicht aufgeben sollte.« freut sich Regisseur Michael Dämmig.



Als weiterer Abschlussfilm der ifs war »El Mártir« (Regie: Alejandro Mathé, Buch: Alejandro Mathé, Jose Alberto Arias Pereira, Produktion: Anna Weber, Kamera: Zoé Dumas, Szenenbild: Luca Wirtz, Editing & Sounddesign: Leo Muheim) für den Preis in der Kategorie Mittellanger Spielfilm nominiert.

Zudem war DoP und ifs-Absolventin Zoé Dumas für ihre Kameraarbeit an »El Mártir« für den Michael-Ballhaus-Preis für Kameraabsolvent*innen nominiert.



Der Nachwuchspreis FIRST STEPS wurde gestern Abend bei einer Gala im Stage Theater des Westens verliehen. Er ist die wichtigste Auszeichnung für Abschlussfilme von Filmschulen in den deutschsprachigen Ländern. Er ist mit insgesamt 131.000 Euro der höchstdotierte Nachwuchspreis und wird dieses Jahr erstmals in zehn Preiskategorien vergeben. In diesem Jahr wurden 219 Einreichungen angenommen.



1999 wurde er als private Initiative der Filmwirtschaft von den Produzenten Bernd Eichinger und Nico Hofmann ins Leben gerufen. Er wird veranstaltet von der Deutschen Filmakademie e.V. in Partnerschaft mit Amazon Studios, ARD, Seven.One Entertainment Group, Studio Hamburg, UFA und Warner Bros, Discovery, um den Filmnachwuchs nachhaltig und effektiv zu fördern.