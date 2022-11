Zur Bewerbungsphase für den Bachelorstudiengang Film präsentiert sich die ifs im neuen Look

Online-Infotermine vom 21. bis 24. November

ifs mit neuem Logo und Website-Relaunch

Für den nächsten Jahrgang des Bachelorstudiengangs Film läuft die Bewerbungsphase. Vom 21. bis 24. November bietet dieOnline-Infotermine über Zoom an – zu den einzelnen Fachschwerpunktenund. Hier können sich Interessierte und Bewerber*innen informieren: Professor*innen, Kolleg*innen, Studierende oder Alumni geben Einblick in Inhalte und Projekte des jeweiligen Fachschwerpunkts, erläutern die Strukturen und Voraussetzungen des 7-semestrigen Studiengangs und gehen auf individuelle Fragen ein. Film- und Medienbegeisterte mit (Fach-)Hochschulreife können sich noch bis zum 1. März 2023 für einen der Fachschwerpunkte bewerben. Das Studium startet zum Wintersemester 2023.Der Bachelorstudiengang Film legt die künstlerischen, wissenschaftlichen und handwerklichen Grundlagen für professionelles Filmemachen. In der Ausarbeitung von Ideen zu Drehbüchern sowie in der Realisierung von Filmprojekten finden die erlernten Kenntnisse ihre kreative Anwendung – in interdisziplinärer Teamarbeit.Mit dem Start der Bewerbungsphase zeigt sich die. Zum neuen Logo und Corporate Design gehört auch ein Relaunch der Website. Die umfangreichen Informationen präsentieren sich im neuen Erscheinungsbild, mit bewegten Sequenzen aus dem Innenleben der ifs, die dem User lebendige Einblicke ermöglichen und visuell in Kontakt bringen mit Studierenden, Dozierenden, Mitarbeiter*innen und Alumni der ifs – ganz entsprechend des Slogans »Moving Pictures. People. You.«Mehr Infos unter www.filmschule.de