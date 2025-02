Weltpremieren, Nominierungen und Panels: Alumni, Professoren und Studierende der ifs Internationale Filmschule Köln auf der Berlinale 2025

ifs-Alumni u. a. mit »Der Kuss des Grashüpfers« in der Sektion Forum

Auf der(13. bis 23.02.) sind zahlreiche Absolvent*innen dermit ihren Projekten in den unterschiedlichen Reihen vertreten.In der Sektionfeiertvon den ifs-Absolvent*innen(Regie, Drehbuch) und(Produzentin, Color of May) Weltpremiere. Weitere beteiligte ifs-Alumni sind u. a.(Produktionsleitung),(Sounddesign) und(Dialog Editor). In dem Drama wird Bernard, ein akribischer Schriftsteller mit einem Schaf als Mitbewohner, in einer magisch-realistischen Welt mit der tödlichen Diagnose seines Vaters und einer menschengroßen Heuschrecke konfrontiert, die ihn zwingt, sich selbst und seine Welt neu zu definieren. In der Reihe feiert auch der Hybridfilm(R: M. I. Gossing, L. Sieckmann) seine Premiere unter Beteiligung der ifs-Alumni(Editing) und(Foley Artist). Beide Filme wurden gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW.Der Dokumentarfilm(R: L. Schmid) läuft in der Sektionund ist nominiert für den. Verantwortlich für die Bildgestaltung zeichnet. Auch die ifs-Alumni(Editing),(Sound Design) und(Mischtonmeister) haben ihren Anteil an dem Film. In der Sektion ist auch der Verschwörungsthriller(R: M. A. Büyükatalay) zu sehen, an dem ifs-Absolvent(DI Digital Intermediate Supervisor) sowie die ifs-Studierenden(2. Regieassistent) und(Set Runner) mitgewirkt haben. Beide Filme konkurrieren um denund wurden gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW.In der Sektionfeiert der Neo-Noir-Thriller(R: J. O. Gerster) seine Weltpremiere. Produziert wurde das Drama von ifs-Absolvent(augenscheinfilm), Alumnaverantwortet das Szenenbild. Für die visuellen Effekte war das Team vonzuständig, darunter die ifs-Alumniundals Compositing Artists. Visual Effects Supervisor war. In der gleichen Sektion ist auch der Musikfilm(R: I. Fluk) zu sehen, an dem zahlreiche ifs-Alumni vor allem im Art Department ihren Anteil haben, darunter(Szenenbild). ifs-Studentinwar als Lichtassistentin dabei. Beide Filme wurden gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW.Derpräsentiert ausgewählte Serienprojekte aus Deutschland. Für(gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW), die deutsche Adaption der internationalen Erfolgsserie »Euphoria«, hat ifs-AbsolventCo-Regie geführt, das Editing verantwortet Alumna. Bei der Dramedy-Seriewar ifs-Alumnusals Autor mit im Writers' Room.Mitfahrgelegenheit rasch eine Freundschaft zwischen dem illegal eingereisten Viet und dem Jurastudenten Nam, die unbeabsichtigt in einem moralischen Dilemma mündet. Der Deutsche Drehbuchpreis für das beste unverfilmte Drehbuch wird am 14. 02. im Rahmenanlässlich der Berlinale verliehen. Er ist die wichtigste und höchstdotierte nationale Auszeichnung für herausragende Leistungen im Bereich des Drehbuchschreibens.Die ifs ist Kooperationspartner der Initiativedie am 18.02. zum »Get-together« von Filmnachwuchs und -branche einlädt, mit Pitchings und Panels, flankiert von Screenings am 17. und 19.02. Hier pitchen die ifs-Studierendenundam 18.02. ihr dokumentarisches Langfilmprojektifs-Studentpräsentiert am 19.02. seinen Kurzfilmifs-Geschäftsführerinist Gesprächsgast der Diskussionsrundevon, am 15.02. um 10 Uhr. Bei der diesjährigendesist am 15.02. ifs-Alumna und Autorin(»Hungry«) auf dem Panel »Atypisch, angry und anders: Neurodivergenz und psychische Ausnahmezustände im aktuellen deutschen Film und Fernsehen« vertreten. Absolvent*innen der ifs haben beim traditionellenam 17.02. wieder die Gelegenheit zum Austausch. Und auch dasder ifs lädt mit einem-Event Alumni und Showrunner zu intensiven Gesprächen ein.