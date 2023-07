Weiterbildung Schauspiel an der ifs startet wieder

Im Bereich Schauspiel bietet dieab sofort wieder regelmäßig Workouts und Workshops zu ausgewählten Themen an. Über die inhaltlichen Impulse hinaus ermöglichen die Angebote auch fachlichen Austausch und Networking.Den Auftakt macht ab dem 11.09. dasmit Schauspieler, Regisseur und Coach Hanfried Schüttler Professionelle Schauspieler*innen haben imdie Gelegenheit, ihre Spielmöglichkeiten vor der Kamera kontinuierlich zu trainieren oder zu vertiefen.Wie bewahrt man trotz Druck am Set seine spielerische Leichtigkeit und bleibt offen und reaktionsfähig? Wie gelingt es – auch bei Tagesrollen – einer Figur am Set durch konkretes Verhalten die notwendige Authentizität zu verleihen? Diese und andere Fragen stehen im Fokus des Workouts, der einmal wöchentlich vomstattfindet.ist u. a. ehemaliger Leiter der Schauspielschule des. Seit 2006 ist er Coach, u. a. für UFA Serial Drama, elsani film, Wiedemann & Berg.An einem der Abende ist Casting Director(Dayanir & Hellwig Casting) zu Gast. Schauspieler*innen können sich bis zum 25.08. bewerben.Im Oktober folgt vom 13. bis zum 15. ein dreitägiger Schauspiel-Workshop mitunter dem TitelUwe Bünker coacht die teilnehmenden Schauspieler*innen und gibt ihnen praktische Tipps für zukünftige Castings: Wie sieht eine gute Vorbereitung aus? Was sind die Dos und Don‘ts? Dabei lernen die Teilnehmer*innen die Sichtweise der Caster*innen kennen, ihre Arbeitsweise zu verstehen und für die eigene Vorbereitung zu nutzen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem für Schauspieler*innen so wichtigen Thema der »Präsenzentwicklung«. Im theoretischen Part des Workshops erläutert Uwe Bünker, wie die Besetzung in den Bereichen Film, TV und Werbung funktioniert und sichtet Viten, Fotos und Showreels. Im praktischen Teil werden mit allen Teilnehmer*innen Casting-Situationen simuliert und analysiert.Nadja Radojevic, Geschäftsführerin der ifs: »Die Arbeit vor der Kamera erfordert eine intensive Auseinandersetzung mit der Rolle. Im Arbeitsalltag einer Filmproduktion bleibt Schauspieler*innen jedoch in der Regel wenig Zeit, um sich den Kern einer Szene zu erarbeiten. Wir freuen uns sehr, dass wir – nach längerer Pause – mit der Neuauflage unserer Workshops und Workouts Schauspieler*innen wieder die Möglichkeit geben können, die Arbeit vor und mit der Kamera im Kolleg*innenkreis und mit erfahrenen Dozierenden zu vertiefen.«Neue Programmkoordinatorin für die Weiterbildung Schauspiel der ifs ist die Schauspielerin Madeleine Krakor.Mehr Infos unter www.filmschule.de