Serientrends und das Showrunner-Modell, junge Talente und aktuelle Projekte – Die ifs auf dem Film Festival Cologne 2023

Auch in diesem Jahr ist diebeimals Kooperationspartnerin mit zahlreichen Veranstaltungen vertreten:Amwidmet sich derin Köln wieder Trends und aktuellen Entwicklungen im europäischen Serienmarkt. Nach einer Begrüßung durchwerden die Herausforderungen und Chancen internationaler Koproduktionen diskutiert sowie die weitreichenden Veränderungen der Distributions- und Marketingkanäle im digitalen Zeitalter – in Keynotes, Panels und Case Studies deutscher und europäischer High End-SerienDie Veranstaltung ist eine Kooperation vonundIm Rahmen des European Series Day findet umder fünfteunter dem Titelstatt. Das Fehlen eines einheitlichen Showrunner-Modells in der europäischen Serienlandschaft erörtern(Autorin und Showrunner, »Wer Wir Sind«, »Neumatt«),(Head of Series, SRF Swiss Radio and Television) und(Produzent,)und diskutieren die Auswirkungen, die Format und Umfang eines Serienprojekts auf die Arbeitsweise im Showrunner-Modell haben.Die Veranstaltungsreihe »European Showrunner Think Tank« widmet sich der Diskussion und Definition der Showrunner-Rolle in Europa. Die Veranstaltungen sind Teil desder ifs – gefördert durch das Creative Europe MEDIA Programm der Europäischen Union und die Film- und Medienstiftung NRW, unterstützt vom Branchenpartner Netflix und in Kooperation mit Film Festival Cologne, Göteborg Film Festival, Seriencamp Conference und Series Mania.Ganz im Zeichen dessteht in diesem Jahr der– amvonim Filmhaus Köln. Die Absolvent*innen des ersten Jahrgangs des Masterstudiengangs Film der ifs stellen ihre beiden Master-Filmprojekte(AT) (fiktional) und« (dokumentarisch) in Trailern und Pitches vor. Außerdem präsentieren sie ausgewählte Projektideen, die in der Studienzeit entwickelt wurden. Beim anschließenden Get-together freuen sich die jungen Talente über Feedback zu ihren Projekten, Austausch mit der Branche – und darauf, neue Kontakte zu knüpfen.Die ifs ist auch Kooperationspartner des Cologne Comedy Connector am, bei dem etablierte und angehende Comedy-Profis aufeinander treffen und sich gegenseitig Impulse geben.Auch in diesem Jahr sind wiederim Festivalprogramm zu sehen. Davon sind gleich vier Filme für den diesjährigennominiert, der den besten Beitrag in der Reihe »NRW-Wettbewerb« ehrt:Ihren ergreifenden Dokumentarfilmhat ifs-Alumna Julia Charakter (Buch und Regie) in der Masterclass Non-Fiction an der ifs entwickelt. Der Film hat gerade auf dem Festivaldengewonnen. Beteiligt daran sind auch die Alumni Friederike Dörffler (Feinschnitt), Mick Mahler (Animation & Grafik), Yana Höhnerbach und Antonia Marleen Klein (dramaturgische Beratung Editing)und Malte Hafner (2. Kamera).Für den Neo-Noir Filmverantwortete ifs-Absolvent Daniel Rakete Siegel, gemeinsam mit Dennis Moschitto, Drehbuch und Regie.Prof. Sophia Zauner wirkte am Animationsfilm(»The Siren«) mit (Rigging Supervision/Rigging/Pipeline TD).Beim Thrillerwar Prof. Rolf Mütze als Associate VFX Supervisor beteiligt, ebenso wie die ifs-Absolventen Maximilian Leo (Produzent), Nils Nissing (3D Artist & VFX Set Supervisor) und ifs-Student David Seul (3D Artist).Der mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Preis wird gestiftet vom Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt Köln und der Film- und Medienstiftung NRW.In derwird dergezeigt. ifs-Alumna Charlotte Rolfes verantwortete die Regie beim 88. Kriminalfall des legendären Kölner Ermittlerduos.