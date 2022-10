Serientrends und das Showrunner-Modell, junge Talente und aktuelle Projekte – Die ifs auf dem Film Festival Cologne 2022

Der »European Series Day« (20.10.) beleuchtet Serientrends und gibt Ausblick auf die Serien von morgen.

Auch in diesem Jahr ist diebeimals Kooperationspartnerin mit zahlreichen Veranstaltungen vertreten:Im Rahmen dessind.Amwidmet sich derin Köln wieder Trends und aktuellen Entwicklungen im europäischen Serienmarkt. Im Fokus stehen deutsche und europäische High-End-Serien – aber auch junge Kreative, die den Markt spürbar und nachhaltig beleben, darunter auch Alumni der ifs. Die Veranstaltung ist eine Kooperation vonund derIm Rahmen des European Series Day findet umder vierteunter dem Titelstatt. Über die Herausforderungen und Chancen, die mit der Produktion von Serien im Showrunner-Modell verbunden sind, diskutieren(Produzentin »Elite«, »Cable Girls« und Vice President Content Development EMEAA, VIS – a division of Paramount),(Autorin, Showrunner »Syke/Nurses«) und(Produzent, Autor, Showrunner »Start the Fck Up«, »The Team«), moderiert von(Lumière Benelux Group). Der »European Showrunner Think Tank« ist eine brancheninterne Veranstaltungsreihe mit dem Ziel, die Showrunner-Position in Europa zu diskutieren, zu definieren und langfristig zu etablieren. Die Veranstaltungen sind Teil desder ifs – gefördert durch das Creative Europe MEDIA Programm der Europäischen Union und die Film- und Medienstiftung NRW, unterstützt von den Branchenpartnern Netflix und Series Mania.Den Abschluss des European Series Day bildet in diesem Jahr umdiemit Absolvent*innen des Masterstudiengangs Serial Storytelling. Das Erfolgsmodell wurde vor 10 Jahren an der ifs ins Leben gerufen.Dermit Get-together präsentiert amaktuelle Arbeiten aus der ifs – diesmal aus dem Bachelorstudiengang Film und den Masterstudiengängen Digital Narratives und Serial Storytelling. In Pitches und Teasern stellen Studierende und Alumni ausgewählte Projekte vor – darunter Kurzfilme und Drehbücher, Serien-, Animations- und 360°-AR-Projekte.Die ifs ist auch Kooperationspartner desamAuch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Filme mit Beteiligung von ifs-Alumni sowie -Professor*innen im Festivalprogramm zu sehen:Nominiert für den diesjährigen, der den besten Beitrag in der Reihe »NRW-Wettbewerb« ehrt, sind »A Room of My Own« produziert von den ifs-Alumni Eva Blondiau und Elmar Imanov, »Der Russe ist einer, der Birken liebt« unter Mitwirkung von ifs-Prof. Rolf Mütze (VFX Executive Producer) und der Alumni Maximilian Leo (Produzent), Jan Pfitzner (Digital Intermediate Supervisor) und Svenja Matthes (Szenenbildassistentin und Assistant Set Decorator) sowie »Trained to See – Three Women and the War«, an dem die Alumni Yana Höhnerbach (Schnitt), Patrick Hanemann (Schnittassistenz), Holger Buff (Ton) und Jascha Viehl (Mischung) beteiligt sind. Der mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Preis wird gestiftet vom Land Nordrhein-Westfalen, der Stadt Köln und der Film- und Medienstiftung NRW.In der Reihelaufen »Bonn – Alte Freunde, neue Feinde« mit Beteiligung der Alumni Claudia Garde (Regie), Peter Furrer (Co-Drehbuch), Dominik Schmitz (Szenenbildassistenz NRW) und Markus Schütz (Art Director Assistant), »Die Bürgermeisterin« nach einem Drehbuch von ifs-Professor und -Alumnus Magnus Vattrodt sowie »Töchter«, an dem die Alumni Christiane Krumwiede (Szenenbild) und Anna-Maria Otte (Assistant Set Decorator) mitgewirkt haben.Am Rande des Festivals findet am 20. Oktober unter dem Titeleinedesstatt. Alumni des MGZ und Studierende und Alumni des ifs-Studiengangs Serial Storytelling diskutieren dann aktuelle Serienprojekte und zukünftige Kooperationen.