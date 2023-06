Master’s Pitches der ifs-Serientalente

Im Rahmen der Seriencamp Conference präsentieren diedes fünften Jahrgangs desdermorgen ihre Master-Serienprojekte vor einem Branchenpublikum.Fünfzehn Autor*innen aus Belgien, Brasilien, Deutschland, Großbritannien, Iran, Israel, Italienund den Niederlanden haben in den letzten zwei Jahren klassische und innovative Formen des seriellen Erzählens analysiert, erforscht und entwickelt. Dabei sind zahlreiche Serienprojekte entstanden – im »deutschsprachigen Track« für das hiesige Publikum und im »internationalen Track« in englischer Sprache für einen internationalen Serienmarkt.Beim morgigenpräsentieren die Absolvent*innen sowohl ihreals auch ausgewählte Serienprojekte, die gemeinschaftlich im Projekt »Writers' Lab« in Kooperation mit Paramount+ entstanden sind. Vor einem internationalen Branchenpublikum wird die ganze Genre-Vielfalt von Comedy über Dramedy und Coming-of-Age bis zum politischen und satirischen Drama oder Sci-Fi-Thriller gepitcht.Sowohl mit ihren individuellen Serienkonzepten als auch mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten, Talenten und kulturellen Hintergründen empfehlen sich die angehenden Serienautor*innen der Branche, um die zukünftige Serienlandschaft mitzugestalten.Beim anschließenden Get-together in Kooperation mit Network Movie gibt es die Möglichkeit, mit den Nachwuchstalenten ins Gespräch zu kommen.Wer die Präsentation auf dem Seriencamp verpasst, hat am Samstag, den 17.06. ab 10 Uhr eine weitere Chance, sich von der Qualität der Master-Serienprojekte zu überzeugen: Beim Friends- & Family-Pitch in der ifs findet zusätzlich zu den Pitches die Übergabe der Abschlusszeugnisse an die Absolvent*innen und damit die Verleihung des akademischen Grads »Master of Arts« statt.Der viersemestrige internationaleist der erste und nach wie vor einzige internationale Serien-Master in Europa. Begleitet von ihrem Professor, dem Drehbuchautor und Medienwissenschaftler(u. a. »Der letzte Bulle«, »Lindenstraße«), und weiteren namhaften Serienmacher*innen wie(»Battlestar Galactica«, »Game of Thrones«),(»Westworld«), Lisa Albert (»Mad Men«),(»Ku’damm 56/69/63«, »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«) oder(»Borgen«) analysieren die Studierenden die Erfolgs-geheimnisse populärer Serien und erarbeiten eigene Serienkonzepte.Neben Seriendramaturgie und Figurenentwicklung steht der »Writers’ Room« als zentrales Modell des kollektiven Schreibens im Zentrum der praktischen Arbeit. Am Ende des Studiums steht die Entwicklung und Ausarbeitung eines Original-Serienkonzepts als Master-Abschlussprojekt.Namhafte Partner wie Paramount+, btf bildundtonfabrik, Warner Bros. ITVP und Network Movie unterstützen das Programm.Absolvent*innen des MA Serial Storytelling arbeiten als Creators oder in Writers Rooms von seriellen Formaten (u. a. »Tschugger«, SRF; »Kljun/Awake« Nova S; »1899«, Netflix und »How to Sell Drugs Online (Fast)«, Netflix), als Games-, Transmedia- und VR-Autoren, als Script Consultants und Redakteur*innen für unterschiedlichste Serienmärkte und Plattformen.Der Studiengang wird alle zwei Jahre angeboten. Der nächste Jahrgang startet zum Wintersemester 2023/24.Informationen zu den Absolvent*innen und ihren Projekten unter: www.filmschule.de