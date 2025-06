Master’s Pitch der ifs-Serientalente auf dem Seriencamp 2025

Im Rahmen der(03.-05.06.) präsentieren diedesderheute um 16 Uhr ihre Master-Serienprojekte vor einem Branchenpublikum in Köln.Fünfzehn Autor*innen aus Belarus, Bulgarien, Deutschland, Italien, Luxemburg, Pakistan, Serbien und den USA haben in den letzten zwei Jahren klassische und innovative Formen des seriellen Erzählens analysiert, erforscht und entwickelt. Dabei sind zahlreiche Serienprojekte entstanden – im »deutschsprachigen Track« für das hiesige Publikum und im »internationalen Track« in englischer Sprache für den internationalen Serienmarkt.Beim heutigenpräsentieren die Absolvent*innen sowohl ihreals auch ausgewählte Serienprojekte, die gemeinschaftlich im »Writers' Lab« in Kooperation mit ZDF/ZDFneo entstanden sind. Vor einem internationalen Branchenpublikum wird die ganze Genre-Vielfalt gepitcht – von Comedy und Dramedy über psychologisches Drama, Thriller und Biopic bis hin zu Mystery und Fantasy. Sowohl mit ihren individuellen Serienkonzepten als auch mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten, Talenten und kulturellen Hintergründen empfehlen sich die angehenden Serienautor*innen der Branche, um die zukünftige Serienlandschaft mitzugestalten.Beim anschließenden Get-together in Kooperation mit Network Movie gibt es die Möglichkeit, mit den Nachwuchstalenten ins Gespräch zu kommen.Der viersemestrige internationaleist der erste und nach wie vor einzige internationale Serien-Master in Europa zu kooperativem Schreiben. Die Studierenden analysieren die Erfolgsgeheimnisse populärer Serien und erarbeiten eigene Serienkonzepte – begleitet von namhaften Serienmacher*innen als Dozierende wie(»The Handmaid’s Tale«),(»Kleo«),(»The Expanse«), Kelly Souders (»Smallville«),(»How To Sell Drugs Online [Fast]«),(»Deutsches Haus«, »Ku’damm 56/59/63«),(»Sam – ein Sachse«),(»X-Files«, »The Man in the High Castle«),(»The Affair«, »In Treatment«),(»Borgen, »Follow the Money«) oder(»Soviet Jeans«).Neben Seriendramaturgie und Figurenentwicklung steht der »Writers’ Room« als zentrales Modell des kollektiven Schreibens im Zentrum der praktischen Arbeit. Am Ende des Studiums steht die Entwicklung und Ausarbeitung eines Original-Serienkonzepts als Master-Abschlussprojekt.Namhafte Partner wie RTL, ZDF/ZDFneo, btf bildundtonfabrik, Network Movie sowie das Seriencamp, Series Mania oder das Film Festival Cologne unterstützen das Programm.Absolvent*innen des MA Serial Storytelling arbeiten als Creators oder in Writers‘ Rooms von seriellen Formaten (u. a. »Tschugger«, SRF; »Maxton Hall«, Amazon; »Kljun/Awake«, Nova S; »1899«, Netflix; »How to Sell Drugs Online (Fast)«, Netflix), als Games-, Transmedia-, Hörbuch- und VR-Autoren, als Script Consultants und Redakteur*innen für unterschiedlichste Serienmärkte und Plattformen.Der Studiengang wird alle zwei Jahre angeboten. Der nächste Jahrgang startet zum Wintersemester 2025/26.Informationen zu den Absolvent*innen und ihren Projekten finden Sie in der Abschlussbroschüre und unter www.serialstorytelling.com